WTA Doha, Cocciaretto: “Contro Ostapenko mi è mancata aggressività. Brignone incredibile”

Si è conclusa nei quarti di finale del Qatar TotaleEnergies Open 2026 la cavalcata di Elisabetta Cocciaretto nel primo WTA 1000 stagionale. Nonostante la sconfitta rimediata contro la ben più rodata Jelena Ostapenko, la 25enne di Fermo può consolarsi con il raggiungimento dei primi quarti di finale in un 1000 in carriera. Piazzamento che avvicina il ritorno di Elisabetta in top 40, dato che nella classifica live è attualmente proprio n. 40 – con un best ranking di 29 raggiunto nell’ agosto del 2023.

Un 2026 che fin qui ha regalato soddisfazioni a Cocciaretto: prima con gli ottavi ad Auckland (sconfitta da Linette), e successivamente con il secondo titolo in carriera conquistato ad Hobart (battendo Jovic in finale) partendo dalle qualificazioni. Nonostante l’uscita prematura a Melbourne contro l’austriaca Grabher, la tennista marchigiana ha saputo riscattarsi in Qatar, battendo un avversaria di livello come Coco Gauff.

WTA Doha, Cocciaretto: “Sono stata poco aggressiva”

In merito alla sconfitta con Ostapenko, la tennista azzurra ha individuato nella sua scarsa mobilità, e nella mancanza di aggressività, le cause della sconfitta, ai microfoni di ‘SuperTennis’: “Sono stata poco aggressiva magari rispetto ai giorni scorsi. Mi sono mossa forse un po’ peggio, un po’ più contratta e probabilmente è stato questo il problema di oggi. Sicuramente Jelena ha giocato un ottimo match, le vanno riconosciuti i meriti ovviamente. Io ho un po’ di rammarico, quello sicuramente di non aver fatto il mio gioco in modo aggressivo”.

Ma il bicchiere per ‘Coccia‘ resta mezzo pieno in vista del prosieguo della stagione. “Sicuramente il fatto di aver giocato dei match ad alto livello mi aiuterà, o comunque mi ha aiutato molto e quindi sono contenta di com’è andata alla fine di questa settimana. Cercherò di portare quanto di positivo nei prossimi appuntamenti“, ha detto.

“Quello che ha fatto Brignone è stato incredibile”

A margine, la marchigiana ha confessato la sua passione per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, e di quanto l’impresa di Federica Brignone, capace di conquistare l’oro olimpico in Super G a dieci mesi dalla frattura alla gamba sinistra, sia stata fonte di ispirazione per lei. “Quello che ha fatto la Brignone è incredibile, spettacolare. Proprio la sua resilienza, il fatto di essersi messa in gioco è stato pazzesco. E’ una particolarità, una forza degli sciatori che io ammiro tantissimo perché nonostante sia uno sport estremamente pericoloso, non si spaventano davanti a niente, anzi si rialzano sempre più forti”, ha detto.

In generale, Elisabetta ha sempre un occhio di riguardo verso gli azzurri olimpici, nonostante gli impegni con il tennis si sovrappongano alle gare. “Sono molto concentrata sulle Olimpiadi Invernali, ho visto in particolare le gare di discesa e Super G. Ieri purtroppo mi hanno messo in campo proprio durante il Super G maschile, e oggi sono riuscita a vedere poco della gara femminile. Ero curiosa di sapere soprattutto quello che aveva fatto Sofia Goggia, perché la conosco e quindi ero molto focalizzata su di lei”.

Ma adesso per Cocciaretto è già tempo di guardare avanti al prossimo impegno: le qualificazioni del Duty Free Tennis Championships. Da quinta testa di serie, la 25enne è stata sorteggiata al primo turno contro la croata Donna Vekic. Chi vince questa sfida si giocherà sabato il pass per il main draw o con la russa Anastasia Zakharova, o con l’austriaca Julia Grabher.