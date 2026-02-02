Fognini si racconta nel programma televisivo Verissimo: “Il tennis non mi manca. Sono un padre a tempo pieno”

Fabio Fognini a cuore aperto. L’ex tennista, oggi 38enne, non ha perso tempo dopo essersi ritirato dalla carriera agonistica, tanto da far parlare di se anche in altre vesti. Non tennista, bensì ballerino, per via della sua felice partecipazione al programma televisivo di Rai1 “Ballando con le stelle”, dove si è classificato al terzo posto.

Di questo e molto altro Fognini ha parlato al programma di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 1 dicembre, dove l’ex numero 9 ATP ha parlato della sua carriera, del suo fresco ritiro e della sua nuova vita da padre a tempo pieno. Si parte dalla fine, da quel Wimbledon 2025, dove dopo il match perso al primo turno contro Carlos Alcaraz, si presenta in conferenza stampa facendo intendere che sarebbe stata la sua ultima partita. “E’ stato difficile”, dice ripensando alla carriera. “Combattevo con quest’idea da anni, poi la sconfitta con Alcaraz della scorsa estate mi ha fatto capire che era arrivato il momento. Meglio che ho perso perché se avessi vinto non so come sarebbe andata a finire”

I Championships si sa, sono la mecca del tennis, e vincerlo è il sogno di ogni aspirante campione. Ma Fabio non ha mai avuto un buon feeling con lo Slam londinese, troppo patinato per i suoi gusti, lui che a Londra ha dato vita a momenti indimenticabile, come lo storico siparietto con il giudice francese Pascal Maria.

“Mi sono ritirato a Wimbledon, che non è un luogo che mi è stato simpatico. Ho combattuto contro i più grandi, ma non ho mai vinto uno Slam come ha fatto mia moglie. Ho lasciato in un momento in cui stavo facendo fatica, ero sceso in classifica e avevo avuto molti infortuni. Arriva un momento in cui devi dire basta. Ho amato il tennis ma l’ho anche odiato: ho avuto una bellissima carriera, ringrazio i miei genitori per l’opportunità che mi hanno dato”.

E se avesse vinto quel match sul Centrale? “Sarei stato nei casini, perché avrei battuto uno dei giocatori più forti in circolazione. Oggi posso dire: meglio che ho perso. Sono contento di aver perso e salutato in quella maniera”.

Oggi Fabio Fognini è un padre di famiglia, a fianco della moglie Flavia Penetta e dei tre figli Federico, Farah e Flaminia. Parlando di loro l’azzurro dice: “Mio figlio gioca a tennis e a calcio. Gli auguro ogni bene e che decida lui cosa fare. Come me ama il calcio forse di più del tennis, io non gli metto pressione. Come papà sono molto dolce, anche se non transigo sulla scuola. I miei figli però sono furbi e preferiscono fare i compiti con la mamma che con me”.

Sempre rimanendo in tema famiglia Fabio svela il lato più sentimentale del suo carattere: “Mi emoziono quando si parla di famiglia. Papà era titubante quando gli ho chiesto di andare a Barcellona per giocare, voleva rimanessi in Liguria ma il paese era troppo piccolo. Ieri era il suo compleanno ma non gli ho fatto gli auguri perché lui non festeggia. Quando aveva 18 anni ha perso suo padre il giorno del suo compleanno quindi non ha mai voluto festeggiare, comunque ne approfitto per farglieli ora in televisione”.

Fognini ha toccato anche l’argomento delicato della salute mentale, portando la sua esperienza con gli attacchi di panico, di cui è stato vittima a Parigi durante un Roland Garros. “Orribile, bruttissimo. La notte prima di una partita al Roland Garros, avevo un braccio bloccato, non respiravo e ho svegliato Flavia in preda al panico perché pensavo fosse un infarto. Sono andato in ospedale e il giorno dopo ho perso 3-0. Molti ragazzi si vergognano di questa cosa ma non deve essere così, bisogna parlarne. Ora va meglio, ma solo fare questo discorso mi fa cambiare il respiro e bloccare il diaframma, ma sto bene”.

La conversazione entra nel vivo quando si comincia a parlare della carriera del vincitore di Montecarlo 2019. “Io ero contento quando giocavo bene ma frustrato quando giocavo male. Mi arrabbiavo con l’arbitro per sfogarmi ma in realtà ce l’avevo con me stesso – ammette Fabio. Penso che ognuno di noi commette errori, vanno semplicemente riconosciuti e gestiti, ma io ero così e mi sono divertito”.

Fognini ha poi ammesso di aver ripreso a giocare dopo parecchi mesi in cui non toccava una racchetta. “Ho rigiocato a tennis dopo 7 mesi. Ho dolori dappertutto… La prima volta, dopo tanto tempo, è andata benissimo. Mi sono divertito molto ma non mi manca”.

Adesso però il tennis è un capitolo chiuso della sua vita, adesso la famiglia è al primo posto. “Sono in una fase di stand-by, ora voglio godermi la famiglia, perché ho sempre viaggiato e quindi ora voglio stare con loro. Flavia mi bacchetta quando sono a casa, però con lei sono quasi 10 anni di matrimonio: abbiamo avuto alti e bassi, come tutte le coppie, ma ora va bene. Voglio fare il papà a tempo pieno”.