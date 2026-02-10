ATP Rotterdam: ottimo inizio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Nel torneo di doppio dell’ATP 500 Rotterdam, la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori debutta con un successo convincente. Gli azzurri, testa di serie n. 4 del seeding, hanno battuto 6-3 7-6(8) la coppia formata da Johannes Ingildsen e Mick Veldheer in una sfida durata un’ora e 30’.

Bolelli e Vavassori hanno conquistato il ticket per i quarti di finale. Gli azzurri hanno messo in campo il 70% di prime di servizio e sono stati molto attenti sulle palle break concesse, cancellandone ben sette. I campioni in carica hanno cancellato tre palle break consecutive nel terzo gioco, per poi strappare il servizio nel sesto agli avversari. Al secondo set point, primo parziale conquistato dagli azzurri.

Molto equilibrato il secondo set, con Bolelli e Vavassori costretti agli straordinari nel quarto gioco quando hanno dovuto cancellare ben quattro palle break consecutive. Nel tie-break, gli avversari hanno avuto due set point, di cui uno sul loro servizio, prima di cedere al secondo match point. Affronteranno il vincente della sfida tra Sander Arends/Romain Arneodo e Sander Gille/Sem Verbeek.