Italiani

Spunti tecnici: Paolini, la potenza che viene dal basso

Jasmine ottiene velocità e rotazione a livelli top mondiali, grazie alla straordinaria capacità di spinta delle gambe

Di Luca Baldissera
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jasmine Paolini, US Open 2025, pic by @ Ray Giubilo

Esplosivitàrapidità tempo di impatto sulla pallina sono armi che, dal punto di vista tecnico, possono permettere di mettere in difficoltà qualunque avversaria, anche quando non si dispone di un servizio fenomenale per potenza. Lo dimostra Jasmine Paolini, ormai da due anni stabilmente ai vertici del tennis femminile. Le “ciliegine sulla torta” delle ultime due stagioni sono le due incredibili finali Slam consecutive a Parigi e a Londra nel 2024, e il trionfo agli Internazionali d’Italia nel 2025. Più i successi in doppio con Sara Errani, su tutti la medaglia d’oro Olimpica a Parigi 2024.

Come fa Jasmine a essere tanto competitiva nel tennis femminile moderno, un mondo nel quale la potenza fisica e la capacità di raggiungere picchi altissimi di velocità col servizio sono sempre più influenti? Il segreto, semplice eppure complicatissimo da implementare a livello coordinativo, sta nell’azione delle gambe e dei piedi, che spingono come molle costantemente, palla dopo palla, su qualsiasi colpo Paolini si trovi a sferrare. 

L’approfondimento completo è disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo, partner di Ubitennis. Cliccando sul link verrai reindirizzato al sito web di Intesa Sanpaolo.

Clicca qui per leggere!

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Elena Rybakina – Australian Open 2026 (foto via Twitter @australianopen)
Classifica WTA: Rybakina torna al n. 3, Paolini resta stabile al n. 8
Ranking
Ranking ATP: Alcaraz allunga su Sinner, Djokovic torna al n. 3 scavalcando Zverev
Ranking
Draper pronto al rientro: “Sarà una sfida tornare dov’ero, ma sto migliorando costantemente”
Interviste
Qualificazioni ATP/WTA: Vavassori al turno decisivo, Stefanini conquista il main draw
Italiani