ATP Rotterdam: Crisi Medvedev senza fine. Humbert lo elimina al primo turno

Il Day 1 dell’ABN AMRO Open di Rotterdam inizia subito con un’inaspettata sorpresa. Daniil Medvedev, numero 4 del seeding, saluta prematuramente il main draw olandese, uscendo di scena al primo turno per mano di Ugo Humbert, impostosi in tre set. Il ventinovenne moscovita, lamentatosi ripetutamente delle palline utilizzate nel torneo, ha perso totalmente il controllo sul finale di match, facendo riapparire fantasmi di un Daniil frustrato e incapace di trattenere l’impetuosa ira. Il francese, dunque, conquista l’accesso al secondo turno del ‘500 olandese, così come Cameron Norrie, vincitore del match contro Bautista Agut.

[4] D. Medvedev b. U. Humbert (4)6-7 3-6 6-3

Lampi di spettacolo sul campo centrale di Rotterdam, dove ha preso vita il match tra Ugo Humbert e Daniil Medvedev. Una sfida iniziata con difficoltà dal russo, uscito di scena soltanto agli ottavi dal primo Slam della stagione. Quattro doppi falli commessi in un solo set, terminato al tiebreak e agguantato da un Humbert visibilmente più concreto. Alla stessa maniera, il francese ha iniziato spedito il secondo parziale, fronteggiando subito due palle break, tanto somiglianti a un mezzo match point. Medvedev si affida totalmente all’istinto, scaraventando una seconda di servizio a 199 km/h che colpisce la figura dell’avversario, quasi stordito dalla reazione russa. Un game più tardi, è il giovane Ugo a trovarsi in difficoltà, autoflagellandosi con due doppi falli consecutivi e un rovescio mestamente affossato in rete. Ecco il punto di svolta dell’incontro per Daniil, che cambia passo, uscendo “i tentacoli” e allungandosi su ogni smorzata del transalpino. Gli scontri a rete battono bandiera russa, e Medvedev mette in cassaforte il secondo set con lo score di 6-3.

Medvedev calls the supervisor to complain about the balls.



“We should not play with HEAD balls. We should not buy it. We should not promote them”. pic.twitter.com/iI6UJtvsaV — José Morgado (@josemorgado) February 9, 2026

Nonostante il poco feeling manifestato da Medvedev con le palline, il russo risale la china, aiutato da un Humbert costantemente fuori giri con il rovescio. Ne sbaglia tre consecutivi e concede a Meddy una triplice chance di break. Da una situazione critica di punteggio, Ugo trova coraggio e grandi soluzioni da fondo campo, tra strettini di dritto e lungolinea pungenti, collezionando cinque punti di fila che lo tengono a galla. L’incontro continua ad essere difficilmente decifrabile, e il quarto game del terzo set lo testimonia appieno. Nonostante l’abbrivio, Medvedev riesce a perdere l’equilibrio disputando un terribile turno di servizio condito da due doppi falli, e concedendo dunque il break a Humbert. Il russo mostra segni di grande frustrazione, scalciando persino i banner pubblicitari del centrale di Rotterdam. Tanti errori e poca lucidità, Meddy si arrende a Humbert in tre set, mentre il francese avanza inaspettatamente al secondo turno dell’ABN AMRO Open, dove affronterà uno tra Den Ouden e Fucsovics.

[6] C. Norrie b. R. Bautista Agut 7-6(3) 6-1

Dura soltanto un set la resistenza di Roberto Bautista Agut, sparito dai radar dopo un primo set rocambolesco e terminato alla crudele lotteria del tiebreak. Norrie, impossessatosi del parziale, è stato ad un passo dalla conquista dello stesso, ma ha affrontato il set point con poco coraggio, e Bautista Agut, con carattere, ha ribaltato il game, recuperando il break con uno straordinario passante lungolinea. Lo spagnolo e l’inglese si sono sottratti a vicenda due ulteriori turni di servizio, giungendo ad un tiebreak rivelatosi fatale per il navigato Agut.

Dopo la chiusura del primo parziale, terminato tra le mani di Norrie, il numero 6 del seeding ha decisamente cambiato ritmo, appiedando lo spagnolo e mettendo la firma sul primo turno di Rotterdam con lo score di 7-6 6-1. Sfiderà il vincente di Royer-O’Connell.