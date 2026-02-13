ATP Rotterdam: Bolelli e Vavassori in semifinale, sconfitti Gille e Verbeek

Simone Bolelli e Andrea Vavassori avvicinano la top 10 nella Race grazie alla vittoria rimediata in poco più di un’ora contro Sander Gille e Sem Verbeek, sconfitti 6-3 6-2 nei quarti del ABN AMRO Open di Rotterdam. Per la coppia azzurra è la seconda vittoria consecutiva, e adesso sono attesi dai tedeschi Schnaitter e Wallner per tentare di difendere il titolo dello scorso anno.

IL MATCH – Sopravvissuti alle prime due palle break, Gille e Verbeek hanno ceduto il servizio a Bolelli e Vavassori nel sesto game – grazie a un rovescio vincente di Bolelli. Vantaggio che la coppia nostrana ha conservato per tutto il set fino al 6-3 conclusivo; un parziale, il primo, in cui i due azzurri non hanno fronteggiato nessuna palla break, sintomo dell’ottimo rendimento nei propri turni di servizio.

Nella ripresa stesso spartito: Bolelli e Vavassori chiudono con il 68% di prime in campo e con il 76% di punti vinti con la prima. Il break arriva a 15, nel game in apertura, a firma del solito Bolelli, molto reattivo in risposta. Dopo aver affrontato, e annullato, una palla break (l’unica della partita), Vavassori sigla il secondo e definitivo break nel settimo game. A chiudere ci pensa ancora il 30enne torinese, con un ace che vale il 6-2 finale.

Dopo un Australian Open negativo, usciti subito contro Ho/Jebens, Bolelli e Vavassori possono tornare a sorridere. Certo, non sarà facile replicare un 2025 che li ha visti: terminare l’anno in top 10, vincere quattro titoli ATP, disputare una finale all’Australian Open, e conquistare la terza Coppa Davis consecutiva. Ma ci si può sempre provare, partendo magari dal ritorno in Top 10 nella Race, ormai sempre più vicino.