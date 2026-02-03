WTA Abu Dhabi: Baptiste supera Navarro in tre set, Samsonova ha la meglio su Tjen

[5] L. Samsonova b. J. Tien 6-2 6-2

Liudmila Samsonova sentiva forse di dover dimostrare qualcosa, dopo un gennaio di prestazioni deludenti. Ad Adelaide era uscita subito dal torneo, perdendo da Marketa Vondrousova in tre set. All’Australian Open, sempre in tre, era stata battuta da Laura Siegemund al primo turno. Ad Abu Dhabi si è ritrovata al primo turno Sofia Kenin, e l’ha liquidata con il punteggio di 6-4 6-0. L’incontro di martedì 3 febbraio poteva promettere qualcosa di più. Janice Tjen, n. 47 del ranking, ha chiuso il 2025 vincendo il suo primo titolo WTA, ed è considerata una delle giovani emergenti del circuito.

E invece la n. 18 non ha lasciato spazi all’avversaria, dominando la partita con il suo gioco aggressivo da fondo. Ha fatto buon uso della potenza del suo servizio per tenere facilmente i suoi turni di battuta, concedendo in tutto il match due palle break, a fronte delle cinque dell’avversaria. La tennista indonesiana, che veniva da una partita di tre set contro la giovanissima australiana Maya Joint, ha provato a contrastarla con variazioni e slice che non sono riuscite a interrompere il ritmo dell’avversaria. Sul 5-2 del primo set, nel game più lungo della partita, Tjen non è riuscita a convertire le palle break ottenute e Samsonova ha vinto il set dopo undici punti. Ai quarti di finale affronterà la statunitense Hailey Baptiste.

M. Kessler b. [6] L. Fernandez 6-3 6-2

Dopo la semifinale di Hong Kong persa a novembre contro Victoria Mboko, Leylah Fernandez non è più riuscita a vincere due partite di fila. L’incontro con McCartney Kessler è stato deciso dalla sua prestazione al servizio. Otto doppi falli in tutto, più del doppio dell’avversaria, di cui tre nel game di chiusura con cui ha regalato la partita alla statunitense. La n. 25 del mondo ha perso il servizio già al primo turno di battuta, riuscendo però a piazzare il controbreak sul 2-1. E finendo col portarsi sul 3-3.

Tuttavia, la nordamericana ha mantenuto una pressione costante in risposta, ottenendo la palla break del 4-3 e strappando il servizio alla canadese anche nel game finale del primo parziale. Sull’1-1 del secondo set, Fernandez ha provato a strappare il servizio all’avversaria senza riuscirci, nell’unico game combattuto di una partita in cui Leylah si è trovata a più riprese in svantaggio di 40-0 nel proprio turno di battuta. La n. 32 del ranking accede ai quarti di finale dopo un’ora e ventuno minuti di partita: ai quarti se la vedrà contro la danese Clara Tauson.

[WC] H. Baptiste b. [4] E. Navarro 7-6(6) 0-6 6-3

La sorpresa della giornata ad Abu Dhabi arriva nella vittoria di Hailey Baptiste contro la connazionale Emma Navarro, battuta in poco più di due ore di gioco. La n. 56 del ranking ottiene la quarta vittoria su una top 20 della sua carriera e conferma il buon stato di forma che si era visto all’Australian Open, dove aveva perso al terzo turno contro Coco Gauff dopo averle strappato un set. Si è trattata di una prestazione a saliscendi, con Baptiste che al tie-break del primo set è riuscita ad annullare il set point dell’avversaria con una volée angolata, per poi chiudere il parziale con una palla corta ben pensata.

Dopodiché si è persa nel secondo set, dove ha raggranellato soltanto sei punti. E in cui la sua frustrazione era evidente dal modo in cui i suoi colpi non riuscivano più a trovare il campo. Nel set decisivo si è ritrovata, e sul 4-3 ha ottenuto l’unica palla break del parziale con un diritto inside-in, per poi chiudere la partita al turno di battuta successivo col suo settimo ace.

Si interrompe così la striscia di vittorie consecutive di Navarro su Baptiste, con la n. 17 che non aveva lasciato neanche un set all’avversaria nei tre incontri precedenti. La semifinalista all’US Open del 2024 sembra continuare il trend negativo degli ultimi mesi, in cui ha raggiunto i quarti di finale solo al China Open, perdendo contro Jessica Pegula. Per Baptiste invece è il primo quarto di finale di un WTA 500 raggiunto in carriera. Lo disputerà sfidando Liudmila Samsonova.

[3] Clara Tauson b. Simona Waltert 6-3 6-1

Non ci sono state invece sorprese per la testa di serie n. 3, che in poco più di un’ora ha battuto la qualificata svizzera Simona Waltert con un punteggio perentorio. La n. 87 del ranking prova subito a togliere il servizio all’avversaria, riuscendoci nel terzo game. Sul 3-2, però, Tauson si impone e ottiene il break decisivo, mantenendo poi agilmente la distanza per tutto il resto del set. Il secondo set scorre via ancora più velocemente, con la tennista danese che dimostra la qualità dei suoi colpi da fondo strappando per due volte il servizio a zero alla sua avversaria. La n. 16 del ranking si conferma così una delle favorite del torneo: affronterà ai quarti la statunitense Kessler.

A cura di Silvia Frigeni