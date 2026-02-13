Tsitsipas: “Mi sono ubriacato per la prima volta in vita mia con Federer e Nadal”

Ospite del podcast What’s The Call?, Stefanos Tsitsipas si è raccontato senza filtri, alternando riflessioni profonde sul suo momento professionale a episodi decisamente più leggeri. Tra questi, uno in particolare ha catturato l’attenzione: la prima volta che ha bevuto alcol in vita sua.

L’episodio risale alla Laver Cup di qualche anno fa. Un contesto diverso dai tornei tradizionali, più informale, dove i grandi rivali diventano compagni di squadra per qualche giorno. Ed è proprio in quell’atmosfera rilassata che Tsitsipas si è trovato a condividere una serata con due leggende del tennis moderno, Roger Federer e Rafael Nadal.

Nel corso della chiacchierata, il greco ha spiegato di non aver mai bevuto prima di allora. Sarebbe stato Federer, con la sua consueta naturalezza, a incoraggiarlo a provare un drink. Un invito che Tsitsipas ha deciso di accettare. Il risultato? La sua prima esperienza con l’alcol — e, come ha ammesso con un sorriso, anche la prima volta in cui si è sentito davvero “alticcio” — è arrivata proprio accanto a due dei giocatori che hanno segnato un’epoca.

Ma l’aneddoto rappresenta solo una parte dell’intervista. Tsitsipas ha parlato anche di un periodo complicato attraversato negli ultimi mesi, della necessità di ritrovare equilibrio e soprattutto della riscoperta del piacere di competere. “Sentirmi di nuovo me stesso” è stato uno dei concetti chiave del suo intervento, sottolineando come oggi la gioia di stare in campo conti quanto i risultati.

Spazio anche ai suoi Slam preferiti, alla “fatica e bellezza” della terra battuta, al torneo che meglio riesce a coniugare tennis ed evasione. Non sono mancati riferimenti alla vita nel circuito, ai rituali pre-partita, alle superstizioni e alla gestione dei social, tra critiche e commenti negativi.

In questo quadro, la storia della serata alla Laver Cup rappresenta un momento di leggerezza in mezzo alla pressione costante del tour. Per una sera, niente classifiche o rivalità. Solo tre campioni seduti allo stesso tavolo, a condividere risate e racconti.