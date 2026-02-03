Arnaldi, i problemi fisici continuano: forfait a Dallas e Delray Beach

Matteo Arnaldi sta vivendo un inizio di 2026 che sicuramente non si aspettava di dover affrontare. Il sanremese, in questo primo mese del nuovo anno, ne ha vissute di tutti i colori e nelle ultime ore è giunta una notizia tutt’altro che confortante. Salterà infatti il Dallas Open 2026 e il Delray Beach Open 2026, rispettivamente un ATP 500 e un ATP 250 previsti nelle prossime due settimane. A riferirlo i colleghi di ‘Spazio Tennis’, che spiegano anche come i due forfait siano dovuti al cronico problema alla caviglia sinistra, che lo aveva costretto a rinunciare anche al Brisbane International 2026.

Entrato in tabellone da lucky loser, essendosi ritirato all’ultimo turno di qualificazione, Matteo Arnaldi aveva usufruito del ritiro di Joao Fonseca, salvo poi dare forfait prima del debutto contro Daniel Altmaier. A quel punto non si era presentato nemmeno all’Adelaide International 2026 ed era subito di scena all’Australian Open 2026 per mano di Andrey Rublev, oltre ad essersi reso protagonista della curiosa storia delle scarpe introvabili che hanno viaggiato da Czestochowa a Melbourne. Prima dell’inizio della stagione aveva dichiarato, come obiettivo, di voler giocare senza dolore: al momento quella è la causa dei suoi forfait, quindi l’augurio è che possa tornare al più presto in condizione.