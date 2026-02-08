WTA Doha: continua la rinascita di Pliskova, conferma Mboko

Il deserto del Qatar torna a essere protagonista nel tennis femminile con il WTA 1000 di Doha, il primo della stagione. Domenica 8 febbraio ha ufficialmente aperto i battenti al Khalifa International Tennis Complex, regalando una prima giornata ricca di sorprese a cui si aggiunge il successo di Elisabetta Cocciaretto. Tra veterane e adolescenti pericolose, pronte a ribaltare le gerarchie, il torneo ha già iniziato a scegliere le sue favorite: in serata Mertens, Pliskova, Linette, Mboko, Kasatkina e Muchova passano al secondo turno.

[16] E. Mertens b. A. Pavlyuchenkova 6-2 6-1

Sul cemento del Khalifa International Tennis Complex, Elise Mertens conferma il suo ottimo stato di forma imponendosi su una Anastasia Pavlyuchenkova ben lontana dalla giocatrice capace di vincere 12 titoli in carriera. Nonostante i precedenti sorridessero alla russa prima di questo incontro – che conduceva 3-2 – il verdetto del campo sancisce il pareggio negli scontri diretti. Mertens riesce ad approfittare della crisi dell’avversaria che con questo risultato incassa la sesta sconfitta consecutiva, un tunnel iniziato mesi fa e che sembra non avere fine, specialmente sulle superfici rapide. La belga sa capitalizzare l’incostanza di Pavlyuchenkova, apparsa fallosa e incapace di trovare ritmo con il servizio, giocando una partita ordinata e chirurgica nei turni di battuta, dominando gli scambi prolungati e costringendo la russa a forzare soluzioni che spesso si sono spente a rete.

K. Pliskova b. [LL] S. Sierra 6-1 6-2

Nel primo turno che vede contrapposte l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova e la promettente argentina Solana Sierra (classe 2004), l’esperienza ha la meglio sulla gioventù. Nonostante lo slancio della ventunenne Sierra, reduce da una stagione di ascesa costante che l’ha portata alla posizione 63 del ranking, l’impatto con la potenza della ceca è brutale. I 12 anni di differenza tra le due quasi non si avvertono: Pliskova, oggi numero 418 WTA ma in chiara fase di ripresa, detta legge fin dall’inizio. Il servizio della ceca è il fattore determinante, sfruttando i propri turni di battuta, infatti, riesce a impedire a Sierra di entrare nel vivo della risposta. L’argentina non ha mai l’occasione di mettere pressione a Pliskova, che al contrario sfrutta al massimo la velocità della superficie di Doha, un torneo che ama e dove ha già sollevato il trofeo in passato, nel 2017. Sierra, pur mostrando sprazzi del talento che l’ha portata ai vertici del tennis sudamericano nel 2025, soffre molto nei momenti chiave ed è costretta ad arrendersi.

M. Linette b. [Q] S. Kartal 3-6 6-4 6-2

In uno scontro che mantiene tutte le promesse di battaglia e agonismo, Magda Linette sconfigge la qualificata britannica Sonay Kartal, confermando il suo momento di rinascita in questo avvio di stagione. La polacca, oggi numero 39 del mondo, fatica più del previsto contro un’avversaria fresca dei quarti di finale di Abu Dhabi e capace di strappare il primo set con un gioco aggressivo. Linette, con questa vittoria, dimostra di aver definitivamente messo alle spalle il terribile finale del 2025, caratterizzato da sei sconfitte consecutive, e riesce a ribaltare l’inerzia del match sfruttando la stanchezza dell’avversaria. Per Magda, la prossima tennista al di là della rete sarà Mirra Andreeva.

[10] V. Mboko b. M. Bouzková 7-5 6-2

La diciannovenne canadese Victoria Mboko continua a stupire il mondo del tennis, superando con autorità la ceca Marie Bouzková in un match che ha messo in luce tutto il talento della giovane nordamericana. Mboko, salita fino alla posizione numero 13 del ranking mondiale, conferma la superiorità già mostrata nei loro precedenti incontri. Per Bouzková è un’uscita di scena amara da un torneo che l’aveva vista protagonista in passato e che ora deve salutare a causa di un’avversaria otto anni più giovane. La canadese, già finalista ad Adelaide e reduce dagli ottavi di finale agli Australian Open, prosegue la sua marcia trionfale verso la top 10, dimostrando una maturità tattica impressionante per la sua età.

D. Kasatkina b. [Q] M. Uchijima 6-1 6-2

Daria Kasatkina ha finalmente interrotto un periodo nero che la vedeva faticare terribilmente fin dallo scorso US Open. Contro la giapponese Moyuka Uchijima, numero 87 del ranking, Dasha, in una partita attenta e senza sbavature, ritrova il gioco di qualche anno fa, quando ha scalato fino all’ottava posizione. Nonostante la giapponese abbia mostrato una discreta grinta nelle qualificazioni, la differenza di gioco in questo incontro è evidente e costrige Uchijima a salutare Doha.

[14] K. Muchova b. J. Cristian 6-2 6-3

A chiudere la rassegna è la solidissima prestazione di Karolina Muchova, che ribadisce la sua superiorità tecnica nei confronti della romena Jaqueline Cristian. Muchova, testa di serie numero 14, sigilla un record immacolato contro l’avversaria e conduce ora 5-0 nei precedenti. Cristian ha provato a essere aggressiva da fondo campo, ma la varietà della ceca ha finito per mandarla fuori ritmo. Nonostante un timido tentativo di reazione della romena nel secondo set, Muchova è stata brava a mantenere il controllo dei colpi, chiudendo la pratica in meno di un’ora e mezza. Per la ceca, spesso tormentata dagli infortuni, questa vittoria è la migliore speranza per tentare l’assalto al titolo.

(di Sabrina Giorgi)