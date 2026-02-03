Italiani in campo martedì 3 febbraio: Bronzetti, Stefanini e Vavassori, a che ora e dove vederli

Il circuito maggiore femminile fa tappa in Romania per il Transylvania Open powered by Kaufland, appuntamento di categoria WTA 250 che si disputa sul veloce indoor della BT Arena. Martedì 3 febbraio il torneo entra nel vivo con l’esordio delle due azzurre nel tabellone principale. I riflettori in quel di Cluj sono puntati su Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, attese da sfide impegnative che testeranno fin da subito le loro ambizioni sul cemento indoor rumeno. Spazio, nella serata, anche per Andrea Vavassori in quel di Montpellier.

Bronzetti a Cluj di nuovo contro Potapova

Partenza difficile per Lucia Bronzetti, numero 110 del ranking mondiale, che alle ore 10:00 italiane si troverà di fronte la testa di serie numero 5 del seeding e numero 58 in classifica, Anastasia Potapova, in una sfida che porta con sé il sapore del riscatto. Infatti, l’incontro odierno è la riproposizione della finale dello scorso anno vinta proprio da Potapova. I precedenti non sorridono all’azzurra, che nei cinque scontri diretti finora disputati non è mai riuscita a superare l’avversaria austriaca.

Che entrerà in campo ancora con un dito rotto, cosa che non le ha impedito di avanzare all’Australian Open, dove è stata eliminata da Aryna Sabalenka al terzo turno in un incontro lottato. Per Bronzetti a Cluj, inoltre, l’obiettivo è spezzare un digiuno di vittorie nei tabelloni principali che dura dallo scorso agosto, quando a Cincinnati raggiunse gli ottavi prima di arrendersi a Coco Gauff. Chi delle due tenniste uscirà vincitrice da questo confronto troverà al secondo turno la russa Anastasia Zakharova.

Stefanini contro Cristian

Il programma odierno vedrà poi protagonista Lucrezia Stefanini, n.151 WTA, approdata al main draw dopo aver superato con determinazione le fasi di qualificazione, battendo 6-1 6-1 la rumena Briana Szabo. La giocatrice toscana è chiamata a un’impresa non semplice: dall’altra parte della rete ci sarà la beniamina di casa e seconda favorita del torneo, Jaqueline Cristian. La rumena, spinta dal pubblico locale, rappresenta un ostacolo di alto livello per la Stefanini, che per tentare l’accesso agli ottavi di finale e proseguire la sua marcia a Cluj dovrà far valere la sua solidità da fondocampo e il ritmo marcato acquisito nei turni preliminari, senza lasciarsi intimorire, ancora una volta, dall’avversione degli spettatori.

Vavassori a Montpellier

L’ultimo italiano a scendere in campo nella giornata odierna sarà Andrea Vavassori in quel di Montpellier, unico torneo maschile della settimana. Il n.282 al mondo, dopo due vittorie in due set nelle qualificazioni, affronterà il lucky loser e padrone di casa Ugo Blanchet. Nessun precedente tra i due giocatori, con Wave che cerca la seconda vittoria in tour nel 2026 dopo aver sorpreso Diallo ad Adelaide. Il vincitore affronterà poi Royer o Fils.

Dove seguire i match

Gli incontri sono trasmessi in diretta TV su Sky Sport Tennis, quelli del femminile anche su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

Di Sabrina Giorgi