ATP Buenos Aires: avanzano Baez e Carabelli. Martinez prossimo avversario di Darderi

Si è delineato il quadro dei qualificati ai quarti di finale dell’ IEB+ Argentina Open 2026, l’ATP 250 sulla terra battuta che si disputa al Buenos Aires Lawn Tennis Club. Come era pronosticabile c’è tanta argentina in queste fasi finali, con le vittorie di Sebastian Baez e Camilo Ugo Carabelli; niente da fare invece per Juan Manuel Cerundolo , fermato dallo spagnolo Pedro Martinez, prossimo avversario di Luciano Darderi.

[4] S. Baez b. I. Buse 6-4 6-3

La quarta testa di serie Sebastian Baez ha superato Ignacio Buse con il punteggio di 6-4 6-3 agli ottavi del IEB+ Argentina Open 2026, dopo 1 ora e 23 minuti di partita. Con questo risultato l’argentino eguaglia il suo miglior risultato nel torneo. È stato solido nei momenti decisivi, convertendo il 50% delle palle break procurate (4/8). Ma soprattutto è stato molto abile negli spostamenti, con cui ha messo in difficoltà il suo avversario, giocando un tennis di anticipo che ha destabilizzato il peruviano. Il primo parziale è deciso l’unico break dell’albiceleste nel settimo game, con cui ha portato a casa il set per 6-4.

Nella ripresa Baez ha strappato il servizio al peruviano tre volte: nel terzo, quinto e nono game. Buse ha tentato una reazione con il break nel quarto gioco, ma l’argentino è rimasto lucido e ha chiuso 6-3. Il padrone di casa raggiunge così il suo 25° quarto di finale a livello ATP, un risultato che lo colloca al settimo posto tra i giocatori nati negli anni 2000. La quarta testa di serie affronterà adesso un altro compaesano nei quarti, Camilo Ugo Carabelli.

¡VAMOS, SEBITA! 💪



Sebastián Báez 🇦🇷 venció 6-4 6-3 a Ignacio Buse 🇵🇪 y está en 4tos. de final del IEB+ Argentina Open 2026 🏆 pic.twitter.com/BTGggkLiMI — IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) February 12, 2026

P. Martinez b. J. M. Cerundolo 7-6(5) 6-4

Pedro Martinez ha sconfitto Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in 2 ore e 3 minuti, raggiungendo così i quarti di finale dell’ATP di Buenos Aires. Lo spagnolo ha vinto il primo parziale dopo aver strappato il servizio all’avversario nel terzo (2-1) e undicesimo game (6-5). A sua difesa l’argentino ha provato a rientrare nel match con i break nel quarto (2-2) e nel dodicesimo gioco (6-6). Tuttavia, l’iberico è rimasto lucido e ha conquistato il set al tie-break per 7-6. Il set è stato molto equilibrato: Martinez ha vinto solo due punti in più rispetto al padrone di casa (48-46).

Nella ripresa lo spagnolo ha conquistato il set strappando il servizio a Juan Manuel nel sesto game e nel decimo sul 5-4. L’argentino ha tentato la rimonta con il contro break nel nono game, ma Pedro è rimasto concentrato e ha chiuso il parziale 6-4. Specie nel secondo set, Martinez ha fatto la differenza nei punti decisivi, nonostante abbia conquistato tre punti in meno rispetto a Cerundolo (23-26). Al prossimo turno per lo spagnolo ci sarà Luciano Darderi.

In it to win it 🔮@PedroMPortero advances to his 18th tour-level quarter-final after seeing off home hope J. Cerundolo 7-6(5), 6-4.@iebmasargopen | #ArgOpen2026 pic.twitter.com/ZF6eB5CY62 — ATP Tour (@atptour) February 12, 2026

[6] C. U. Carabelli b. M. Navone 6-2 7-5

Camilo Ugo Carabelli ha superato Mariano Navone con il punteggio di 6-2 7-5 nel derby argentino degli ottavi di Buenos Aires. Il 26enne, che affronterà ora Sebastian Baez nei quarti di finale, ha vinto l’incontro in 2 ore e 2 minuti, centrando così il suo miglior risultato in questa competizione. In precedenza, infatti, si era fermato al secondo turno nel 2023 e nel 2024. Il classe 1999 è stato piuttosto efficace nello sfruttare le palle break, convertendone 5 su 9, a differenza dell’avversario, che ha faticato nel trasformarle (2/6). Il primo set è ben amministrato da Carabelli che strappa il servizio al suo dirimpettaio nel terzo game e nel quinto, sul punteggio di 3-1, infilando cinque giochi consecutivi da 0-1 a 5-1.

Nella ripresa Carabelli breakka subito Navone nel secondo gioco. Tuttavia, fatica non poco per chiudere il parziale, perché Navone riesce a ritornare a galla con i break nell’ottavo game e nel decimo game. Ma il 26enne non si scompone, e strappa nuovamente il servizio sul 5-5 per chiudere 7-5. Dopo la vittoria nel Challenger di Rosario della scorsa settimana, il nativo di Buenos Aires ha esteso la sua striscia vincente a sette partite complessive; per mantenerla attiva dovrà battere nei quarti di finale il connazionale Baez.