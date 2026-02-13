Feliciano Lopez: “Tra Alcaraz e Ferrero decisione affrettata. Ho giocato nella migliore epoca di tutti i tempi”

Il sette volte vincitore di un titolo ATP Feliciano Lopez ha parlato durante il podcast “El Cafelito de Josep Pedrerol”, condotto dal giornalista sportivo spagnolo e ha affrontato alcuni argomenti sempre attuali della storia recente dello sport della racchetta, tenendo ben presente quello prettamente iberico della fine dl rapporto tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero.

Su quest’ultimo argomento il direttore del Mutua Madrid Open non vede particolari drammi, anche considerando che la rottura non pare abbia danneggiato il numero uno del mondo: “Mi è parsa una decisione affrettata” – ha esordito l’ex tennista di Toledo – “perché pensavo che Carlos avesse ancora molto bisogno di Juan-Carlos, ma lui è talmente forte che può vincere anche da solo e la prova è arrivata in Australia”.

Qualche perplessità è derivata dal modo nel quale la vicenda si è consumata: “Ognuno di noi è come è e vive il proprio dolore, Alcaraz è infinitamente grato a Ferrero per quanto quest’ultimo ha fatto, ma non si è ricordato pubblicamente di questo. Credo comunque che il tempo accomoderà ogni cosa”.

Tornando ai tempi in cui giocava, Feliciano ha detto la sua su cosa significasse essere tennisti ai tempi dei Big Three: “Nessuno mi può togliere il fatto di avere giocato nell’epoca migliore della storia del tennis; tu magari giocavi la partita della vita con Djokovic e il giorno dopo ti aspettava Nadal, e dopo ancora Federer… questo certo” – riconosce – “senza voler togliere nulla a Sinner o Alcaraz; dieci anni fa abbiamo avuto il periodo dove la competizione era al massimo, tutto qui”.

Feliciano Lopez ha vinto due volte al Queen’s e due volte a Eastbourne sull’erba, a Vienna e Johannesburg sul veloce e a Gstaad sulla terra battuta; nel 2015 ha raggiunto la posizione numero 12 nel ranking ATP.