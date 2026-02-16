Classifica WTA: Mboko entra in top 10, Muchova si ferma al n. 11. Balzo Cocciaretto

C’è un volto nuovo nella top ten di questo lunedì. Si tratta di Victoria Mboko. La giovane stella canadese si issa fino al decimo posto dopo aver conquistato la finale al WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2026 di Doha. Un traguardo che prima o poi avrebbe raggiunto ma che, onestamente, non credevamo così presto. Un progresso incredibile, se pensiamo che appena dodici mesi fa gravitava attorno alla duecentesima posizione mondiale e che, in questo stesso periodo della stagione, era ancora impegnata prevalentemente nel circuito ITF. Da ora a maggio ha relativamente pochi punti da difendere, soprattutto se confrontati con il bottino che potrebbe accumulare nei prossimi appuntamenti e con i punti in scadenza delle giocatrici che la precedono in classifica. Per questo non sarebbe affatto sorprendente ritrovarla, alla vigilia del prossimo Slam, a ridosso, se non addirittura in piena corsa, per un posto tra le prime cinque del mondo.

L’ingresso nelle dieci di Mboko non è però l’unico movimento in top10. Amanda Anisimova, che aveva dato il via alla scalata verso i vertici della classifica aggiudicandosi proprio la scorsa edizione del torneo di Doha, perde due posti e scende al n.6. Ne approfittano Coco Gauff (+1, n.4) e Jessica Pegula (+1, n.5). Appena fuori dalle prime dieci, Karolina Muchova sale di otto posti fino al n.11 grazie al titolo di Doha, il più prestigioso della sua travagliata carriera spesso frenata dagli infortuni. La ceca è a poche lunghezze dal rientrare in top10 ma la prossima settimana dovrà scalare 390 punti della semifinale di Dubai di un anno fa. È probabile, dunque, che per rientrare stabilmente in top ten debba attendere un’altra occasione.

Gli avanzamenti in classifica di Mboko e Muchova coincidono con l’uscita dalle prime dieci di Ekaterina Alexandrova, che perde due posti e scivola al n.12. Tuttavia, la situazione resta comunque estremamente fluida: tra la n.13 e la n.9 ci sono appena 417 punti di differenza. Nelle prossime settimane potremmo assistere a nuovi e rapidi ribaltamenti.

Fuori dalle prime venti si rivede Maria Sakkari (+18, n.34), ma per i nostri colori la notizia più significativa è il ritorno in grande stile di Elisabetta Cocciaretto. La venticinquenne di Ancona rientra con autorità nella top 50 e con un balzo di 17 posizioni sale al n.40. Il suo best ranking resta il 29° posto, raggiunto nell’agosto 2023, ma la sensazione è che oggi Cocciaretto abbia trovato quella maturità e continuità che possano permetterle un definitivo salto di qualità. Dove può arrivare? In questa fase della stagione ha pochi punti da difendere: lo scorso anno, fino alla semifinale sull’erba di ’s-Hertogenbosch, aveva raccolto risultati modesti e questo potrebbe consentirle di scalare ulteriori posizioni nei prossimi mesi. A conferma del suo ottimo momento, nella Race occupa attualmente la dodicesima posizione. È vero che, in questa fase della stagione, la Race ha ancora un valore relativo, ma rappresenta comunque un indicatore utile per fotografare lo stato di forma delle giocatrici. E sotto questo aspetto, Cocciaretto si sta dimostrando una delle atlete più brillanti di questa prima parte di stagione. Infine, in top 50, segnaliamo il best ranking di Tereza Valentova (+5, n.42) e le battute di arresto di Alexandra Eala (-7, n.47) e di Emiliana Arango (-7, n.56), che esce dalle prime cinquanta.

LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10870 2 0 Iga Swiatek 20 7803 3 0 Elena Rybakina 22 7523 4 +1 Coco Gauff 20 6423 5 +1 Jessica Pegula 23 5888 6 -2 Amanda Anisimova 21 5690 7 0 Mirra Andreeva 20 4786 8 0 Jasmine Paolini 19 4157 9 0 Elina Svitolina 16 3260 10 +3 Victoria Mboko 22 3246 11 +8 Karolina Muchova 16 3058 12 -2 Ekaterina Alexandrova 26 2918 13 -2 Belinda Bencic 19 2843 14 -2 Linda Noskova 23 2571 15 -1 Clara Tauson 24 2530 16 -1 Naomi Osaka 20 2356 17 -1 Madison Keys 19 2351 18 -1 Liudmila Samsonova 23 2105 19 -1 Emma Navarro 26 2100 20 0 Iva Jovic 21 2008 21 0 Diana Shnaider 26 1953 22 0 Elise Mertens 22 1881 23 +5 Anna Kalinskaya 22 1780 24 +2 Qinwen Zheng 15 1768 25 0 Emma Raducanu 23 1700 26 -3 Marta Kostyuk 19 1648 27 -3 Jelena Ostapenko 21 1600 28 +2 Maya Joint 29 1549 29 -2 Leylah Fernandez 27 1543 30 -1 Sofia Kenin 26 1472 31 +1 Mccartney Kessler 26 1444 32 -1 Sorana Cirstea 24 1439 33 0 Xinyu Wang 25 1438 34 +18 Maria Sakkari 26 1435 35 -1 Lois Boisson 23 1345 36 +5 Ann Li 26 1333 37 -2 Marketa Vondrousova 15 1328 38 -1 Marie Bouzkova 23 1317 39 -3 Jaqueline Cristian 27 1307 40 +17 Elisabetta Cocciaretto 28 1280 41 -3 Sara Bejlek 20 1277 42 +2 Katerina Siniakova 23 1272 43 +5 Tereza Valentova 18 1270 44 -2 Dayana Yastremska 23 1265 45 -6 Hailey Baptiste 24 1264 46 0 Janice Tjen 24 1236 47 -7 Alexandra Eala 28 1227 48 -3 Jessica Bouzas Maneiro 23 1202 49 -6 Veronika Kudermetova 20 1184 50 -3 Magda Linette 24 1124

LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE

Jasmine Paolini si conferma anche questa settimana al n.8 del ranking mondiale, portando a 89 il numero di settimane consecutive trascorse in top 10. Accanto allo splendido recupero di Elisabetta Cocciaretto, non si registrano movimenti significativi tra le prime venti italiane in classifica. Gli unici progressi degni di nota arrivano più indietro nel ranking: Camilla Rosatello (n.217) guadagna sette posizioni grazie ai quarti di finale raggiunti a Grenoble, mentre Tyra Grant (n.269) sale di cinque posti dopo la semifinale centrata nello stesso torneo ITF.

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 8 0 Jasmine Paolini 19 4157 40 +17 Elisabetta Cocciaretto 28 1280 137 +1 Lucrezia Stefanini 27 550 140 +2 Lucia Bronzetti 30 541 164 +2 Nuria Brancaccio 23 430 193 0 Lisa Pigato 24 374 205 +1 Silvia Ambrosio 27 351 217 +7 Camilla Rosatello 24 333 246 -1 Jessica Pieri 27 285 269 +5 Tyra Caterina Grant 19 266 275 -2 Dalila Spiteri 22 249 291 -3 Samira De Stefano 26 230 316 +1 Jennifer Ruggeri 20 202 326 0 Aurora Zantedeschi 24 197 340 -3 Francesca Pace 17 188 367 -5 Giorgia Pedone 24 173 383 0 Tatiana Pieri 21 164 384 0 Miriana Tona 20 164 389 -2 Diletta Cherubini 30 161 408 +2 Vittoria Paganetti 21 152

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Restano immutate le prime otto posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. L’unico movimento arriva da Alina Korneeva. La russa è protagonista di un deciso balzo in avanti nella classifica generale grazie alla vittoria al WTA 125 Oeiras 1 Jamor Indoor. Con il titolo in Portogallo, guadagna 26 posizioni e sale così fino al n.131 del mondo. Alle sue spalle, sia nella classifica assoluta sia nel Next-Gen Ranking, troviamo Kaitlin Quevedo.