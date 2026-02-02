Ranking

Classifica WTA: Rybakina torna al n. 3, Paolini resta stabile al n. 8

Con la vittoria a Melbourne la kazaka si avvicina sensibilmente alla seconda posizione occupata da Iga Swiatek. Ritorna in top 10 Elina Svitolina. Entra per la prima volta nelle venti Iva Jovic

Di Claudio Gilardelli
Elena Rybakina – Australian Open 2026 (foto via Twitter @australianopen)
Come naturale che sia dopo una prova dello Slam, la classifica di oggi ridisegna le gerarchie del circuito e apre scenari nuovi in vista di una stagione che si preannuncia più combattuta che mai.

La prima novità, e senza dubbio la più significativa, è il ritorno di Elena Rybakina al n.3 del ranking mondiale, risultato diretto del trionfo agli Australian Open. Per la kazaka si tratta del secondo titolo Slam in carriera, arrivato peraltro su una superficie diversa rispetto all’erba di Wimbledon. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché certifica, dopo la vittoria alle WTA Finals di qualche mese fa, una continuità di rendimento e una capacità di adattamento che consacrano Rybakina come una delle principali favorite per i grandi appuntamenti dei prossimi mesi, allo stesso livello di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.

Il distacco in classifica di Elena da Iga Swiatek si è assottigliato e non è affatto da escludere che nel corso della stagione si possa assistere a un avvicendamento alle spalle di Aryna Sabalenka. Il n.1, al momento, resta irraggiungibile. Sabalenka appare oggettivamente ancora lontana. Pur perdendo con troppa frequenza le finali più importanti, la bielorussa mantiene una continuità di risultati da vera n.1, cosa che le garantisce, per ora, un margine rassicurante sulle inseguitrici.

In top ten, non mancano altri movimenti degni di considerazione. Coco Gauff scivola di due posizioni fino al n.5, salgono invece Belinda Bencic, che torna al n.9, ed Elina Svitolina, che a 31 anni rientra in top ten piazzandosi al n.10. Come ampiamente prevedibile, Madison Keys esce dalle prime dieci. Senza i 2000 punti della vittoria di un anno fa, la statunitense perde sei posti e precipita al n.15. In top 20 si registrano due nuovi best ranking. Victoria Mboko raggiunge per la prima volta il n.13, mentre Iva Jovic sale al n.20, una posizione che riflette i risultati di inizio stagione (semifinale all’ASB Classic di Auckland, finale all’Hobart International e questa settimana quarti a Melbourne) e dà segnali importanti in prospettiva futura.

Dietro le prime venti, entra per la prima volta in top 50 Tereza Valentova, grazie a un balzo di dieci posizioni fino al n.44. Fa ancora meglio Janice Tjen che guadagna dodici posti e si attesta al n.47. In grande difficoltà invece Dayana Yastremska, che un anno fa aveva raggiunto, in questo periodo, la finale all’Upper Austria Ladies Linz. La mancata conferma di quel risultato, in concomitanza con la sconfitta al primo turno in Australia, le costa quindici posizioni, facendola scivolare al n.43. L’ucraina non è la sola a pagare lo scotto dei punti in uscita. Retrocedono pesantemente anche Eva Lys (-20, n.59), Daria Kasatkina (-19, n.62), Paula Badosa (-39, n.65), semifinalista a Melbourne nel 2025, Donna Vekic (-23, n.95) e Anastasia Pavlyuchenkova, che non conferma i quarti in Australia di un anno fa e crolla di ben 53 posizioni fino al n.100.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010990
20Iga Swiatek207978
3+2Elena Rybakina237610
40Amanda Anisimova216680
5-2Coco Gauff206423
60Jessica Pegula236103
70Mirra Andreeva204731
80Jasmine Paolini194267
9+1Belinda Bencic203342
10+2Elina Svitolina163205
110Ekaterina Alexandrova252983
12+1Linda Noskova242761
13+3Victoria Mboko212606
14+3Naomi Osaka192366
15-6Madison Keys192351
16-2Clara Tauson232345
17-2Emma Navarro252095
180Liudmila Samsonova232062
190Karolina Muchova162058
20+7Iva Jovic212031
21+1Diana Shnaider261953
22-1Elise Mertens221936
23-3Marta Kostyuk191863
240Jelena Ostapenko211801
25-2Leylah Fernandez271701
26-1Qinwen Zheng151658
27+6Anna Kalinskaya221575
28+2Sofia Kenin261567
29+2Maya Joint281549
30-1Emma Raducanu231547
31+3Marketa Vondrousova161446
32+5Mccartney Kessler261395
33+13Xinyu Wang241356
34+2Lois Boisson221349
350Jaqueline Cristian261307
36+5Sorana Cirstea231303
37+7Marie Bouzkova231285
38-6Veronika Kudermetova211277
39+11Magda Linette251277
40+5Katerina Siniakova241275
41-3Ann Li251243
42-2Jessica Bouzas Maneiro231202
43-15Dayana Yastremska221175
44+10Tereza Valentova171175
45+4Alexandra Eala271163
46+5Emiliana Arango271142
47+12Janice Tjen221139
480Laura Siegemund201111
49+4Maria Sakkari261110
50+18Peyton Stearns211107

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Nonostante non abbia rispettato la testa di serie a Melbourne e sia uscita prima degli ottavi di finale, Jasmine Paolini conserva l’ottava posizione del ranking, mantenendo più di 900 punti sulla diretta inseguitrice, Belinda Bencic. Si ferma invece a un passo dalla top 50 Elisabetta Cocciaretto, che guadagna cinque posizioni e sale al n.51, confermando comunque la tendenza positiva mostrata nelle ultime settimane. Al di fuori della top 100, arrivano segnali incoraggianti da Dalila Spiteri (+15, n.272) e Samira De Stefano, che con un balzo di ben 51 posizioni raggiunge il n.288. per entrambe si tratta del miglior ranking in carriera. Settimana negativa, invece, per giovane promessa Tyra Grant, che perde 37 posizioni, scivolando al n.273.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
80Jasmine Paolini194267
51+5Elisabetta Cocciaretto281099
110-3Lucia Bronzetti29688
140-1Lucrezia Stefanini26527
166-1Nuria Brancaccio23430
1910Lisa Pigato24374
203+15Silvia Ambrosio28351
221+5Camilla Rosatello24323
248-18Jessica Pieri26285
272+15Dalila Spiteri22249
273-37Tyra Caterina Grant18247
288+51Samira De Stefano25230
315+3Jennifer Ruggeri21202
323+3Aurora Zantedeschi24197
354-13Francesca Pace17177
361-3Giorgia Pedone24173
378-24Tatiana Pieri21164
379-19Miriana Tona19164
382-9Martina Colmegna19162
385-10Diletta Cherubini28161

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana restano stabili le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Con l’ingresso in top 20 di Iva Jovic, abbiamo tre under 20 nelle prime venti del mondo. Al n.9 irrompe per la prima volta la diciassettenne russa Alina Korneeva, protagonista di un balzo di 55 posti nella classifica generale grazie alla vittoria di un ITF in Bahrain.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20077
20Victoria Mboko200613
30Iva Jovic200720
40Maya Joint200629
50Tereza Valentova200744
60Sara Bejlek2006101
70Nikola Bartunkova2006108
80Kaitlin Quevedo2006134
9Alina Korneeva2007155
10-1Emerson Jones2008163
