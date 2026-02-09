WTA Doha, Cocciaretto: “Il bronzo di Goggia mi ha commosso. Contro Gauff per dare il massimo”

Elisabetta Cocciaretto ha onorato al meglio la seconda opportunità che le è stata concessa al WTA 1000 di Doha. Sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni da Varvara Gracheva, l’azzurra è stata ripescata come lucky loser e, grazie alla vittoria su Elsa Jacquemot, è approdata al secondo turno.

“È stata un’ottima occasione per giocare una partita in più e per riscattarmi dalla partita di ieri dove ho giocato molto contratta e poco brillante, non con gli obiettivi chiari”, analizza la numero 57 del mondo ai microfoni di SuperTennis subito dopo il match. “Sono entrata in campo più consapevole sicuramente con tanta voglia di fare meglio”.

Cocciaretto: “Il bronzo di Goggia mi ha dato la giusta carica. Contro Gauff per dare il massimo”

Dopo aver ringraziato il proprio team per averla spronata in seguito alla sconfitta nel tabellone cadetto, Cocciaretto svela un aneddoto: “È stata anche una giornata molto bella perché prima di entrare in campo mi sono guardata tutta la discesa libera alle Olimpiadi invernali, sono contentissima che Sofia Goggia abbia vinto il bronzo. La conosco bene, è una mia amica, ero quasi commossa per lei”.

Insomma, le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno acceso il fuoco in Elisabetta, contro una giocatrice come Jacquemot, che fa della lotta agonistica uno dei suoi tratti tennistici.

Al secondo turno, l’azzurra battezzerà l’ingresso nel torneo di Coco Gauff, che ha affrontato in quattro occasioni – 3-1 i precedenti in favore della statunitense.

“Non lo sapevo, non ho guardato minimamente il tabellone” confessa. “Sicuramente sarà una partita di altissimo livello. Cercherò di dare il massimo, di affrontarla con la giusta carica e rispettando ovviamente la grandissima atleta e professionista che è”.

Cocciaretto vuole ritrovare le sensazioni delle prime settimane dell’anno, quando dalle qualificazioni ha centrato il secondo titolo WTA della carriera, battendo Iva Jovic a Hobart. L’eliminazione al primo turno dell’Australian Open deve rimanere un passo falso isolato, per riprendere il ruolino di marcia verso la top 50.