Classifica WTA: Rybakina torna al n. 3, Paolini resta stabile al n. 8

Come naturale che sia dopo una prova dello Slam, la classifica di oggi ridisegna le gerarchie del circuito e apre scenari nuovi in vista di una stagione che si preannuncia più combattuta che mai.

La prima novità, e senza dubbio la più significativa, è il ritorno di Elena Rybakina al n.3 del ranking mondiale, risultato diretto del trionfo agli Australian Open. Per la kazaka si tratta del secondo titolo Slam in carriera, arrivato peraltro su una superficie diversa rispetto all’erba di Wimbledon. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché certifica, dopo la vittoria alle WTA Finals di qualche mese fa, una continuità di rendimento e una capacità di adattamento che consacrano Rybakina come una delle principali favorite per i grandi appuntamenti dei prossimi mesi, allo stesso livello di Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff.

Il distacco in classifica di Elena da Iga Swiatek si è assottigliato e non è affatto da escludere che nel corso della stagione si possa assistere a un avvicendamento alle spalle di Aryna Sabalenka. Il n.1, al momento, resta irraggiungibile. Sabalenka appare oggettivamente ancora lontana. Pur perdendo con troppa frequenza le finali più importanti, la bielorussa mantiene una continuità di risultati da vera n.1, cosa che le garantisce, per ora, un margine rassicurante sulle inseguitrici.

In top ten, non mancano altri movimenti degni di considerazione. Coco Gauff scivola di due posizioni fino al n.5, salgono invece Belinda Bencic, che torna al n.9, ed Elina Svitolina, che a 31 anni rientra in top ten piazzandosi al n.10. Come ampiamente prevedibile, Madison Keys esce dalle prime dieci. Senza i 2000 punti della vittoria di un anno fa, la statunitense perde sei posti e precipita al n.15. In top 20 si registrano due nuovi best ranking. Victoria Mboko raggiunge per la prima volta il n.13, mentre Iva Jovic sale al n.20, una posizione che riflette i risultati di inizio stagione (semifinale all’ASB Classic di Auckland, finale all’Hobart International e questa settimana quarti a Melbourne) e dà segnali importanti in prospettiva futura.

Dietro le prime venti, entra per la prima volta in top 50 Tereza Valentova, grazie a un balzo di dieci posizioni fino al n.44. Fa ancora meglio Janice Tjen che guadagna dodici posti e si attesta al n.47. In grande difficoltà invece Dayana Yastremska, che un anno fa aveva raggiunto, in questo periodo, la finale all’Upper Austria Ladies Linz. La mancata conferma di quel risultato, in concomitanza con la sconfitta al primo turno in Australia, le costa quindici posizioni, facendola scivolare al n.43. L’ucraina non è la sola a pagare lo scotto dei punti in uscita. Retrocedono pesantemente anche Eva Lys (-20, n.59), Daria Kasatkina (-19, n.62), Paula Badosa (-39, n.65), semifinalista a Melbourne nel 2025, Donna Vekic (-23, n.95) e Anastasia Pavlyuchenkova, che non conferma i quarti in Australia di un anno fa e crolla di ben 53 posizioni fino al n.100.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10990 2 0 Iga Swiatek 20 7978 3 +2 Elena Rybakina 23 7610 4 0 Amanda Anisimova 21 6680 5 -2 Coco Gauff 20 6423 6 0 Jessica Pegula 23 6103 7 0 Mirra Andreeva 20 4731 8 0 Jasmine Paolini 19 4267 9 +1 Belinda Bencic 20 3342 10 +2 Elina Svitolina 16 3205 11 0 Ekaterina Alexandrova 25 2983 12 +1 Linda Noskova 24 2761 13 +3 Victoria Mboko 21 2606 14 +3 Naomi Osaka 19 2366 15 -6 Madison Keys 19 2351 16 -2 Clara Tauson 23 2345 17 -2 Emma Navarro 25 2095 18 0 Liudmila Samsonova 23 2062 19 0 Karolina Muchova 16 2058 20 +7 Iva Jovic 21 2031 21 +1 Diana Shnaider 26 1953 22 -1 Elise Mertens 22 1936 23 -3 Marta Kostyuk 19 1863 24 0 Jelena Ostapenko 21 1801 25 -2 Leylah Fernandez 27 1701 26 -1 Qinwen Zheng 15 1658 27 +6 Anna Kalinskaya 22 1575 28 +2 Sofia Kenin 26 1567 29 +2 Maya Joint 28 1549 30 -1 Emma Raducanu 23 1547 31 +3 Marketa Vondrousova 16 1446 32 +5 Mccartney Kessler 26 1395 33 +13 Xinyu Wang 24 1356 34 +2 Lois Boisson 22 1349 35 0 Jaqueline Cristian 26 1307 36 +5 Sorana Cirstea 23 1303 37 +7 Marie Bouzkova 23 1285 38 -6 Veronika Kudermetova 21 1277 39 +11 Magda Linette 25 1277 40 +5 Katerina Siniakova 24 1275 41 -3 Ann Li 25 1243 42 -2 Jessica Bouzas Maneiro 23 1202 43 -15 Dayana Yastremska 22 1175 44 +10 Tereza Valentova 17 1175 45 +4 Alexandra Eala 27 1163 46 +5 Emiliana Arango 27 1142 47 +12 Janice Tjen 22 1139 48 0 Laura Siegemund 20 1111 49 +4 Maria Sakkari 26 1110 50 +18 Peyton Stearns 21 1107

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Nonostante non abbia rispettato la testa di serie a Melbourne e sia uscita prima degli ottavi di finale, Jasmine Paolini conserva l’ottava posizione del ranking, mantenendo più di 900 punti sulla diretta inseguitrice, Belinda Bencic. Si ferma invece a un passo dalla top 50 Elisabetta Cocciaretto, che guadagna cinque posizioni e sale al n.51, confermando comunque la tendenza positiva mostrata nelle ultime settimane. Al di fuori della top 100, arrivano segnali incoraggianti da Dalila Spiteri (+15, n.272) e Samira De Stefano, che con un balzo di ben 51 posizioni raggiunge il n.288. per entrambe si tratta del miglior ranking in carriera. Settimana negativa, invece, per giovane promessa Tyra Grant, che perde 37 posizioni, scivolando al n.273.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 0 Jasmine Paolini 19 4267 51 +5 Elisabetta Cocciaretto 28 1099 110 -3 Lucia Bronzetti 29 688 140 -1 Lucrezia Stefanini 26 527 166 -1 Nuria Brancaccio 23 430 191 0 Lisa Pigato 24 374 203 +15 Silvia Ambrosio 28 351 221 +5 Camilla Rosatello 24 323 248 -18 Jessica Pieri 26 285 272 +15 Dalila Spiteri 22 249 273 -37 Tyra Caterina Grant 18 247 288 +51 Samira De Stefano 25 230 315 +3 Jennifer Ruggeri 21 202 323 +3 Aurora Zantedeschi 24 197 354 -13 Francesca Pace 17 177 361 -3 Giorgia Pedone 24 173 378 -24 Tatiana Pieri 21 164 379 -19 Miriana Tona 19 164 382 -9 Martina Colmegna 19 162 385 -10 Diletta Cherubini 28 161

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana restano stabili le prime otto posizioni del ranking delle atlete nate dopo il 1° gennaio 2006. Con l’ingresso in top 20 di Iva Jovic, abbiamo tre under 20 nelle prime venti del mondo. Al n.9 irrompe per la prima volta la diciassettenne russa Alina Korneeva, protagonista di un balzo di 55 posti nella classifica generale grazie alla vittoria di un ITF in Bahrain.