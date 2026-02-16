Classifica WTA: Mboko entra in top 10, Muchova si ferma al n. 11. Balzo Cocciaretto

C’è un volto nuovo nella top ten di questo lunedì. Si tratta di Victoria Mboko. La giovane stella canadese si issa fino al decimo posto dopo aver conquistato la finale al WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2026 di Doha. Un traguardo che prima o poi avrebbe raggiunto ma che, onestamente, non credevamo così presto. Un progresso incredibile, se pensiamo che appena dodici mesi fa gravitava attorno alla duecentesima posizione mondiale e che, in questo stesso periodo della stagione, era ancora impegnata prevalentemente nel circuito ITF. Da ora a maggio ha relativamente pochi punti da difendere, soprattutto se confrontati con il bottino che potrebbe accumulare nei prossimi appuntamenti e con i punti in scadenza delle giocatrici che la precedono in classifica. Per questo non sarebbe affatto sorprendente ritrovarla, alla vigilia del prossimo Slam, a ridosso, se non addirittura in piena corsa, per un posto tra le prime cinque del mondo.
L’ingresso nelle dieci di Mboko non è però l’unico movimento in top10. Amanda Anisimova, che aveva dato il via alla scalata verso i vertici della classifica aggiudicandosi proprio la scorsa edizione del torneo di Doha, perde due posti e scende al n.6. Ne approfittano Coco Gauff (+1, n.4) e Jessica Pegula (+1, n.5). Appena fuori dalle prime dieci, Karolina Muchova sale di otto posti fino al n.11 grazie al titolo di Doha, il più prestigioso della sua travagliata carriera spesso frenata dagli infortuni. La ceca è a poche lunghezze dal rientrare in top10 ma la prossima settimana dovrà scalare 390 punti della semifinale di Dubai di un anno fa. È probabile, dunque, che per rientrare stabilmente in top ten debba attendere un’altra occasione.
Gli avanzamenti in classifica di Mboko e Muchova coincidono con l’uscita dalle prime dieci di Ekaterina Alexandrova, che perde due posti e scivola al n.12. Tuttavia, la situazione resta comunque estremamente fluida: tra la n.13 e la n.9 ci sono appena 417 punti di differenza. Nelle prossime settimane potremmo assistere a nuovi e rapidi ribaltamenti.
Fuori dalle prime venti si rivede Maria Sakkari (+18, n.34), ma per i nostri colori la notizia più significativa è il ritorno in grande stile di Elisabetta Cocciaretto. La venticinquenne di Ancona rientra con autorità nella top 50 e con un balzo di 17 posizioni sale al n.40. Il suo best ranking resta il 29° posto, raggiunto nell’agosto 2023, ma la sensazione è che oggi Cocciaretto abbia trovato quella maturità e continuità che possano permetterle un definitivo salto di qualità. Dove può arrivare? In questa fase della stagione ha pochi punti da difendere: lo scorso anno, fino alla semifinale sull’erba di ’s-Hertogenbosch, aveva raccolto risultati modesti e questo potrebbe consentirle di scalare ulteriori posizioni nei prossimi mesi. A conferma del suo ottimo momento, nella Race occupa attualmente la dodicesima posizione. È vero che, in questa fase della stagione, la Race ha ancora un valore relativo, ma rappresenta comunque un indicatore utile per fotografare lo stato di forma delle giocatrici. E sotto questo aspetto, Cocciaretto si sta dimostrando una delle atlete più brillanti di questa prima parte di stagione. Infine, in top 50, segnaliamo il best ranking di Tereza Valentova (+5, n.42) e le battute di arresto di Alexandra Eala (-7, n.47) e di Emiliana Arango (-7, n.56), che esce dalle prime cinquanta.
LA CLASSIFICA WTA DI TENNIS AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10870
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|7803
|3
|0
|Elena Rybakina
|22
|7523
|4
|+1
|Coco Gauff
|20
|6423
|5
|+1
|Jessica Pegula
|23
|5888
|6
|-2
|Amanda Anisimova
|21
|5690
|7
|0
|Mirra Andreeva
|20
|4786
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4157
|9
|0
|Elina Svitolina
|16
|3260
|10
|+3
|Victoria Mboko
|22
|3246
|11
|+8
|Karolina Muchova
|16
|3058
|12
|-2
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2918
|13
|-2
|Belinda Bencic
|19
|2843
|14
|-2
|Linda Noskova
|23
|2571
|15
|-1
|Clara Tauson
|24
|2530
|16
|-1
|Naomi Osaka
|20
|2356
|17
|-1
|Madison Keys
|19
|2351
|18
|-1
|Liudmila Samsonova
|23
|2105
|19
|-1
|Emma Navarro
|26
|2100
|20
|0
|Iva Jovic
|21
|2008
|21
|0
|Diana Shnaider
|26
|1953
|22
|0
|Elise Mertens
|22
|1881
|23
|+5
|Anna Kalinskaya
|22
|1780
|24
|+2
|Qinwen Zheng
|15
|1768
|25
|0
|Emma Raducanu
|23
|1700
|26
|-3
|Marta Kostyuk
|19
|1648
|27
|-3
|Jelena Ostapenko
|21
|1600
|28
|+2
|Maya Joint
|29
|1549
|29
|-2
|Leylah Fernandez
|27
|1543
|30
|-1
|Sofia Kenin
|26
|1472
|31
|+1
|Mccartney Kessler
|26
|1444
|32
|-1
|Sorana Cirstea
|24
|1439
|33
|0
|Xinyu Wang
|25
|1438
|34
|+18
|Maria Sakkari
|26
|1435
|35
|-1
|Lois Boisson
|23
|1345
|36
|+5
|Ann Li
|26
|1333
|37
|-2
|Marketa Vondrousova
|15
|1328
|38
|-1
|Marie Bouzkova
|23
|1317
|39
|-3
|Jaqueline Cristian
|27
|1307
|40
|+17
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1280
|41
|-3
|Sara Bejlek
|20
|1277
|42
|+2
|Katerina Siniakova
|23
|1272
|43
|+5
|Tereza Valentova
|18
|1270
|44
|-2
|Dayana Yastremska
|23
|1265
|45
|-6
|Hailey Baptiste
|24
|1264
|46
|0
|Janice Tjen
|24
|1236
|47
|-7
|Alexandra Eala
|28
|1227
|48
|-3
|Jessica Bouzas Maneiro
|23
|1202
|49
|-6
|Veronika Kudermetova
|20
|1184
|50
|-3
|Magda Linette
|24
|1124
LA CLASSIFICA WTA DELLE TENNISTE ITALIANE
Jasmine Paolini si conferma anche questa settimana al n.8 del ranking mondiale, portando a 89 il numero di settimane consecutive trascorse in top 10. Accanto allo splendido recupero di Elisabetta Cocciaretto, non si registrano movimenti significativi tra le prime venti italiane in classifica. Gli unici progressi degni di nota arrivano più indietro nel ranking: Camilla Rosatello (n.217) guadagna sette posizioni grazie ai quarti di finale raggiunti a Grenoble, mentre Tyra Grant (n.269) sale di cinque posti dopo la semifinale centrata nello stesso torneo ITF.
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|8
|0
|Jasmine Paolini
|19
|4157
|40
|+17
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1280
|137
|+1
|Lucrezia Stefanini
|27
|550
|140
|+2
|Lucia Bronzetti
|30
|541
|164
|+2
|Nuria Brancaccio
|23
|430
|193
|0
|Lisa Pigato
|24
|374
|205
|+1
|Silvia Ambrosio
|27
|351
|217
|+7
|Camilla Rosatello
|24
|333
|246
|-1
|Jessica Pieri
|27
|285
|269
|+5
|Tyra Caterina Grant
|19
|266
|275
|-2
|Dalila Spiteri
|22
|249
|291
|-3
|Samira De Stefano
|26
|230
|316
|+1
|Jennifer Ruggeri
|20
|202
|326
|0
|Aurora Zantedeschi
|24
|197
|340
|-3
|Francesca Pace
|17
|188
|367
|-5
|Giorgia Pedone
|24
|173
|383
|0
|Tatiana Pieri
|21
|164
|384
|0
|Miriana Tona
|20
|164
|389
|-2
|Diletta Cherubini
|30
|161
|408
|+2
|Vittoria Paganetti
|21
|152
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Restano immutate le prime otto posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. L’unico movimento arriva da Alina Korneeva. La russa è protagonista di un deciso balzo in avanti nella classifica generale grazie alla vittoria al WTA 125 Oeiras 1 Jamor Indoor. Con il titolo in Portogallo, guadagna 26 posizioni e sale così fino al n.131 del mondo. Alle sue spalle, sia nella classifica assoluta sia nel Next-Gen Ranking, troviamo Kaitlin Quevedo.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|7
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|20
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|28
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|41
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|43
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|105
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|114
|9
|+1
|Alina Korneeva
|2007
|131
|10
|-1
|Kaitlin Quevedo
|2006
|132