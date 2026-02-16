WTA Dubai, tabellone stravolto: forfait anche per Mboko e Cocciaretto

Non c’è pace per il Dubai Duty Free Championships. Sì, perché il tabellone del WTA 1000 arabo continua a perdere pezzi pregiati. Se i forfait di Iga Swiatek e Aryna Sabalenka avevano già tolto il velo regale al torneo, lasciando l’amaro in bocca agli appassionati che pregustavano sfide generazionali di altissimo profilo, le ultime ore hanno portato notizie amare per i colori azzurri e per una delle nuove stelle del tennis mondiale, Victoria Mboko.

Dubai withdrawals



Sabalenka (right hip), Swiatek (change of schedule), Cocciaretto (left thigh), Muchova (change of schedule), Sakkari (illness), Zheng (illness), Mboko (right elbow)



Lucky losers in:



Baptiste (ret. in R1), Ruzic, Zakharova, Marcinko, Stearns, Rakhimova, Frech — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 16, 2026

Mboko: la neo top 10 ferma ai box. Raducanu trova Ruzic al posto di Cocciaretto

Il boccone più amaro riguarda senza dubbio la giovane giocatrice americana. La diciannovenne canadese, fresca di finale a Doha che l’ha proiettata per la prima volta tra le prime dieci giocatrici del mondo (n. 10 WTA), ha dovuto alzare bandiera bianca. Purtroppo, un problema al gomito destro ha spinto il team di Mboko alla prudenza.

Anche Elisabetta Cocciaretto è costretta al ritiro. Dopo le fatiche di Doha (quarti di finale partendo dalle qualificazioni) e le due battaglie vinte a Dubai per approdare al main draw – annullando anche tre match point a Zakharova – la marchigiana si è arresa a un dolore alla coscia destra.

Elisabetta, salita al numero 40 del ranking WTA, avrebbe dovuto affrontare Jaqueline Cristian. Invece, la sua ascesa si ferma momentaneamente per dare spazio al recupero fisico, lasciando Jasmine Paolini come unica rappresentante azzurra nel deserto degli Emirati.

Un torneo “Lucky”

Con i ritiri a catena che includono anche i sunnominati nomi pesanti di Sabalenka e Swiatek (ma anche Muchova, Sakkari, Zheng e Osaka), il tabellone di Dubai 2026 stabilisce quasi un record di lucky loser. Oltre alla già ciata Ruzic, infatti, vedremo in campo anche Petra Marcinko (che prende lo slot lasciato libero da Mboko per affrontare Jaqueline Cristian), Anastasia Zakharova, Peyton Stearns e Magdalena Frech. Per Elena Rybakina e le altre big rimaste in corsa, dunque, la strada verso il titolo si fa paradossalmente più aperta, ma ricca di incognite rappresentate da giocatrici che sono entrate nel torneo dalla porta di servizio.