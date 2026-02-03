ATP Montpellier: buona la prima per Humbert, bene anche Droguet e Carreno Busta. Hurkacz subito fuori

Colpo di scena all’ATP 250 di Montpellier, dove il tabellone perde immediatamente uno dei suoi protagonisti più attesi. La notizia del giorno è senza dubbio la caduta di Hubert Hurkacz (testa di serie numero 7), apparso scarico e incapace di arginare l’esuberanza dello statunitense Martin Damm. Il ventiduenne americano (numero 160 ATP), protagonista di una prova solida al servizio, ha saputo gestire meglio le fasi più importanti della gara, chiudendo 7-6(5) 6-4 e lasciando il polacco (reduce da un periodo costellato di problemi fisici) tra i dubbi di un inizio di stagione balbettante. Sorride invece il pubblico di casa per la prestazione di Titouan Droguet (n. 150 ATP), bravo a disinnescare il britannico Jan Choinski con un 6-2 7-6(2) che ne conferma i progressi sul cemento indoor, mettendo in mostra un tennis propositivo e un’ottima tenuta mentale nel tie-break del secondo set.

Il match più vibrante della giornata è stato però quello che ha visto il ritorno al successo di Pablo Carreno Busta, uscito vincitore da una vera e propria maratona contro Miomir Kecmanovic. Lo spagnolo, ancora alla ricerca della condizione migliore, ha saputo risalire la china dopo un primo parziale perso per 4-6, affidandosi alla solita regolarità dal fondo e a una grinta encomiabile. Kecmanovic, dal canto suo, può recriminare per non aver affondato il colpo nel set decisivo, cedendo infine al tie-break (7-4) sotto i colpi di un Carreno Busta apparso rigenerato nei momenti di massima pressione.

In chiusura del programma diurno è arriva il debutto convincente di Ugo Humbert, che onora il ruolo di beniamino del pubblico liquidando la pratica Botic van de Zandschulp con un solido 6-3 6-4. Il francese, apparso in totale controllo della diagonale mancina, ha imposto un ritmo forsennato sin dai primi scambi, non concedendo praticamente nulla nei propri turni di battuta. L’olandese ha provato a variare le traiettorie per scardinare le certezze della testa di serie numero 5 del torneo transalpino, ma la precisione chirurgica di Humbert in uscita dal servizio ha spento ogni accenno di rimonta. Per il mancino di Metz, una vittoria che conferma il feeling con i campi veloci di Montpellier e lo candida seriamente a un ruolo da protagonista assoluto per il prosieguo del torneo.