WTA Doha: la campionessa in carica Anisimova si ritira all’esordio e saluta la top 5

[PR] Ka. Pliskova b. [3] A. Anisimova 5-7 7-6(3) 4-1 rit.

Finisce molto prima del previsto la difesa al titolo a Doha di Amanda Anisimova, che nel 2025 aveva iniziato proprio dal Qatar la sua dirompente scalata che, più in là nella stagione, le aveva regalato le prime due finali Slam a Wimbledon e allo US Open. La statunitense “regala” a Karolina Pliskova la prima vittoria contro una top 5 da quasi 4 anni, con la ceca che aveva rischiato grosso sotto 7-5 3-0 ma era riuscita a rimanere a galla.

Dopo il netto 6-1 6-2 all’esordio contro la lucky loser argentina Sierra, l’ex n. 1 del mondo (oggi scesa al n. 418) non partiva certo favorita contro la campionessa in carica, che aveva comunque messo a dura prova. Ad Anisimova erano infatti serviti ben 26 vincenti per chiudere 7-5 il primo set, in cui la ceca si era arresa al quarto set point annullato e in un dodicesimo game da 14 punti.

Dopo essere volata prontamente sul 3-0 la partita di Anisimova ha iniziato a complicarsi, con Pliskova brava a rientrare in carreggiata sfruttando le prime incertezze fisiche della sua avversaria e a portare il match al tie-break. Qui Amanda dà tutto, ma perde 3 dei 5 punti giocati al servizio e quindi il secondo set, finendo per ritirarsi sotto 4-1 al terzo. Un epilogo doppiamente amaro per Anisimova, che perderà i 1000 punti conquistati lo scorso anno e scivola (almeno) al n. 6 del mondo, uscendo dalla top 5. Per Pliskova al terzo turno sarà derby ceco contro Muchova o Valentova.

Ritiro anche per Raducanu, avanza Andreeva

Finale simile a quello di Anisimova anche per Emma Raducanu, anche lei costretta al ritiro sotto di un break nel terzo set. Avanza così la colombiana Osorio (2-6 6-4 2-0 rit.), che schifiderà Siniakova al secondo turno. Definita anche l’avversaria di Iga Swiatek, n. 1 del seeding: sarà l’indonesiana Janice Tjen, che ha dominato il match contro Bia Haddad Maia, annichilita con un 6-0 6-1 senza appello. Fatica soltanto nel primo set Mirra Andreeva, trascinata al tie-break da Magda Linette ma in versione unstoppable da quel momento: finisce 7-6(0) 6-1 per la russa, che al terzo turno aspetta Zvonareva o Mboko.