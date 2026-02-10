ATP

ATP Rotterdam: ottimo inizio per Simone Bolelli e Andrea Vavassori

Prestazione convincente dei campioni in carica su Ingildsen e Veldheer all'esordio in terra olandese

Di Paolo Pinto
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Simone Bolelli e Andrea Vavassori - ATP Finals 2025 (Francesca Micheli - Ubitennis)

📣 Non perderti un commento: Iscritivi al canale YouTube di Ubitennis

Nel torneo di doppio dell’ATP 500 Rotterdam, la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori debutta con un successo convincente. Gli azzurri, testa di serie n. 4 del seeding, hanno battuto 6-3 7-6(8) la coppia formata da Johannes Ingildsen e Mick Veldheer in una sfida durata un’ora e 30’.

Bolelli e Vavassori hanno conquistato il ticket per i quarti di finale. Gli azzurri hanno messo in campo il 70% di prime di servizio e sono stati molto attenti sulle palle break concesse, cancellandone ben sette. I campioni in carica hanno cancellato tre palle break consecutive nel terzo gioco, per poi strappare il servizio nel sesto agli avversari. Al secondo set point, primo parziale conquistato dagli azzurri.

Molto equilibrato il secondo set, con Bolelli e Vavassori costretti agli straordinari nel quarto gioco quando hanno dovuto cancellare ben quattro palle break consecutive. Nel tie-break, gli avversari hanno avuto due set point, di cui uno sul loro servizio, prima di cedere al secondo match point. Affronteranno il vincente della sfida tra Sander Arends/Romain Arneodo e Sander Gille/Sem Verbeek.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

MGM Slam 2026, l’esibizione da un milione di dollari: presenti Musetti, Fonseca, Kyrgios e Bublik
ATP
Fils: “Avevo smesso di guardare il tennis in TV, mi faceva male. Ora sto bene”
ATP
WTA Doha: favolosa Cocciaretto! Domina Gauff per la terza vittoria su una top 10 in carriera
Italiani
WTA Doha: il Qatar è ancora amaro per Paolini. Jasmine saluta all’esordio contro Sakkari
WTA