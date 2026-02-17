Interviste

Gauff non si nasconde, criticando la politica USA: “Non è necessario rappresentare i valori di chi è al potere”

La numero 4 del mondo si espone sulle vicende del Minnesota: "Non credo che le persone dovrebbero morire per strada solo per il fatto di esistere"

Di Pietro Sanò
Mentre il microcosmo sportivo appare come una bolla di perfezione, intangibile da alcun tipo di fenomeno esterno, il mondo, al di fuori dai suddetti contesti “protetti”, versa in condizioni terrificanti. I conflitti più efferati, che si consumano quotidianamente, non fanno quasi più notizia. Come se non bastasse, di recente, in Minnesota – Stato statunitense confinante col Canada -, è stata avviata l’Operazione Metro Surge, che prevede l’individuazione e l’arresto di persone che violano le leggi sull’immigrazione del suddetto Stato. La città di Minneapolis è stata teatro di proteste, sparatorie e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La tennista americana Coco Gauff, si è mostrata particolarmente scossa per le attuali vicende del suo paese, e durante un’intervista tenuta a Dubai – dove competerà questa settimana -, ha rivelato: “Non credo che le persone dovrebbero morire per strada solo per il fatto di esistere. È difficile svegliarsi e vedere certe cose perché tengo molto al nostro Paese. Penso che la gente creda che non sia cosi per qualche motivo, ma non è vero. Sono molto orgogliosa di essere americana. Non è necessario rappresentare tutti i valori di chi è al potere. Penso che ci siano molte persone che credono nelle stesse cose in cui credo io, che credono nella diversità e nell’uguaglianza”.

Sin da piccola, Gauff, ha imparato a trattare determinate tematiche grazie a sua nonna, Yvonne Lee Odom, un’attivista che ha contribuito all’abolizione della segregazione razziale nelle scuole pubbliche negli anni ’60, diventando la prima studentessa di colore a frequentare la scuola pubblica a Delray Beach, in Florida. “Mia nonna è un’attivista. Questa è letteralmente la mia vita. Non ho problemi a rispondere a domande difficili”, ha aggiunto la talentuosa tennista americana.

