ATP Doha: Djokovic non ci sarà. Arriva il forfait del serbo

La stanchezza ha la meglio sul serbo, che rinuncia al 500 qatariota, da lui vinto nel 2016 e 2017

Novak Djokovic – Australian Open 2026 (foto via Twitter @ATPTour_ES)

A qualche giorno dall’inizio del torneo di Doha, per il secondo anno consecutivo come ATP 500, arriva la prima importante defezione: quella di Novak Djokovic. Non è un’enorme sorpresa, alla luce delle fatiche del serbo nel raggiungere la finale all’Australian Open e della sua volontà di concentrarsi sempre più sui maggiori eventi del circuito. Ciononostante Nole fino ad oggi, a meno di una settimana dall’inizio del torneo, era regolarmente iscritto al torneo qatariota. Nella mattinata, tramite i canali Instagram del torneo, è arrivata la notizia del forfait.

Stando a quanto riportato da Doha, Djokovic avrebbe deciso di saltare il torneo a causa di un forte affaticamento. D’altronde non sono passate neanche due settimane dall’estenuante semifinale australiana con Sinner, e il serbo si era concesso dei giorni di riposo per recarsi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Rinuncia dunque a tornare in Qatar il due volte campione, nel 2016 e 2017, che a questo punto è molto probabile rivedrà il campo direttamente per lo swing nordamericano, in occasione dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Mentre gli organizzatori del torneo di Doha, pur dovendo rinunciare a Djokovic, potranno “consolarsi” con la presenza di Sinner e Alcaraz, i primi due giocatori del mondo, approdati in terra qatariota.

