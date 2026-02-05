Monfils KO per un virus allo stomaco, forfait a Buenos Aires per lui

Gael Monfils si affida a X per comunicare il suo forfait alla trasferta sudamericana dove era atteso allo IEB+ Argentina Open a Buenos Aires, per problemi dovuti a un virus intestinale. “Ciao a tutti, con molto dispiacere devo annunciare la mia rinuncia al torneo di Buenos Aires. Dopo il ritorno a casa da Melbourne mi sono ammalato e il mio dottore mi ha detto che ho bisogno di più giorni per riprendermi. Non posso allenarmi da diversi giorni e quindi non potrò scendere in campo; spero comunque di poter venire a seguire il vostro splendido torneo al termine della mia carriera. Vi auguro di vivere una magnifica settimana e spero di vedervi molto presto”.

Monfils, alla sua ultima stagione da professionista, ha recentemente raccolto due primi turni ad Auckland e a Melbourne e a Buenos Aires ha giocato solo nel 2018, spingendosi fino alla semifinale, prima di annunciare il forfait da Buenos Aires.