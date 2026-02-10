MGM Slam 2026, l’esibizione da un milione di dollari: presenti Musetti, Fonseca, Kyrgios e Bublik

Le esibizioni, durante la stagione tennistica, sono ormai una componente immancabile, e per aggiungere un pizzico di brio ad un’annata già intensissima, Las Vegas spalancherà le porte del suo regno per dar vita all’MGM Slam, in cui sarà presente anche l’Italia con Musetti, una sorta di seconda volume di quello che fu il famigerato “Netflix Slam” nel 2024, con protagonisti, al tempo, Carlitos Alcaraz e Rafael Nadal. L’innovativo format andrà in scena domenica 1 marzo presso la T-Mobile Arena di Las Vegas, dove 8 star del tennis si sfideranno per la modica cifra di… 1 milione di dollari!

$1 million. Eight of the world’s top tennis players. One single day. The MGM Slam presented by @capitalone gives tennis fans a fast-paced showdown with a Vegas celebration. It all goes down Sunday, March 1st at T-Mobile Arena. Get your tickets today.



🎟️ https://t.co/UplcEgEVb6 pic.twitter.com/GeErtMwOZH — T-Mobile Arena (@TMobileArena) February 9, 2026

Già, avete capito bene. Una formula rapidissima e ideata per il puro intrattenimento, metterà uno contro l’altro otto tennisti, i quali si affronteranno, in ciascun turno dell’evento, in un super-tiebreak da 10 punti. I nomi dei partecipanti dell’MGM Slam sono più che blasonati: Lorenzo Musetti, Taylor Fritz, Sasha Bublik, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Tommy Paul, Gael Monfils e Joao Fonseca si contenderanno il ricco montepremi da un milione di dollari, che andrà esclusivamente al vincitore della competizione.

A meno di un mese dall’inizio dell’esibizione, siamo già a conoscenza degli “incastri” del primo turno dell’MGM Slam: Taylor Fritz vs. Tommy Paul; Lorenzo Musetti vs. Casper Ruud; Joao Fonseca vs. Gael Monfils; Nick Kyrgios vs. Alexander Bublik. L’evento inizierà alle 16:00 ora locale, dunque, bisognerà puntare una sveglia notturna all’01:00 italiana per chi vorrà seguire la diretta dal Belpaese. Se Musetti dovesse passare il turno all’esordio, affronterà in semifinale all’MGM Slam Bublik o Kyrgios.