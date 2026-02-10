Tennis e TV

ATP Finals: maxi-offerta Mediaset per i diritti TV in chiaro, accordo pluriennale con ATP Media

Il "Biscione" scalza la RAI come broadcaster in chiaro delle ATP Finals in Italia. Intesa di almeno tre anni per la migliore partita di ogni giornata

Di Luca De Gaspari
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - ATP Finals 2025 (@ Francesca Micheli - Ubitennis)

📣 Non perderti un commento: Iscritivi al canale YouTube di Ubitennis

Il Gruppo Mediaset ha trovato un’intesa con ATP Media per i diritti TV in chiaro per l’Italia delle ATP Finals a cominciare dall’edizione di quest’anno prevista a Torino dal 15 al 22 novembre.

Lo apprende l’ANSA che parla di accordo raggiunto con ATP Media per almeno tre anni. L’evento resterà in Italia fino al 2030, con sede da definirsi per gli anni successivi al 2026.

L’offerta di Mediaset intorno ai 4 milioni di euro annui, ha superato di slancio quella della RAI che aveva avuto i diritti in chiaro fin dal 2021, anno della prima edizione torinese della manifestazione.

Il contratto della TV di Stato era scaduto con l’edizione 2025 vinta da Jannik Sinner in finale su Carlos Alcaraz. Un contratto che prevedeva la trasmissione di una partita al giorno in diretta con il resto degli incontri in diretta su SKY Sport, detentrice dei diritti pay-tv fino al 2028.

Resta ancora da definire il futuro in chiaro degli Internazionali d’Italia, con SKY che negli ultimi due anni aveva concesso la sublicenza alla RAI. Anche quell’accordo era giunto al termine con l’edizione 2025.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Libreria – “I quattro Gianni” di Giuseppe Smorto: cronache, memorie e genialità del giornalismo italiano
Libreria
WTA Charleston, raddoppia il montepremi: 2,5 milioni di dollari previsti nella tappa nordamericana
WTA
WTA Doha, Jasmine Paolini si riscatta nel doppio con Sara Errani
WTA
Sanchez Izquierdo: “Non auguro neanche al mio peggior nemico quello che ho passato. Lavorerò per evitare casi simili”
ATP