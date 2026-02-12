ATP

ATP Dallas: Korda vince il derby con Tiafoe, Fritz quello con Nakashima. Avanza anche Mannarino

L'americano classe 2000 estromette l'ottava testa di serie, sfiderà ora Taylor. Vince ancora il veterano francese

Di Matteo Beltrami
Sebastian Korda - Miami 2025 (foto X @ATPTour_ES)

Nella notte texana del Dallas Open si sono concluse le partite di primo turno e giocate alcune di secondo. Sugli scudi gli americani con Fritz, vincente contro il connazionale Nakashima, e Korda, che sorprende Tiafoe, ancora in cerca di se stesso. A margine, successo anche per il francese Mannarino sull’australiano Walton in due set.

T. Fritz b. B. Nakashima 6-3 6-4S. Korda b. F. Tiafoe 7-5 6-1A. Mannarino b. A. Walton 6-4 6-2

[1] T. Fritz b. B. Nakashima 6-3 6-4

Taylor Fritz ha superato Brandon Nakashima in due set, 6-3 6-4, nel derby a stelle e strisce nel secondo turno di Dallas, il tutto in appena un’ ora e 9 minuti. Fritz ha servito in maniera eccezionale durante tutto l’arco dell’incontro: vincendo l’83% dei punti (34/41) con la prima di servizio e il 62% dei punti (8/13) con la seconda. La prima testa di serie ha inoltre messo a segno 15 ace, sfruttato in maniera impeccabile le palle break, convertite entrambe (2/2); Nakashima invece non è riuscito a sfruttarne alcuna (0/3). Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori determinati a concedere poco o nulla. Alla fine, la differenza l’ha fatta un unico break ottenuto da Fritz nell’ottavo game (5-3), prima di chiudere il set 6-3.

Nakashima ha pagato lo scotto di non aver trasformato nessuna delle due palle break avute, da 15-40, nel settimo game. Come nel primo set, anche nel secondo c’è stato equilibrio, con l’eccezione dell’unico break ottenuto da Fritz nel quinto game (3-2), prima di chiudere set e partita 6-4. Taylor Fritz ha conquistato così il pass per i quarti di finale nell’Atp 500 di Dallas – dove affronterà Sebastian Korda in un altro derby USA – in cui si era fermato agli ottavi lo scorso anno. Il suo miglior risultato in questo torneo è stata la semifinale raggiunta nel 2023.

S. Korda b. [8] F. Tiafoe 7-5 6-1

Nell’altro derby americano è stato Sebastian Korda ad avere la meglio su Frances Tiafoe, in poco più di un’ora di gioco. Dopo il set vinto in rimonta per 7-5 (era sotto 4-2), il numero 53 del mondo ha inflitto un netto 6-1 all’ottava testa di serie del tabellone principale. Per Korda questo è il miglior risultato raggiunto in questo torneo. In precedenza, il massimo che aveva ottenuto era stato il 1° turno nel 2018. Korda ha servito molto bene, vincendo l’88% dei punti (30/34) con la prima di servizio e il 50% dei punti (8/16) con la seconda. Dal canto suo l’ottava testa di serie ha raccolto troppo poco con la seconda palla (35% di punti vinti), commettendo anche più errori gratuiti di Korda (19 a 16). Korda ha vinto il primo set rimontando da uno svantaggio di un break.

Infatti, dopo aver perso il servizio nel quinto game (2-3), Korda ha recuperato il break nell’ottavo (4-4), conquistando poi il set strappando il servizio a Tiafoe nel dodicesimo game, per chiudere 7-5. Nella ripresa Korda ha breakkato Tiafoe due volte: nel quarto game (3-1) e nel sesto (5-1), dominando gli ultimi 5 game del set, da 1-1 a 6-1. La solidità del classe 2000 è testimoniata dal fatto che nel secondo set non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario.

A. Mannarino b. A. Walton 6-4 6-2

La corsa di Adam Walton all’ATP Dallas Open si è interrotta bruscamente per mano del francese Adrian Mannarino, che si è imposto in due set 6-4 6-2 in un’ora e 25′. Il match è iniziato con un break di Mannarino, che fin da subito ha aggredito in risposta il giocatore australiano. Walton è riuscito però a contro-breakkare immediatamente il francese, restando nella sua scia per poco. Il francese infatti ha trasformato 5 delle 6 palle break complessive, chiudendo il set con due break nel quinto e settimo game.

La costanza di Mannarino è emersa chiaramente nella ripresa, dove ha ottenuto l’86% di punti con la prima palla, salvando al contempo tutte e 5 le palle break affrontate. Nel secondo set, Mannarino ha aumentato il proprio dominio. Il francese ha strappato il servizio all’avversario nel terzo e quinto gioco, chiudendo agevolmente il set per 6-2 e l’incontro. Agli ottavi il francese affronterà la seconda testa di serie Ben Shelton.

