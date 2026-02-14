WTA Dubai, qualificazioni: Cocciaretto salva 3 match point e vola nel main-draw

[5] E. Cocciaretto b. A. Zakharova 6-2 (3)6-7 7-5

Giungono buone notizie per il tennis italiano dall’Aviation Club Tennis Centre di Dubai: oltre a Jasmine Paolini, nel tabellone femminile del Dubai Duty Free Tennis Championships avremo in gara anche Elisabetta Cocciaretto. Dopo la splendida rimonta ai danni di Donna Vekic, la tennista marchigiana stacca il biglietto per il main-draw grazie ad un’altra prova di grandissimo carattere. L’allieva di Fausto Scolari supera in tre set la russa Anastasia Zakharova con lo score di 6-2 (3)6-7 7-5 in tre ore di lotta. Sono 14 vittorie su 18 incontri disputati nel 2026 per la venticinquenne delle Marche.

La tigna azzurra è venuta particolarmente fuori, quando Elisabetta sembrava ormai spacciata: ovvero sia al servizio, rincorrendo sul punteggio di 5-4, si è ritrovata spalle al muro di fronte ad uno 0-40 che appariva irrecuperabile. E invece dinanzi a questa ripida scalata, la giocatrice di Ancona si è superata frantumano i 3 match point consecutivi uno dopo l’altro per poi vincere anche i successivi due games e con essi il match. Un incontro costellato da tantissimi doppi falli, 5 a marca italiana e 7 di stampo russo, alla fine ha premiato la maggiore esperienza a certe latitudini di Coccia.

Le altre qualificate

Si sono qualificate al tabellone principale anche Rebecca Sramkova e Aliaksandra Sansovich, entrambe vittoriose contro pronostico. La slovacca ha sorpreso la testa di serie n°1 delle quali Haliey Baptiste per 6-3 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco, mentre la russa ha controllato senza patemi l’ostacolo Sonay Kartal (terza forza delle qualificazioni) per 6-4 6-3 in 1h25′. Altro successo sicuramente non pronosticabile alla vigilia è stata la vittoria di Elena Gabriela Ruse. La tennista rumena, n°12 del seeding cadetto, batte per 6-2 4-6 6-4 in due ore di gioco la testa di serie n°4: la statunitense Peyton Stearns. La quarta ed ultima testa coronata a cadere, tra le favoritissime ad accedere al tabellone superiore, è stata Magdalena Frech: la polacca, n°6 del draw, si è fatta rimontare da Varvara Gracheva. La tredicesima forza del seeding si impone 6-4 4-6 7-5 in 2h34‘ di battaglia.

Troveremo in gara nel main-draw di Dubai anche Moyuka Uchijima, Ella Seidel e Kimberly Birrell. La giapponese sconfigge Veronika Erjavec 7-6(5) 6-3 in 1h28‘, molto più sofferta l’affermazione della tedesca che rimonta Kamilla Rakhimova per 1-6 7-6(5) 6-4 in oltre due ore e mezza di scontro. Per l’australiana, invece, prestazione dominante contro Katie Volynets: eliminata 6-3 6-1 in 1h10‘ di partita.