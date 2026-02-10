ATP Finals: maxi-offerta Mediaset per i diritti TV in chiaro, accordo pluriennale con ATP Media

Il Gruppo Mediaset ha trovato un’intesa con ATP Media per i diritti TV in chiaro per l’Italia delle ATP Finals a cominciare dall’edizione di quest’anno prevista a Torino dal 15 al 22 novembre.

Lo apprende l’ANSA che parla di accordo raggiunto con ATP Media per almeno tre anni. L’evento resterà in Italia fino al 2030, con sede da definirsi per gli anni successivi al 2026.

L’offerta di Mediaset intorno ai 4 milioni di euro annui, ha superato di slancio quella della RAI che aveva avuto i diritti in chiaro fin dal 2021, anno della prima edizione torinese della manifestazione.

Il contratto della TV di Stato era scaduto con l’edizione 2025 vinta da Jannik Sinner in finale su Carlos Alcaraz. Un contratto che prevedeva la trasmissione di una partita al giorno in diretta con il resto degli incontri in diretta su SKY Sport, detentrice dei diritti pay-tv fino al 2028.

Resta ancora da definire il futuro in chiaro degli Internazionali d’Italia, con SKY che negli ultimi due anni aveva concesso la sublicenza alla RAI. Anche quell’accordo era giunto al termine con l’edizione 2025.