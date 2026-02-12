ATP Dallas: Korda vince il derby con Tiafoe, Fritz quello con Nakashima. Avanza anche Mannarino

Nella notte texana del Dallas Open si sono concluse le partite di primo turno e giocate alcune di secondo. Sugli scudi gli americani con Fritz, vincente contro il connazionale Nakashima, e Korda, che sorprende Tiafoe, ancora in cerca di se stesso. A margine, successo anche per il francese Mannarino sull’australiano Walton in due set.

[1] T. Fritz b. B. Nakashima 6-3 6-4

Taylor Fritz ha superato Brandon Nakashima in due set, 6-3 6-4, nel derby a stelle e strisce nel secondo turno di Dallas, il tutto in appena un’ ora e 9 minuti. Fritz ha servito in maniera eccezionale durante tutto l’arco dell’incontro: vincendo l’83% dei punti (34/41) con la prima di servizio e il 62% dei punti (8/13) con la seconda. La prima testa di serie ha inoltre messo a segno 15 ace, sfruttato in maniera impeccabile le palle break, convertite entrambe (2/2); Nakashima invece non è riuscito a sfruttarne alcuna (0/3). Il primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori determinati a concedere poco o nulla. Alla fine, la differenza l’ha fatta un unico break ottenuto da Fritz nell’ottavo game (5-3), prima di chiudere il set 6-3.

Nakashima ha pagato lo scotto di non aver trasformato nessuna delle due palle break avute, da 15-40, nel settimo game. Come nel primo set, anche nel secondo c’è stato equilibrio, con l’eccezione dell’unico break ottenuto da Fritz nel quinto game (3-2), prima di chiudere set e partita 6-4. Taylor Fritz ha conquistato così il pass per i quarti di finale nell’Atp 500 di Dallas – dove affronterà Sebastian Korda in un altro derby USA – in cui si era fermato agli ottavi lo scorso anno. Il suo miglior risultato in questo torneo è stata la semifinale raggiunta nel 2023.

S. Korda b. [8] F. Tiafoe 7-5 6-1

Nell’altro derby americano è stato Sebastian Korda ad avere la meglio su Frances Tiafoe, in poco più di un’ora di gioco. Dopo il set vinto in rimonta per 7-5 (era sotto 4-2), il numero 53 del mondo ha inflitto un netto 6-1 all’ottava testa di serie del tabellone principale. Per Korda questo è il miglior risultato raggiunto in questo torneo. In precedenza, il massimo che aveva ottenuto era stato il 1° turno nel 2018. Korda ha servito molto bene, vincendo l’88% dei punti (30/34) con la prima di servizio e il 50% dei punti (8/16) con la seconda. Dal canto suo l’ottava testa di serie ha raccolto troppo poco con la seconda palla (35% di punti vinti), commettendo anche più errori gratuiti di Korda (19 a 16). Korda ha vinto il primo set rimontando da uno svantaggio di un break.

Infatti, dopo aver perso il servizio nel quinto game (2-3), Korda ha recuperato il break nell’ottavo (4-4), conquistando poi il set strappando il servizio a Tiafoe nel dodicesimo game, per chiudere 7-5. Nella ripresa Korda ha breakkato Tiafoe due volte: nel quarto game (3-1) e nel sesto (5-1), dominando gli ultimi 5 game del set, da 1-1 a 6-1. La solidità del classe 2000 è testimoniata dal fatto che nel secondo set non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario.

A. Mannarino b. A. Walton 6-4 6-2

La corsa di Adam Walton all’ATP Dallas Open si è interrotta bruscamente per mano del francese Adrian Mannarino, che si è imposto in due set 6-4 6-2 in un’ora e 25′. Il match è iniziato con un break di Mannarino, che fin da subito ha aggredito in risposta il giocatore australiano. Walton è riuscito però a contro-breakkare immediatamente il francese, restando nella sua scia per poco. Il francese infatti ha trasformato 5 delle 6 palle break complessive, chiudendo il set con due break nel quinto e settimo game.

La costanza di Mannarino è emersa chiaramente nella ripresa, dove ha ottenuto l’86% di punti con la prima palla, salvando al contempo tutte e 5 le palle break affrontate. Nel secondo set, Mannarino ha aumentato il proprio dominio. Il francese ha strappato il servizio all’avversario nel terzo e quinto gioco, chiudendo agevolmente il set per 6-2 e l’incontro. Agli ottavi il francese affronterà la seconda testa di serie Ben Shelton.