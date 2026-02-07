ATP Rotterdam, il tabellone: De Minaur guida il seeding, segue Aliassime. Wild card per Wawrinka

Smaltiti i postumi dell’Australian Open, il circuito ha ripreso facendo capolino sui torneo indoor europei, passando dapprima per l’ATP di Montpellier, e preparandosi per il ‘500 di Rotterdam, che partirà il 9 febbraio. Il campione in carica dell’ABN AMRO Open, Carlitos Alcaraz, ha deciso di non tornare in Olanda per difendere il titolo, preferendo la tappa di Doha, dove sarà presente anche Jannik Sinner.

I forfait del torneo

Non ci sarà nemmeno Jack Draper, uno dei più attesi dopo il rientro dall’infortunio. Nonostante la sua brillante vittoria in Coppa Davis contro il norvegese Durasovic, il britannico ha deciso di alzare bandiera bianca per la il primo ‘500 dell’anno, optando per una scelta più conservativa per il suo fisico. Il mancino di Sutton si aggiunge, dunque, alla lista degli assenti, accodandosi ai nomi di Alcaraz e Zverev, il quale ha riscontrato un problema alla caviglia da monitorare dopo la trasferta australiana.

Il tabellone: De Minaur n.1. Nessun azzurro presente

Alla luce dei forfait di Sascha e Carlitos, sarà Alex de Minaur a guidare il tabellone del torneo olandese. L’australiano esordirà con Arthur Fils al primo turno, mentre Felix Auger-Aliassime, numero due del main draw, sfiderà Alexei Popyrin. Seguono, in ordine di seeding, Bublik, Medvedev, Khachanov, Norrie, Griekspoor, Rinderknech. Queste le prime 8 teste di serie del torneo, abbinati a nomi altisonanti che hanno dato vita a scontri degni di nota già dal primo turno. Il kazako Bublik troverà subito Hubi Hurkacz, mentre Medvedev e Rinderknech faranno il loro debutto rispettivamente contro Humbert e Stefanos Tsitsipas.

Rotterdam ATP 500 Main Draw Singles pic.twitter.com/qUeGuRGEFy — Tennis Draws (@DrawsTennis) February 7, 2026

Il tabellone principale di Rotterdam godrà della presenza di Stan Wawrinka, wild card del torneo assieme a Den Ouden e il talento Next-Gen Budkov Kjaer.