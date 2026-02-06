Italiani in campo venerdì 6 febbraio: Nardi e Cocciaretto. A che ora e dove vederli

Venerdì 6 febbraio 2026 scatterà la prima vera e propria fase della Coppa Davis 2026, con i turni di qualificazione a decretare le nazionali che si giocheranno a settembre il pass per i quarti di finale della competizione. L’Italia, tre volte campione uscente, guarda tutti dall’alto e la ritroveremo direttamente a novembre in quel di Bologna.

Tuttavia, anche se la Davis non sarà tinta di tricolore, nella giornata odierna non mancherà la possibilità per gli appassionati del Bel Paese di assistere alle performance di connazionali con raccheta al seguito, impegnati nel circuito mondiale. Avremmo infatti in gara a tenere alta la nostra bandiera, nel giorno che sancisce l’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, due tennisti marchigiani: Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto.

Il tennista di Pesaro dopo lo splendido successo su Flavio Cobolli, il quarto in cinque sfide con il romano, sogna di centrare all’ATP 250 di Montpellier la prima semifinale ATP della carriera dopo i quarti disputati – e persi al terzo per mano di Alcaraz – lo scorso anno nel ‘500’ di Dubai. L’occasione è ghiotta, dall’altra parte della rete c’è il qualificato statunitense (n.°160 ATP) Martin Damm, che però è reduce da un paio di successi prestigio. In particolare all’esordio contro Hubert Hurkacz, prima di ripetersi su Bautista-Agut sempre senza concedere set.

La tennista di Ancora sarà invece impegnata – verso mezzogiorno – nel primo turno di qualificazioni in quel di Doha, per tentare di accedere al tabellone principale del primo WTA 1000 della stagione. La sua avversaria sarà la trentaquattrenne georgiana Ekaterine Gorgodze (n°170 WTA, in caso di vittoria Elisabetta al turno finale avrà la vincente di Sasnovich-Gracheva).

Dove e quando vedere all’opera Nardi:

Luca giocherà il secondo quarto di giornata a Montpellier, orientativamente inizio del match tra le 16 e le 16.30. La partita sarà visibile su SKY Sport Tennis – canale 203 della pay tv milanese – o in alternativa in streaming su SKY Go e Tennis TV.