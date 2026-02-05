Australian Open

Melbourne, dove all’Australian Open ricomincia il tennis: il segreto dell’Happy Slam

Dalla periferia geografica al centro del tennis mondiale: atmosfera, organizzazione e visione dietro il successo dell’Australian Open

Di Carlo Galati
5 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Rod Laver Arena - Australian Open 2025 (foto X @ATPTour_ES)

C’è un punto del calendario in cui il tennis, ogni anno, decide di ricominciare da capo. Succede a gennaio, e succede lontano da tutto: lontano dall’Europa, dagli Stati Uniti, dalle rotte classiche dello sport business. Succede a Melbourne, che per geografia è periferia del mondo, ma per tre settimane diventa centro emotivo e strategico del tennis globale grazie all’Australian Open. È da qui che parte il racconto, dai vialetti assolati del Melbourne Park e da quella sensazione difficile da spiegare a chi non l’ha mai vissuta: l’idea che il tennis, qui, non sia soltanto un evento sportivo ma un ecosistema.

Il modello Australian Open: organizzazione e visioneL’Happy Slam, un’identità globale

Chi ha avuto la fortuna di frequentare anche gli altri Slam riconosce subito la differenza, non tanto nel livello quanto nell’atmosfera: più aperta, più inclusiva, più contemporanea; meno rituale, più esperienza.
Il ponte che collega Melbourne al resto del pianeta non è simbolico, è fatto di partite, diritti televisivi, investimenti, relazioni, narrazioni e funziona perché poggia su basi solide: visione, cultura sportiva, capacità organizzativa e attrazione globale. L’Australian Open è la prova concreta che l’isolamento geografico può trasformarsi in vantaggio competitivo, se governato con intelligenza.

Non è un caso che questo Major venga chiamato da decenni “Happy Slam”. Non è uno slogan, ma un’identità e lo si capisce appena si varcano i cancelli del Melbourne Park: la musica accompagna l’ingresso, i colori saturano gli spazi, il pubblico vive il torneo come una festa. Il tennis trova qui un equilibrio unico tra spettacolo e rispetto, lontano sia dal rituale di Wimbledon sia dal rumore costante di New York.

Il modello Australian Open: organizzazione e visione

Dal punto di vista organizzativo, Melbourne è un caso di studio quasi perfetto. Il site è nel cuore della città, a pochi minuti a piedi da Federation Square, integrato nel tessuto urbano. Non è un impianto isolato, ma un luogo attraversabile, vivo, connesso, capace di funzionare durante il torneo e di continuare a creare valore per la città e per il tennis durante tutto l’anno.

Melbourne Park è moderno, flessibile, progettato per ridurre l’incertezza e massimizzare il valore. Le tre arene con tetto retrattile, un unicum nel panorama Slam, sono una scelta strategica. Garantire continuità di gioco, affidabilità televisiva, sicurezza per sponsor e broadcaster significa proteggere il prodotto e renderlo sostenibile nel tempo. Qui si gioca anche quando il meteo decide di mettersi di traverso, tra pioggia, vento e caldo estremo.
La storia dell’Australian Open è, del resto, una lezione di evoluzione. Per anni è stato lo Slam sacrificabile, quello lontano, scomodo, spesso snobbato dai campioni. Arrivare in Australia negli anni Cinquanta o Sessanta significava affrontare un viaggio interminabile e un torneo percepito come marginale. Poi la svolta: investimenti, pianificazione, pazienza. Il trasferimento al Melbourne Park nel 1988 segna l’inizio di una crescita costante, costruita senza scorciatoie e capace oggi di raccogliere ciò che ha seminato.

L’Happy Slam, un’identità globale

I numeri parlano chiaro: pubblico in aumento – 1.368.043 spettatori complessivi nelle tre settimane, e record sin da subito – montepremi sempre più ricco, appeal globale consolidato. Il vero successo è però qualitativo: l’Australian Open è diventato un luogo desiderabile. Per i giocatori, che non pensano più di mancare. Ovviamente per i partner commerciali, che trovano coerenza tra valori e contesto. E infine per il pubblico, che vive il torneo come un’esperienza accessibile e contemporanea.

L’Happy Slam è, in fondo, un punto d’incontro tra emisferi, culture sportive e generazioni di tifosi. In una nazione che respira sport e che porta ancora visibili le tracce delle Olimpiadi del 1956. Melbourne ha trovato il modo di tenere insieme spettacolo e identità. Per chi racconta il tennis da dentro, tra campi, conferenze e tribune, Melbourne si dimostra una conferma. Lo sport può essere globale senza diventare anonimo, crescere senza perdere radici e parlare a tutti restando fedele a se stesso.
Ed è forse proprio questo il segreto dell’Australian Open: non essere al centro geografico del mondo, ma riuscire ogni anno a diventare il centro del tennis. E non solo del tennis.

