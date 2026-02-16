Ranking

Classifica WTA: Mboko entra in top 10, Muchova si ferma al n. 11. Balzo Cocciaretto

In grande spolvero anche Elisabetta Cocciaretto che ritorna tra le prime 40 del mondo. Balzo in avanti di 18 posti per Maria Sakkari, tornano ad esserci due teenager in top 10

Di Claudio Gilardelli
Victoria Mboko - WTA Adelaide 2026 (foto X @WTA)
Victoria Mboko - WTA Adelaide 2026 (foto X @WTA)

C’è un volto nuovo nella top ten di questo lunedì. Si tratta di Victoria Mboko. La giovane stella canadese si issa fino al decimo posto dopo aver conquistato la finale al WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2026 di Doha. Un traguardo che prima o poi avrebbe raggiunto ma che, onestamente, non credevamo così presto. Un progresso incredibile, se pensiamo che appena dodici mesi fa gravitava attorno alla duecentesima posizione mondiale e che, in questo stesso periodo della stagione, era ancora impegnata prevalentemente nel circuito ITF. Da ora a maggio ha relativamente pochi punti da difendere, soprattutto se confrontati con il bottino che potrebbe accumulare nei prossimi appuntamenti e con i punti in scadenza delle giocatrici che la precedono in classifica. Per questo non sarebbe affatto sorprendente ritrovarla, alla vigilia del prossimo Slam, a ridosso, se non addirittura in piena corsa, per un posto tra le prime cinque del mondo.

L’ingresso nelle dieci di Mboko non è però l’unico movimento in top10. Amanda Anisimova, che aveva dato il via alla scalata verso i vertici della classifica aggiudicandosi proprio la scorsa edizione del torneo di Doha, perde due posti e scende al n.6. Ne approfittano Coco Gauff (+1, n.4) e Jessica Pegula (+1, n.5). Appena fuori dalle prime dieci, Karolina Muchova sale di otto posti fino al n.11 grazie al titolo di Doha, il più prestigioso della sua travagliata carriera spesso frenata dagli infortuni. La ceca è a poche lunghezze dal rientrare in top10 ma la prossima settimana dovrà scalare 390 punti della semifinale di Dubai di un anno fa. È probabile, dunque, che per rientrare stabilmente in top ten debba attendere un’altra occasione.

Gli avanzamenti in classifica di Mboko e Muchova coincidono con l’uscita dalle prime dieci di Ekaterina Alexandrova, che perde due posti e scivola al n.12. Tuttavia, la situazione resta comunque estremamente fluida: tra la n.13 e la n.9 ci sono appena 417 punti di differenza. Nelle prossime settimane potremmo assistere a nuovi e rapidi ribaltamenti.

Fuori dalle prime venti si rivede Maria Sakkari (+18, n.34), ma per i nostri colori la notizia più significativa è il ritorno in grande stile di Elisabetta Cocciaretto. La venticinquenne di Ancona rientra con autorità nella top 50 e con un balzo di 17 posizioni sale al n.40. Il suo best ranking resta il 29° posto, raggiunto nell’agosto 2023, ma la sensazione è che oggi Cocciaretto abbia trovato quella maturità e continuità che possano permetterle un definitivo salto di qualità. Dove può arrivare? In questa fase della stagione ha pochi punti da difendere: lo scorso anno, fino alla semifinale sull’erba di ’s-Hertogenbosch, aveva raccolto risultati modesti e questo potrebbe consentirle di scalare ulteriori posizioni nei prossimi mesi. A conferma del suo ottimo momento, nella Race occupa attualmente la dodicesima posizione. È vero che, in questa fase della stagione, la Race ha ancora un valore relativo, ma rappresenta comunque un indicatore utile per fotografare lo stato di forma delle giocatrici. E sotto questo aspetto, Cocciaretto si sta dimostrando una delle atlete più brillanti di questa prima parte di stagione. Infine, in top 50, segnaliamo il best ranking di Tereza Valentova (+5, n.42) e le battute di arresto di Alexandra Eala (-7, n.47) e di Emiliana Arango (-7, n.56), che esce dalle prime cinquanta.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010870
20Iga Swiatek207803
30Elena Rybakina227523
4+1Coco Gauff206423
5+1Jessica Pegula235888
6-2Amanda Anisimova215690
70Mirra Andreeva204786
80Jasmine Paolini194157
90Elina Svitolina163260
10+3Victoria Mboko223246
11+8Karolina Muchova163058
12-2Ekaterina Alexandrova262918
13-2Belinda Bencic192843
14-2Linda Noskova232571
15-1Clara Tauson242530
16-1Naomi Osaka202356
17-1Madison Keys192351
18-1Liudmila Samsonova232105
19-1Emma Navarro262100
200Iva Jovic212008
210Diana Shnaider261953
220Elise Mertens221881
23+5Anna Kalinskaya221780
24+2Qinwen Zheng151768
250Emma Raducanu231700
26-3Marta Kostyuk191648
27-3Jelena Ostapenko211600
28+2Maya Joint291549
29-2Leylah Fernandez271543
30-1Sofia Kenin261472
31+1Mccartney Kessler261444
32-1Sorana Cirstea241439
330Xinyu Wang251438
34+18Maria Sakkari261435
35-1Lois Boisson231345
36+5Ann Li261333
37-2Marketa Vondrousova151328
38-1Marie Bouzkova231317
39-3Jaqueline Cristian271307
40+17Elisabetta Cocciaretto281280
41-3Sara Bejlek201277
42+2Katerina Siniakova231272
43+5Tereza Valentova181270
44-2Dayana Yastremska231265
45-6Hailey Baptiste241264
460Janice Tjen241236
47-7Alexandra Eala281227
48-3Jessica Bouzas Maneiro231202
49-6Veronika Kudermetova201184
50-3Magda Linette241124

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini si conferma anche questa settimana al n.8 del ranking mondiale, portando a 89 il numero di settimane consecutive trascorse in top 10. Accanto allo splendido recupero di Elisabetta Cocciaretto, non si registrano movimenti significativi tra le prime venti italiane in classifica. Gli unici progressi degni di nota arrivano più indietro nel ranking: Camilla Rosatello (n.217) guadagna sette posizioni grazie ai quarti di finale raggiunti a Grenoble, mentre Tyra Grant (n.269) sale di cinque posti dopo la semifinale centrata nello stesso torneo ITF.

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
80Jasmine Paolini194157
40+17Elisabetta Cocciaretto281280
137+1Lucrezia Stefanini27550
140+2Lucia Bronzetti30541
164+2Nuria Brancaccio23430
1930Lisa Pigato24374
205+1Silvia Ambrosio27351
217+7Camilla Rosatello24333
246-1Jessica Pieri27285
269+5Tyra Caterina Grant19266
275-2Dalila Spiteri22249
291-3Samira De Stefano26230
316+1Jennifer Ruggeri20202
3260Aurora Zantedeschi24197
340-3Francesca Pace17188
367-5Giorgia Pedone24173
3830Tatiana Pieri21164
3840Miriana Tona20164
389-2Diletta Cherubini30161
408+2Vittoria Paganetti21152

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Restano immutate le prime otto posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. L’unico movimento arriva da Alina Korneeva. La russa è protagonista di un deciso balzo in avanti nella classifica generale grazie alla vittoria al WTA 125 Oeiras 1 Jamor Indoor. Con il titolo in Portogallo, guadagna 26 posizioni e sale così fino al n.131 del mondo. Alle sue spalle, sia nella classifica assoluta sia nel Next-Gen Ranking, troviamo Kaitlin Quevedo.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20077
20Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200720
40Maya Joint200628
50Sara Bejlek200641
60Tereza Valentova200743
70Nikola Bartunkova2006105
80Lilli Tagger2008114
9+1Alina Korneeva2007131
10-1Kaitlin Quevedo2006132
