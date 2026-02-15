ATP Rotterdam: De Minaur finalmente campione. Battuto uno stanco Auger-Aliassime

[1] A. de Minaur b. [2] F. Auger-Aliassime 6-3 6-2

Spesso si dice che non ci sia due senza tre. Quando, però, dall’altra parte della rete non ci sono né Jannik Sinner né Carlos Alcaraz è più semplice smentire i detti popolari.

Alex de Minaur si laurea campione dell’ABN AMRO Open, al terzo tentativo consecutivo in quel di Rotterdam, dopo le sconfitte del 2024 e 2025. L’australiano, testa di serie numero 1, batte in due set, con il punteggio di 6-3 6-2 lo specialista dell’indoor Felix Auger-Aliassime e rimpingua la bacheca con l’undicesimo titolo della carriera, il primo sul cemento al chiuso.

De Minaur gioca il classico match perfetto dal punto di vista tecnico e tattico, impostando gli scambi sulla diagonale del rovescio e tenendo il ritmo del suo avversario con il diritto. Pur con un solo ace – sul match point – le percentuali al servizio premiano Alex, che non concede neppure una palla break a Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime è approdato in finale senza lasciare per strada neppure un set, ma l’epilogo ha il sapore amaro dell’occasione mancata per portare in doppia cifra il proprio palmares. La fatica dei tanti match accumulati nelle ultime due settimane, con il titolo a Montpellier e l’ultimo atto a Rotterdam senza soluzione di continuità, presentano il conto al canadese, che è limitato da un problema alla coscia. Infatti, gli errori non forzati sono più del triplo dei vincenti – 8 contro 26 – e anche le percentuali alla battuta sono in controtendenza rispetto agli incontri precedenti – con il solo 49% di prime in campo.

Primo set: de Minaur toglie il tempo a Auger-Aliassime e si porta avanti di un set

Alla quinta sfida tra i due a livello ATP – 3-1 in favore di Felix i precedenti – Auger-Aliassime dà avvio al suo match in maniera decisamente più contratta rispetto a de Minaur e già nel primo turno di battuta si ritrova a fronteggiare una palla break, concessa a causa di un doppio fallo. L’australiano, però, non sfrutta l’occasione, non mettendo in campo una risposta su una seconda carica del suo avversario. Il tennis della prima forza del seeding è efficacie in ogni sua componente e spesso riesce a disinnescare il diritto di Auger-Aliassime, che in questa settimana si è dimostrato, partita dopo partita, ben calibrato.

Nel sesto gioco de Minaur si rifà minaccioso. La diagonale sinistra lo premia a più riprese e, con un cambio in lungolinea con il rovescio, si procura due occasioni del 4-2. Sulla prima risponde nei piedi del canadese, ma, presentatosi a rete a prendersi il punto, fallisce una semplice chiusura al volo. Alla seconda chance non fallisce: con una risposta di incontro toglie il tempo a Felix, che in uscita dal servizio affossa in rete il diritto. De Minaur difende il break fino alla fine e si prende il primo set per 6-3.

Secondo set: un problema alla coscia limita Auger-Aliassime, de Minaur è il campione di Rotterdam

In apertura di secondo parziale, Auger-Aliassime manda segnali a de Minaur, obbligandolo ai vantaggi nel secondo game. Tuttavia, l’australiano è bravo a contenere le velleità del suo avversario e a rimediare a un doppio fallo che rischia di compromettere il game. La testa di serie numero 2 incrementa le proprie percentuali al servizio, che nel primo set hanno propiziato il break di de Minaur – 52% di prime, con 12 punti su 14 portati a casa, e un misero 38% con la seconda – e anche i colpi da fondocampo viaggiano a maggiori velocità. Nonostante i buoni segnali, è Alex a procurarsi tre palle break, con la complicità di Auger-Aliassime che commette due velenosi doppi falli.

Al numero 6 del mondo basta la prima per portarsi in vantaggio anche nel secondo set. Sul punteggio di 3-2 il 25enne di Montreal richiede l’intervento del fisioterapista per un problema alla coscia, che spiegherebbe la fatica da parte del canadese nel portare dalla sua gli scambi prolungati. Dopo il medical time-out, de Minaur non si lascia irretire dalla pausa e prosegue a macinare punti e, dopo aver tenuto il servizio a 30, si guadagna tre occasioni per andare a servire per il titolo. L’ennesimo errore di diritto di Auger-Aliassime innalza l’australiano sul 5-2. Senza tentennamenti, cala il sipario sull’ATP 500 di Rotterdam, con il primo trofeo indoor per Alex de Minaur.