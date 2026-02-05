Coppa Davis: 5 motivi per seguire il primo turno di qualificazioni (senza quasi tutti i big)

Mentre il circuito ATP punta i fari su Montpellier, per l’Open Occitanie, la settimana che inaugura febbraio è ormai consacrata al primo turno di qualificazioni di Coppa Davis – qui il programma.

Dall’anno scorso, il tanto discusso format della più importante competizione a squadre che il tennis conosca ha reintrodotto, per la fase dei Qualifiers, sprazzi della Davis che fu. Il ritorno all’alternanza casa-trasferta, con la scelta della superficie che spetta alla squadra ospitante, ha sostituito i gironi dall’asettica sede unica – valevole ancora per la Final Eight – e consente a tutti gli spettatori di compiere un figurato giro del mondo questo fine settimana.

Sono ben 13 i tie in programma, con 26 nazionali pronte a sfidarsi per accedere al turno decisivo di settembre – l’Italia è già di diritto alla fase finale.

La contrazione spazio-temporale prevista dalla riforma del 2019 è stata parzialmente accantonata per ciò che concerne il numero di partite, tornate a essere al meglio di 5, con quattro singolari inframezzati dal doppio – mentre i match rimangono al meglio dei 3 set.

Proprio per il grande numero di incontri previsti, benché spicchino le assenze dei top player – nessun giocatore tra i primi 10 è presente tra i convocati – emergono molte storie e spunti di riflessione.

Ecco, dunque, cinque motivi per seguire il primo turno di qualificazioni.

Il ritorno di Jack Draper

La Gran Bretagna vola a Oslo per sfidare la Norvegia. Dopo l’uscita al primo turno del 2025, il capitano Leon Smith ha deciso di presentarsi con la squadra a pieno regime contro una compagine che, al contrario, deve fare i conti con la defezione del proprio numero 1, Casper Ruud, appena diventato padre. Jack Draper, Cameron Norrie, Jacob Fearnley e i doppisti top 5 Lloyd Glasspol e Julian Cash sono pronti a riscattare la prematura eliminazione dello scorso anno.

A catturare l’occhio sarà sicuramente il ritorno in campo di Draper, ai box, di fatto, dallo scorso Wimbledon, eccezione fatta per il match giocato allo US Open, prima di dare forfait al secondo turno. Il 24enne di Sutton si è fermato sul più bello per un infortunio al braccio, quando, da numero 4 del mondo, pareva ambire a livelli ancora più alti.

Draper: “Mi manca l’emozione di giocare davanti al pubblico”

Ripartirà dalla Norvegia, allora, il cammino di Jack. “Anche se è stato difficile, con molti momenti bui e molte difficoltà, ma questo è lo sport che ho scelto” ha confessato l’inglese in un’intervista alla LTA. “Imparo sempre, cresco sempre e sono felice di essere tornato a giocare. Ad essere sincero, mi manca l’adrenalina della competizione. Mi manca l’emozione di giocare davanti al pubblico, contro grandi giocatori, e quella sensazione di vittoria che non si può replicare in allenamento, quindi sarà fantastico tornare di nuovo in campo”.

Draper è consapevole delle difficoltà che si celano dietro un ritorno dopo così tanti mesi, ma il fatto di essere ancora al numero 12 del mondo gli dà la speranza necessaria per rilanciarsi.

Alle 18 di venerdì 5 febbraio il numero 1 britannico sfida Viktor Durasovic e il giorno seguente tornerà in campo contro Nicolai Budkov Kjaer.

Al di là dei risultati, sarà essenziale per lui testarsi, in vista dei prossimi impegni a livello individuale. Perché nei prossimi mesi Draper avrà da difendere un bottino notevole di punti.

Si rivede Hyeon Chung

La Corea del Sud ospita la sempre ostica Argentina. Sul cemento di Busan, i padroni di casa proveranno l’impresa contro una formazione rimaneggiata, senza i suoi migliori sette giocatori per ranking.

La storia del tie è senz’altro Hyeon Chung. Lo sfortunato semifinalista dell’Australian Open 2018 ha visto la propria carriera piegarsi a una serie di gravi infortuni, soprattutto uno alla schiena, che non gli hanno lasciato scampo.

A 29 anni il sudcoreano ci riprova, ripartendo dalla posizione numero 392 del ranking. La Coppa Davis e il calore del pubblico di casa possono regalargli l’ambiente giusto per tornare ad assaporare l’aria di tennis che conta. Forse non basterà per avere la meglio su avversari come Tirante o Trungelliti, ma la sensazione di sentirsi nuovamente un tennista su un palcoscenico importante se la merita. Anche se non sarà come battere Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena…

La Serbia a Santiago per raggiungere la Spagna al secondo turno

La Serbia vola a Santiago de Chile per affrontare la compagine andina.

Sulla terra del Parque Deportivo Estadio Nacional, capitan Viktor Troicki non potrà contare su Novak Djokovic, assenza ormai consueta nella fase di Qualifiers, ma neppure su Miomir Kecmanovic, Hamad Medjedovic e Laslo Djere.

A seguire vigile questa sfida è la Spagna, avversaria al secondo turno della nazionale vincitrice del tie. E chissà se, in caso di vittoria della Serbia, a settembre vedremo in campo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic uno contro l’altro…

Tuttavia, prima di anticipare i tempi – e le scelte dei protagonisti – è giusto focalizzarsi sull’impegno della squadra serba contro il Cile, il quale, ranking alla mano, ha una ghiotta opportunità di passare il turno. Se a guidare la Serbia è Dusan Lajovic, unico singolarista in top 400 convocato, Nicolas Massu potrà schierare i top 100 Alejandro Tabilo e Cristian Garin, oltre all’esperto Nico Jarry.

Insomma, il Cile ha dalla sua un parco giocatori meglio piazzati in classifica e il supporto della gente, nota per il calore.

In casa serba, prima o poi, si dovranno aprire delle riflessioni circa la pesante eredità che lascerà Nole. L’ex numero 1 del mondo va per i 39 anni e pare non esserci ancora nessuno pronto a prenderne il posto. Non che sia semplice o che ci si aspetti un nuovo campione da 24 Slam, ma i convocati, al netto delle assenze, mostrano una cesura generazionale netta, per una nazionale che fatica a mantenersi competitiva e che vede allontanarsi progressivamente il sogno Davis.

Sarà riscatto per le grandi deluse del 2025?

Nell’edizione di Coppa Davis del 2025 è possibile rintracciare una lunga lista di squadre che hanno giocato al di sotto delle proprie potenzialità.

La Repubblica Ceca e la Francia si sono presentate, soprattutto la prima, a Bologna da quasi favorite, viste le defezioni accumulate dalle avversarie. Entrambe si sono fermate ai quarti di finale, rispettivamente contro Spagna e Belgio. Se i transalpini hanno visto la propria lista di convocati sgretolarsi a suon di infortuni, la compagine ceca, a pieno organico, ha indubbiamente deluso.

Peggio ancora è andata a Australia e Stati Uniti, fermate a un passo dalle migliori otto a domicilio. La nazionale di Lleyton Hewitt ha ceduto il passo a sorpresa al Belgio davanti al pubblico di casa, che attendeva da anni il ritorno dei match di Davis su suolo oceanico. Gli USA, invece, niente hanno potuto contro un Jiri Lehecka in forma smagliante, vittorioso su Frances Tiafoe e Taylor Fritz.

Le deluse dell’ultima Coppa Davis

Per i Paesi sopracitati tornare in gara rappresenta una sorta di possibilità di riscatto, per dimostrare di aver imparato dagli errori passati.

Sulla carta, è l’Australia a beneficiare del sorteggio più agevole, che le mette davanti l’Ecuador. Sulla terra di Quito, senza Alex de Minaur e Alexei Popyrin, saranno Duckworth e Vukic a guidare la spedizione, supportati da Hijikata, Thompson e il rientrante Kokkinakis, che punta a mettersi alle spalle il calvario per l’infortunio al pettorale.

Neppure la Francia dovrebbe incontrare difficoltà insormontabili contro la Slovacchia, ma le polemiche delle ultime settimane che hanno coinvolto Ugo Humbert potrebbero aver lasciato strascichi.

Gli Stati Uniti contano sulla presenza dell’ultimo istante di Tommy Paul, inserito sul fotofinish tra i convocati. A provare a frenare i ragazzi di Bob Bryan sarà l’Ungheria.

Infine la Repubblica Ceca è ospitata dalla Svezia, in una sfida al sapore di amarcord. La compagine scandinava non riesce a uscire dallo stallo decennale che la attanaglia e, infatti, non annovera tra le proprie fila nessun giocatore in top 400 e uno solo in top 500. Senza Jakub Mensik, sarà il solito Jiri Lehecka il leader del team, supportato da Dalibor Svrcina.

Bentornato, Thanasi!

Difficile pensare che Lleyton Hewitt possa scegliere di schierare Thanasi Kokkinakis a risultato ancora in bilico. Tuttavia, se l’Australia dovesse immediatamente archiviare la pratica contro l’Ecuador, forse il 29enne di Adelaide potrebbe approfittarne per mettere punti nelle gambe.

L’australiano è tornato in campo a inizio anno, dopo un stop, l’ennesimo della carriera, di 12 mesi per un grave infortunio al pettorale, che ha richiesto un complicato intervento chirurgico. “È un rischio che ho deciso di correre, sapendo che forse non avrei avuto un’altra possibilità” ha confessato il giocatore in un’intervista. “Mi hanno impiantato un allograft — cioè il tendine d’Achille di un donatore deceduto— per collegare il mio pettorale lacerato alla spalla”.

Dopo mesi di dolore e riabilitazione, Kokkinakis ha trovato il modo di darsi una nuova possibilità. È tornato alle competizioni all’ATP 250 di Adelaide. A casa sua. E lo ha fatto con una grande vittoria su Sebastian Korda, altro tennista che, suo malgrado, di sofferenza se ne intende.

Non ha più velleità di classifica o di trionfo Thanasi, perché sa cosa c’è dietro a questa ennesima ripartenza. Sentirsi nuovamente un tennista è un privilegio che vuole godersi. Intanto, il capitano aussie gli ha regalato l’opportunità di vestire ancora la casacca della propria nazionale.