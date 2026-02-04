WTA Cluj-Napoca, l’insolita richiesta di Ruse: “Ho il jet lag, si può mettere musica più energica?”

Di episodi curiosi sui campi da tennis se ne sono visti tantissimi nel corso degli anni, ma era difficile prevedere una scena come quella che ha visto protagonista Elena Gabriela-Ruse al Transylvania Open 2026, WTA 250 in corso di svolgimento a Cluj-Napoca. In un torneo post Australian Open 2026 che finora ha offerto pochissime emozioni, anche per la premature sconfitte di Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini – rispettivamente contro Anastasia Potapova e Jaqueline Cristian – a dare una svolta simpatica ci ha pensato la padrona di casa. L’attuale n. 72 della classifica WTA, con best ranking al n. 51, arrivava da un ottimo terzo turno a Melbourne, sconfitta solo da Mirra Andreeva, ma ha lasciato subito l’evento di casa, all’esordio, battuta da Rebeka Masarova in 6-1 4-6 6-2.

A risultare curioso e divertente è stato un siparietto avvenuto nel corso dell’incontro con Rebeka Masarova. Sull’1-6 4-3, al cambio di campo, la nativa di Bucarest si è infatti seduta in panchina e ha domandato alla giudice di sedia, la tedesca Julian Bley, se fosse possibile cambiare la musica: “Ho il jet lag e ho bisogno di svegliarmi, possiamo mettere un po’ di musica più energica?“. Richiesta immediatamente accontentata, con un accenno di risata: “Ruse chiede se fosse possibile mettere musica più energica. Lo si può dire al DJ?“. Cambio di canzone in sottofondo e parallelo sprint in campo della romena, che ha vinto il secondo parziale, salvo poi crollare alla distanza.

WTA Cluj-Napoca, Ruse: “Ho dato tutto quello che avevo”

In conferenza stampa, poi, Elena-Gabriela Ruse ha parlato della sconfitta, non soffermandosi sull’episodio: “Prima di tutto, voglio dare merito alla mia avversaria. Ha giocato un tennis eccezionale e ha servito benissimo. Purtroppo, non credo di aver mostrato il mio tennis migliore. Ma è normale: non mi sono ancora ripresa completamente dopo l’Australia, ho giocato molte partite e ne sento ancora un po’. Non sono delusa, perché ho dato tutto quello che potevo. Avrò bisogno di prendermi qualche momento per riflettere su quello che è successo oggi e sul perché mi sentissi così tesa. Ho iniziato la partita molto tesa; ero emozionata. È sempre molto difficile per me giocare davanti al pubblico di casa, ma è un altro passo nella mia carriera e un’altra esperienza”.