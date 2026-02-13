“Non tornerò mai più a Doha”, ma un anno dopo si ripresenta: Basilashvili ‘si rimangia’ la parola

“Ciao a tutti. Sono un po’ deluso nel condividere che non sono riuscito a ottenere una wild card per l’evento di Doha, nemmeno per il tabellone delle qualificazioni, nonostante abbia vinto il titolo nel 2021 e raggiunto la finale nel 2022. Sono abituato a non ottenere nulla facilmente, ma questa volta fa male. Sono stato l’ultimo a non superare il cut off. Capisco che il denaro e gli sponsor abbiano un ruolo, ma prima di tutto dovrebbe esserci un senso di meritocrazia comune. Qatar, mi hai regalato momenti e ricordi incredibili che conserverò per sempre. Ma vi prometto una cosa: non tornerò mai più a competere qui nella mia carriera professionistica“.

Così parlava, e sentenziava, Nikolaz Basilashvili a febbraio 2025 pubblicando un’accorata storia su Instagram per comunicare via social il proprio disappunto – tutt’altro che moderato – per la disavventura qatariota. Ebbene, il trentatreenne di Tbilisi non è stato un uomo di parola.

Fa specie, ironicamente riflettendo, in particolare il finale del suo post critico: quel passaggio in cui specificava che mai e poi mai, nel resto della sua carriera, avrebbe rimesso piede nel torneo di Doha dopo il torto perpetrato ai suoi danni. E invece a distanza di un anno dai fatti narrati, quel tabellone di qualificazione per cui non gli fu offerta una wild-card lo vede tra i protagonisti dell’edizione 2026.

Sarà per la ricerca di vitali punti ATP o di risorse economiche, adesso figura al n°137 del ranking – lontani i tempi in cui era Top 20 e finalista ‘Mille’ – sta di fatto Nikoloz si è rimangiato la parola. Il veterano georgiano affronterà all’esordio la testa di serie n°5: il finlandese Otto Virtanen. In caso di successo, per strappare il pass per il main-draw dovrà anche battere il vincente della sfida tra Vukic ed Herbert.

Coordinate sorteggio main-draw

Il sorteggio del tabellone principale dell’ATP 500 di Doha avrà invece luogo sabato 14 febbraio alle ore 12 italiane – le 14 in Qatar. Il seeding qatariota è guidato dai primi due del Pianeta Tennis: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, mentre è arrivato il forfait di Djokovic.