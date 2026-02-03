Humbert non ci sta: “Non gioco la Davis per il bene della mia carriera. Dette tante falsità su di me”

Non è una conferenza stampa convenzionale quella tenuta da Ugo Humbert alla vigilia del suo esordio all’Open Sud de France, torneo ATP 250 di Montpellier.

Il francese non risponde alle domande dei giornalisti presenti, perché preferisce fare chiarezza una volta per tutte sul suo rifiuto della convocazione in Coppa Davis, dove la Francia affronterà la Slovacchia.

Il forfait ha scatenato una serie di reazioni da parte dei dirigenti della Federazione transalpina, indispettiti dalla scelta di Humbert di giocare una competizione individuale nella medesima settimana.

Humbert spiega il forfait: “Vengo da una stagione difficile, la mia priorità è risalire in classifica”

“Innanzitutto, ho sempre indossato la maglia con grande orgoglio” esordisce Humbert. “Ho sempre messo molta passione in tutte le partite che ho giocato con la nazionale francese e, sotto questo aspetto, sono stato irreprensibile negli ultimi tre anni”.

Ugo ha disputato un totale di otto partite, con un parziale di sei vittorie e due sconfitte, con la casacca tricolore. Tuttavia, visto il difficile 2025, ha dovuto ragionare in un’ottica di più ampio respiro.

“Vengo da una stagione difficile, in cui ho avuto molti infortuni e tanti eventi che mi hanno un po’ destabilizzato. Sono sceso in classifica. La mia priorità è risalire, perché cerco di tornare a essere testa di serie nei tornei del Grande Slam” spiega il numero 38 del mondo, con chiaro riferimento al primo turno dell’Australian Open e alla sfida contro Ben Shelton, favorito numero 8 del primo Slam dell’anno.

Reinserirsi tra le 32 teste di serie nei Major gli regalerebbe esordi senz’altro più morbidi.

“La Coppa Davis mi ha sempre fatto sognare quando ero giovane. C’erano Roland Garros e la Coppa Davis: ci passavo i miei fine settimana. È una scelta tennistica e legata alla mia carriera; dire che non mi piace giocare per la maglia è totalmente falso” prosegue con amarezza.

In queste parole si coglie un’evidente risposta, seppur implicita, a quanto dichiarato da Ivan Ljubicic, da anni parte della Federtennis francese e uno dei più critici nei confronti di Humbert.

“Per me la Coppa Davis è sempre stata molto importante. E in Francia avevo la sensazione che fosse la cosa più importante per tutti i giocatori. Evidentemente non è così” si era sfogato il croato.

Alle parole di Ljubicic ha fatto eco la dichiarazione del direttore tecnico Didier Retière: “Quando si inizia a giocare a tennis, ovviamente l’ambizione è diventare un giocatore professionista. Ma questo deve includere anche il fatto di indossare la maglia tricolore”.

“Volevo anche dire che l’opinione che gli eletti o i dirigenti hanno di me non è affatto l’opinione che io ho di me stesso. E concluderò dicendo che sono orgoglioso dell’educazione e dei valori che i miei genitori mi hanno trasmesso. Auguro buona fortuna ai miei compagni di squadra e il dibattito è chiuso” chiosa Ugo.

Il 2025 di Humbert, tra infortuni e crollo in classifica

Ugo Humbert disputerà da quinta testa di serie l’ATP 250 di Montpellier, dove esordirà contro Botic Van de Zandschulp.

Dopo una chiusura di 2024 ricco di soddisfazioni, con la finale al Master 1000 dell’allora Parigi-Bercy, la prima in un torneo così prestigioso, il francese non ha replicato i risultati nella scorsa stagione. Gli infortuni gli hanno precluso la possibilità di trovare la continuità che gli sarebbe servita a confermare e migliorare il best ranking di numero 13 al mondo.

Invece, dopo aver bussato alle porte della top 10, il forfait per il Master 1000 di Parigi lo ha accompagnato fuori dai primi 32 giocatori del ranking, che significano testa di serie negli Slam.

Infatti, nonostante la finale raggiunta nel secondo torneo dell’anno a Adelaide, all’Australian Open non ha potuto confermare le belle sensazioni. Il sorteggio non gli ha voluto bene e gli ha messo davanti subito Ben Shelton.

Per questo, Ugo ha dovuto prendere delle decisioni non semplici, sacrificando il tie di Coppa Davis di febbraio – tra l’altro è stato costretto a alzare bandiera bianca anche per la Final Eight di Bologna dello scorso novembre per problemi fisici.