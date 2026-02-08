ATP Dallas, il tabellone: Fritz e Shelton guidano il seeding, presenti Cobolli e Bellucci

Da lunedì 9 a domenica 15 febbraio andrà in scena presso il Ford Center at the Star, situato nel comune di Frisco – facente parte dell’area metropolitana di Dallas – il Nexo Dallas Open 2026. Il torneo del Texas è stato protagonista di un upgrade a partire dalla scorsa stagione, quando è divenuto un ATP 500. Nelle prime tre edizioni della sua storia, infatti, Dallas aveva ospitato un evento di categoria ‘250’. Fu introdotto in calendario nel 2022 in sostituzione di New York.

ATP Dallas, seeding dominato dagli Stati Uniti

A guidare il tabellone di quest’anno come era facilmente intuibile, visto che è sempre accaduto fino al 2024 (Fritz-Opelka, Fritz-Tiafoe, Tiafoe-Paul), ci saranno due tennisti di casa: il californiano Taylor Fritz e il mancino di Atlanta Ben Shelton. Tra i primi turni più interessanti che il sorteggio ci ha regalato, c’è sicuramente l’accoppiamento tra Sebastian Korda e Michael Zhang. Si tratta di un remake del recentissimo duello consumatosi nel primo turno dell’Open d’Australia e decisosi al quinto set. Chi uscirà vittorioso dal derby yankee, se la vedrà con un altro tennista a stelle e strisce, l’ottava testa di serie Frances Tiafoe.

Quello spicchio di main-draw corrisponde alla metà alta del seeding, quella dell’ottavo presieduto dalla prima testa di serie Fritz che invece dal canto suo esordirà contro Marcos Giron. Nella parte bassa a fare la voce grossa dovrebbe essere il secondo favorito alla corsa al titolo Shelton. Il figlio d’arte affronterà un primo turno non semplice che lo vedrà opposto al canadese Gabriel Diallo. In caso di successo, Ben potrebbe trovare il fresco finalista di Montpellier: Adrian Mannarino.

Cobolli quarta testa di serie, Bellucci debutta con Nakashima

Non c’è due senza tre e allora ecco servito il terzo derby statunitense offerto dagli incroci all’esordio: Tommy Paul contrapposto a Jenson Brooksby. Chi avrà la meglio potrebbe essere il potenziale avversario di Fritz nei quarti. Il terzo incomodo, stando al ranking di partecipazione, sarà la testa di serie n. 3 ovvero lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che esordirà con un qualificato, così come farà Flavio Cobolli. L’azzurro completa il pacchetto delle prime quattro teste coronate ed è stato inserito nella parte alta del tabellone. Dopo il forfait di Arnaldi, a dar manforte al romano ci sarà Mattia Bellucci che ha però un tabellone molto duro: Nakshima all’esordio, poi eventualmente il vincente di Fritz-Giron. A completare il quadro dei primi otto favoriti, ci sono in doveroso ordine di seeding: Tommy Paul, Learner Tien, Denis Shapovalov e Frances Tiafoe.

Saranno in gara anche tre de quattro campioni che hanno iscritto il loro nome nell’albo d’oro di Dallas: Reilly Opelka, che trionfò nella primissima edizione del 2022, Tommy e Denis. L’unico che manca all’appello è il cinese Yibing Wu, l’unico vincitore del torneo ad non essere nordamericano. In generale degli otto finalisti cinque sono stati statunitensi, con due derby a contesa del titolo: Opelka-Brooksby nel 2022 e Paul-Giron nel 2024. Il campione uscente è Shapovalov che un anno fa sconfisse Casper Ruud