ATP Rotterdam: Fils non regge il ritmo di de Minaur, Griekspoor non tradisce 

L’ATP 500 di Rotterdam è proseguito con la seconda parte dei match di primo turno e ha portato partite che hanno rispettato le gerarchie, pur regalando attimi di grande tennis. Sul cemento indoor olandese, i riflettori erano puntati sui padroni di casa e sui grandi ritorni, ma, senza troppe sorprese, a staccare il pass per il secondo turno sono stati De Minaur, Struff, Halys e Griekspoor.

Jan-Lennard Struff b. [Q] Hugo Grenier 6-0 6-4

Ad aprire le danze è il debutto nel tabellone principale di Rotterdam per Hugo Grenier, che si è scontrato con la solidità di Jan-Lennard Struff, confermando le aspettative.

Il tedesco, numero 82 del ranking, mantiene ritmi alti nei propri turni di battuta e non permette mai al francese di trascinare il match sul piano della resistenza fisica.

Struff chiude la pratica in due set, ripetendo il successo già ottenuto a Marsiglia nel 2025. Per il tedesco la vittoria rappresenta un ritorno incoraggiante sul cemento olandese, dove punta a migliorare gli ottavi raggiunti nel 2024.

Quentin Halys b. [WC] Mees Röttgering 3-6 6-1 6-1

Dopo un primo set sottotono, Quentin Halys riesce a far valere l’esperienza contro la giovane promessa di casa, Mees Röttgering.

Il diciottenne olandese, entrato grazie a una wild card e reduce da un percorso brillante nelle qualificazioni, sorprende il pubblico strappando il primo set.

Poi, dopo una serie di ace da parte di Halys, i restanti due parziali prendono la via del francese, che chiude con un doppio 6-1.

Nonostante la sconfitta, Röttgering (classe 2007) esce tra gli applausi, dimostrando di poter competere già ad alti livelli.

[7] Tallon Griekspoor b. Giovanni Mpetshi Perricard 6-4 6-4

L’idolo di casa Tallon Griekspoor inaugura la sua corsa con una prestazione solida e convincente, superando in due set il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

L’olandese, numero uno nazionale e già due volte semifinalista qui, trova il break decisivo in entrambi i set, mostrando sicurezza anche nei momenti chiave.

Per Griekspoor si tratta di una vittoria pesante, utile per scrollarsi di dosso i dubbi legati alla recente condizione fisica e ritrovare fiducia davanti al pubblico di casa.

[1] Alex de Minaur b. Arthur Fils 7-6(3) 6-2

Il match più atteso della giornata sorride a Alex de Minaur, testa di serie del torneo, che elimina Arthur Fils confermando il suo status di top 10 e la sua particolare affinità con Rotterdam.

Nel primo set Fils lotta alla pari, appena rientrato dopo un lungo stop per problemi alla schiena, e trascina l’australiano al tie-break.

Lì, però, de Minaur alza il livello, e il giovane francese – classe 2004 – accusa il contraccolpo, cedendo nettamente il secondo set.

Al di là del punteggio, per Fils questo incontro è un altro passo fondamentale nel percorso di rientro, dopo il ritorno a Montpellier, verso la forma dei giorni migliori.

De Minaur, invece, prosegue la sua corsa da grande favorito.

