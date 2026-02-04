Stan Wawrinka: “L’obiettivo è chiudere la carriera in top 100”

L’anno scorso qualche crepa e qualche titubanza che lasciava immaginare un finale di carriera in sordina, ma il 2026 è cominciato alla grande per Stan Wawrinka. Negli occhi degli appassionati di tennis ci sono i lampi di classe con cui ha infiammato e salutato l’Australian Open visto che questo è l’ultima stagione che sta vivendo da protagonista.

Il Tour è tornato in Europa e il buon Stan continua a impreziosire di ricami i campi da tennis. Si è qualificato agli ottavi dell’ATP di Montpellier, dopo aver sconfitto Hamad Madjedovic al termine di una gara molto combattuta. Vinto il tie-break del primo, l’elvetico ha sfruttato un calo mentale e fisico del serbo ed è salito 4-1 per poi chiudere 6-4.

“Sto bene e ho avuto il tempo necessario per recuperare”, ha detto un sorridente Wawrinka ai giornalisti francesi. “E’ l’ultima stagione – ha proseguito – e sono contento di questa decisione, ma allo stesso tempo molto motivato per la stagione. Un anno di tennis è lungo, ci sono molti tornei e molte partite da giocare. Sono molto soddisfatto del mio inizio di stagione, almeno di quello che ho fatto in Australia, con tanto tennis e tante partite. Mi sono preparato molto bene quest’inverno, mi sono allenato davvero al massimo delle mie possibilità, cercando di ritrovare un livello adeguato. Spero di poter continuare a essere competitivo, vincere partite e provare a risalire un po’ in classifica”.

Wawrinka ha cominciato molto bene la stagione sia in United Cup che all’Australian Open: “Ho giocato parecchie partite in Australia con un buon livello di gioco e ne sono molto soddisfatto. Questo mi ha dato fiducia in campo durante i match. Ma non garantisce risultati per il resto della stagione. Bisognerà lottare per cercare vittorie, ogni partita è complicata, ogni match è difficile e può girare rapidamente in un senso o nell’altro. Qualunque cosa accada, indipendentemente dalla mia classifica o dai risultati da qui a fine anno, per me la classifica di fine stagione non cambierà assolutamente nulla rispetto alla mia decisione”.

Poi ha spiegato come proseguirà la sua stagione: “C’è la voglia di giocare i grandi tornei, ma per disputare quelli del Grande Slam idealmente bisogna essere nella Top 100. Il mio obiettivo resta quello di chiudere la carriera nella Top 100. Quando ricevo una wild card, sono molto felice e ringrazio gli organizzatori, ma è qualcosa di eccezionale. La programmazione dipenderà, quindi, dalla mia classifica, dai miei risultati e dagli inviti. Ma la voglia di fare una stagione più o meno completa c’è”.

C’è da giurare sul fatto che Stan Wawrinka riuscirà nel suo intento con classe e determinazione. Non ha timore a giocare i tornei Challenger pur di raggiungere il suo obiettivo ed è disposto a fare tanti sacrifici pur di salutare i suoi tifosi sui campi di tutto il mondo.