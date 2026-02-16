WTA Dubai, ritiri di Sabalenka e Swiatek. Il direttore Tahlak: “Le multe non servono, togliete dei punti”

Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, rispettivamente numero 1 e 2 del mondo, si sono ritirate dal Dubai Duty Free Tennis Championships venerdì scorso, il giorno precedente il sorteggio del tabellone. Solo dodici ore prima, Sabalenka aveva postato un video che la vedeva intenta a colpire qualche palla sui campi dell’Hotel Atlantis di Dubai. Due ritiri così pesanti non saranno stati ben accolti da chi aveva già acquistato i biglietti per vedere all’opera le prime due tenniste della classifica e dal direttore dell’evento. Se per la reazione dello spettatore la nostra è solo un’ipotesi (parecchio verosimile), nel caso del boss del torneo è una certezza. Salah Tahlak, appunto il direttore del WTA 1000 di Dubai, non ci è andato leggero nel commentare il doppio ritiro.

Il direttore: “Ragioni del ritiro strane”

Swiatek, dopo le sconfitte ai quarti a Melbourne e a Doha, ha addotto un “cambio di programma” come motivazione, mentre Sabalenka, assente dalla finale dell’Australian Open, ha detto di non sentirsi al 100%. Tra parentesi, da un mese Aryna è ambasciatrice di Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai. Uscito il comunicato standard dell’organizzatore, “siamo dispiaciuti… auguriamo loro un grande successo per la stagione… aspettiamo impazienti di rivederle qui”, domenica dopo il sorteggio ha parlato Salah Tahlak. “È stata una spiacevole sorpresa ieri sera ricevere la notizia del ritiro di Aryna e Iga. E le ragioni del ritiro sono state un po’ strane” ha commentato il direttore del WTA di Dubai secondo quanto riporta Reem Abulleil su The National. “Iga ha detto di non essere mentalmente pronta a competere, mentre Sabalenka ha detto di avere qualche piccolo infortunio”.

“Punizioni più severe”

“Quindi non lo so” ha proseguito Tahlak. “Penso che ci dovrebbero essere punizioni più severe per le giocatrici [che si ritirano], non solo multe, ma anche punti per la classifica. Ho persino chiesto al medico di che infortunio si trattasse”. Secondo il regolamento, il medico del torneo deve valutare il problema fisico della giocatrice che decide di ritirarsi per quel motivo. “Ha detto che era un infortunio lieve, non uno che la costringerebbe a ritirarsi dal torneo. E per Iga, ho chiesto, ‘non è una decisione strana?’”

Il torneo di Dubai è un cosiddetto mandatory, in italiano ‘obbligatorio’. Non che una tennista sia davvero obbligata a giocare, ci mancherebbe altro e lo dimostrano (anche) questi due ritiri, ma è soggetta a uno zero in classifica e a una multa per ritiro tardivo che può essere evitata se sono rispettate le condizioni dell’Excused Withdrawal, possibile per tre volte in una stagione.

“Le multe non servono, togliete i punti”

“Penso che una multa non faccia niente” ha detto ancora Tahlak, secondo il quale “si dovrebbero detrarre punti alle giocatrici. Una sanzione pecuniaria non servirà a nulla. Molti anni fa, Serena Williams si è ritirata ed è stata multata di 100.000 dollari. Ma cosa sono 100.000 dollari? Giocherebbe altrove e ne guadagnerebbe 1.000.000. Quindi la multa non è un grosso problema”.

Che per una tennista di vertice una cifra del genere non rappresenti un vero disincentivo può anche essere condivisibile, anche se forse non è stato quello l’importo della sanzione. Attualmente, il late withdrawal di una top 10 da un WTA 1000 fa scattare una multa di 20.000 dollari ma, come visto, è piuttosto facile evitarla – l’importante è non postare una propria foto su una spiaggia dall’altra parte del mondo due ore prima del match commentando, “tranquilli, adesso arrivo” condita di faccine in lacrime dal ridere.

Stando alle cronache dell’epoca, il forfait dell’allora numero 1 del mondo da Dubai (e si ritirò anche la n. 2 Azarenka) avrebbe comportato una decurtazione di 50.000 dollari del bonus pool. Non che questa informazione contraddica l’idea di Tahlak per cui la multa non fa granché.

Il direttore del torneo continua: “Ci sarà un incontro a Roma e voglio fare luce sulla questione. Abbiamo un rappresentante che parlerà per noi con la WTA. Perché è un peccato che stiamo spendendo così tante cifre per ammodernare le nostre strutture e alla fine sono le giocatrici a giocare il ruolo principale”.

“Vogliamo disciplina, non punire le tenniste”

Parlando in esclusiva con Al Bayan, quotidiano di proprietà del governo di Dubai, Tahlak ha detto che il suo torneo non risentirà troppo delle due assenze, potendo contare su altre 18 tenniste di livello simile. Tuttavia, ha evidenziato “la necessità di un meccanismo di monitoraggio più rigoroso per garantire che i ritiri siano effettuati solo in circostanze realmente necessarie”. Tornando sull’inefficacia delle multe, Tahlak ribadisce la sua proposta di detrarre dei punti classifica, con sanzioni pensate specificamente alle top 10 nei WTA 1000, con un numero specifico di punti detratto per i ritiri ingiustificati. Ciò “rafforzerebbe la disciplina, manterrebbe la stabilità dei tornei e del calendario delle competizioni e garantirebbe l’equità organizzativa e sportiva, sottolineando che l’obiettivo non è punire le giocatrici, ma piuttosto proteggere il valore dei tornei e i diritti di tifosi, sponsor e organizzatori”.

La replica di Gauff: “Ingiusto togliere punti alle giocatrici. ”

Come riporta ancora Al Bayan, non si è fatta attendere la risposta di Coco Gauff. La numero 4 del mondo, che a Dubai esordirà al secondo turno contro Ostapenko o Kalinskaya, non ha giudicato positivamente l’idea di Tahlak, facendo notare che nel bottino delle tenniste vengono già conteggiati gli zero punti di un ‘1000’ saltato. “Non credo sia giusto detrarre punti alle giocatrici. Abbiamo già tornei obbligatori e riceviamo uno zero se non partecipiamo. Secondo me, sarebbe troppo dura. Le giocatrici non si ritirano perché non vogliono giocare”. Coco comprende il desiderio degli organizzatori di avere tutte le top player, ma fa notare la necessità di un equilibrio, con “l’impegno richiesto alle tenniste che cresce di anno in anno”.