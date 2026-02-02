Classifica WTA: Rybakina torna al n. 3, Paolini resta stabile al n. 8

Come naturale che sia dopo una prova dello Slam, la classifica di oggi ridisegna le gerarchie del circuito e apre scenari nuovi in vista di una stagione che si preannuncia più combattuta che mai.
La prima novità, e senza dubbio la più significativa, è il ritorno di Elena Rybakina al n.3 del ranking mondiale, risultato diretto del trionfo agli Australian Open. Per la kazaka si tratta del secondo titolo Slam in carriera, arrivato peraltro su una superficie diversa rispetto all’erba di Wimbledon. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché certifica, dopo la vittoria alle WTA Finals di qualche mese fa, una continuità di rendimento e una capacità di adattamento che consacrano Rybakina come una delle principali favorite per i grandi appuntamenti dei prossimi mesi, allo stesso livello di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.
Il distacco in classifica di Elena da Iga Swiatek si è assottigliato e non è affatto da escludere che nel corso della stagione si possa assistere a un avvicendamento alle spalle di Aryna Sabalenka. Il n.1, al momento, resta irraggiungibile. Sabalenka appare oggettivamente ancora lontana. Pur perdendo con troppa frequenza le finali più importanti, la bielorussa mantiene una continuità di risultati da vera n.1, cosa che le garantisce, per ora, un margine rassicurante sulle inseguitrici.
In top ten, non mancano altri movimenti degni di considerazione. Coco Gauff scivola di due posizioni fino al n.5, salgono invece Belinda Bencic, che torna al n.9, ed Elina Svitolina, che a 31 anni rientra in top ten piazzandosi al n.10. Come ampiamente prevedibile, Madison Keys esce dalle prime dieci. Senza i 2000 punti della vittoria di un anno fa, la statunitense perde sei posti e precipita al n.15. In top 20 si registrano due nuovi best ranking. Victoria Mboko raggiunge per la prima volta il n.13, mentre Iva Jovic sale al n.20, una posizione che riflette i risultati di inizio stagione (semifinale all’ASB Classic di Auckland, finale all’Hobart International e questa settimana quarti a Melbourne) e dà segnali importanti in prospettiva futura.
Dietro le prime venti, entra per la prima volta in top 50 Tereza Valentova, grazie a un balzo di dieci posizioni fino al n.44. Fa ancora meglio Janice Tjen che guadagna dodici posti e si attesta al n.47. In grande difficoltà invece Dayana Yastremska, che un anno fa aveva raggiunto, in questo periodo, la finale all’Upper Austria Ladies Linz. La mancata conferma di quel risultato, in concomitanza con la sconfitta al primo turno in Australia, le costa quindici posizioni, facendola scivolare al n.43. L’ucraina non è la sola a pagare lo scotto dei punti in uscita. Retrocedono pesantemente anche Eva Lys (-20, n.59), Daria Kasatkina (-19, n.62), Paula Badosa (-39, n.65), semifinalista a Melbourne nel 2025, Donna Vekic (-23, n.95) e Anastasia Pavlyuchenkova, che non conferma i quarti in Australia di un anno fa e crolla di ben 53 posizioni fino al n.100.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10990
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|7978
|3
|+2
|Elena Rybakina
|23
|7610
|4
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6680
|5
|-2
|Coco Gauff
|20
|6423
|6
|0
|Jessica Pegula
|23
|6103
|7
|0
|Mirra Andreeva
|20
|4731
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|9
|+1
|Belinda Bencic
|20
|3342
|10
|+2
|Elina Svitolina
|16
|3205
|11
|0
|Ekaterina Alexandrova
|25
|2983
|12
|+1
|Linda Noskova
|24
|2761
|13
|+3
|Victoria Mboko
|21
|2606
|14
|+3
|Naomi Osaka
|19
|2366
|15
|-6
|Madison Keys
|19
|2351
|16
|-2
|Clara Tauson
|23
|2345
|17
|-2
|Emma Navarro
|25
|2095
|18
|0
|Liudmila Samsonova
|23
|2062
|19
|0
|Karolina Muchova
|16
|2058
|20
|+7
|Iva Jovic
|21
|2031
|21
|+1
|Diana Shnaider
|26
|1953
|22
|-1
|Elise Mertens
|22
|1936
|23
|-3
|Marta Kostyuk
|19
|1863
|24
|0
|Jelena Ostapenko
|21
|1801
|25
|-2
|Leylah Fernandez
|27
|1701
|26
|-1
|Qinwen Zheng
|15
|1658
|27
|+6
|Anna Kalinskaya
|22
|1575
|28
|+2
|Sofia Kenin
|26
|1567
|29
|+2
|Maya Joint
|28
|1549
|30
|-1
|Emma Raducanu
|23
|1547
|31
|+3
|Marketa Vondrousova
|16
|1446
|32
|+5
|Mccartney Kessler
|26
|1395
|33
|+13
|Xinyu Wang
|24
|1356
|34
|+2
|Lois Boisson
|22
|1349
|35
|0
|Jaqueline Cristian
|26
|1307
|36
|+5
|Sorana Cirstea
|23
|1303
|37
|+7
|Marie Bouzkova
|23
|1285
|38
|-6
|Veronika Kudermetova
|21
|1277
|39
|+11
|Magda Linette
|25
|1277
|40
|+5
|Katerina Siniakova
|24
|1275
|41
|-3
|Ann Li
|25
|1243
|42
|-2
|Jessica Bouzas Maneiro
|23
|1202
|43
|-15
|Dayana Yastremska
|22
|1175
|44
|+10
|Tereza Valentova
|17
|1175
|45
|+4
|Alexandra Eala
|27
|1163
|46
|+5
|Emiliana Arango
|27
|1142
|47
|+12
|Janice Tjen
|22
|1139
|48
|0
|Laura Siegemund
|20
|1111
|49
|+4
|Maria Sakkari
|26
|1110
|50
|+18
|Peyton Stearns
|21
|1107
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Nonostante non abbia rispettato la testa di serie a Melbourne e sia uscita prima degli ottavi di finale, Jasmine Paolini conserva l’ottava posizione del ranking, mantenendo più di 900 punti sulla diretta inseguitrice, Belinda Bencic. Si ferma invece a un passo dalla top 50 Elisabetta Cocciaretto, che guadagna cinque posizioni e sale al n.51, confermando comunque la tendenza positiva mostrata nelle ultime settimane. Al di fuori della top 100, arrivano segnali incoraggianti da Dalila Spiteri (+15, n.272) e Samira De Stefano, che con un balzo di ben 51 posizioni raggiunge il n.288. per entrambe si tratta del miglior ranking in carriera. Settimana negativa, invece, per giovane promessa Tyra Grant, che perde 37 posizioni, scivolando al n.273.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4267
|51
|+5
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1099
|110
|-3
|Lucia Bronzetti
|29
|688
|140
|-1
|Lucrezia Stefanini
|26
|527
|166
|-1
|Nuria Brancaccio
|23
|430
|191
|0
|Lisa Pigato
|24
|374
|203
|+15
|Silvia Ambrosio
|28
|351
|221
|+5
|Camilla Rosatello
|24
|323
|248
|-18
|Jessica Pieri
|26
|285
|272
|+15
|Dalila Spiteri
|22
|249
|273
|-37
|Tyra Caterina Grant
|18
|247
|288
|+51
|Samira De Stefano
|25
|230
|315
|+3
|Jennifer Ruggeri
|21
|202
|323
|+3
|Aurora Zantedeschi
|24
|197
|354
|-13
|Francesca Pace
|17
|177
|361
|-3
|Giorgia Pedone
|24
|173
|378
|-24
|Tatiana Pieri
|21
|164
|379
|-19
|Miriana Tona
|19
|164
|382
|-9
|Martina Colmegna
|19
|162
|385
|-10
|Diletta Cherubini
|28
|161
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Anche questa settimana restano stabili le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Con l’ingresso in top 20 di Iva Jovic, abbiamo tre under 20 nelle prime venti del mondo. Al n.9 irrompe per la prima volta la diciassettenne russa Alina Korneeva, protagonista di un balzo di 55 posti nella classifica generale grazie alla vittoria di un ITF in Bahrain.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|7
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|13
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|20
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|29
|5
|0
|Tereza Valentova
|2007
|44
|6
|0
|Sara Bejlek
|2006
|101
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|108
|8
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|134
|9
|–
|Alina Korneeva
|2007
|155
|10
|-1
|Emerson Jones
|2008
|163