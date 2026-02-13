ITIA: Casanova sospeso per aver scommesso su alcune partite

Ennesima sospensione per attività illecite nel mondo del tennis. Questa volta il protagonista si chiama Hernan Casanova, tennista argentino attualmente numero 397 al mondo (ex 221). Il 32enne nato a Buenos Aires ha ammesso di aver scommesso su alcune partite nelle quali non ha però avuto alcuna influenza o coinvolgimenti. Queste sue azioni si sono verificate dal 2023 al 2025 e ora, per sua stessa ammissione, ha rivelato di non aver segnalato un altro suo comportamento in violazione del Programma Anticorruzione risalente al 2024.

Sull’onda di quanto accaduto a Stefano Reitano poco tempo fa – qui una sua intervista realizzata da Ubitennis -, l’ITIA ha deciso di sospendere Casanova per due mesi. L’International Tennis Integrity Agency ha poi stabilito che il tennista sudamericano dovrà pagare una multa di 500 dollari, che diventeranno 2000 se nel frattempo commetterà un’altra violazione. Questo verdetto è stato emesso ai sensi del Tennis Anti-Corruption Program (TACP). Nel periodo di sospensione Casanova non potrà giocare, allenare o assistere a qualsiasi evento tennistico autorizzato o sanzionato dai membri dell’ITIA o da qualsiasi associazione nazionale. La squalifica terminerà il prossimo 3 di aprile.

In carriera l’argentino ha disputato ben 27 finali Future, con un bilancio di 17 vittorie e 10 sconfitte. Ha poi giocato anche quattro semifinali a livello Challenger e un solo ultimo atto: a San Miguel De Tucuman, nel 2024, perse contro il connazionale Andrea Collarini in due parziali tirati. Casanova vanta anche una presenza in un tabellone principale del circuito maggiore. Nel 2022 si qualificò per il main draw del 250 di Kitzbuhel, ma al primo turno il tennista di casa Jurij Rodionov lo eliminò in due set.