Gauff non si nasconde, criticando la politica USA: “Non è necessario rappresentare i valori di chi è al potere”

Mentre il microcosmo sportivo appare come una bolla di perfezione, intangibile da alcun tipo di fenomeno esterno, il mondo, al di fuori dai suddetti contesti “protetti”, versa in condizioni terrificanti. I conflitti più efferati, che si consumano quotidianamente, non fanno quasi più notizia. Come se non bastasse, di recente, in Minnesota – Stato statunitense confinante col Canada -, è stata avviata l’Operazione Metro Surge, che prevede l’individuazione e l’arresto di persone che violano le leggi sull’immigrazione del suddetto Stato. La città di Minneapolis è stata teatro di proteste, sparatorie e scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. La tennista americana Coco Gauff, si è mostrata particolarmente scossa per le attuali vicende del suo paese, e durante un’intervista tenuta a Dubai – dove competerà questa settimana -, ha rivelato: “Non credo che le persone dovrebbero morire per strada solo per il fatto di esistere. È difficile svegliarsi e vedere certe cose perché tengo molto al nostro Paese. Penso che la gente creda che non sia cosi per qualche motivo, ma non è vero. Sono molto orgogliosa di essere americana. Non è necessario rappresentare tutti i valori di chi è al potere. Penso che ci siano molte persone che credono nelle stesse cose in cui credo io, che credono nella diversità e nell’uguaglianza”.

Sin da piccola, Gauff, ha imparato a trattare determinate tematiche grazie a sua nonna, Yvonne Lee Odom, un’attivista che ha contribuito all’abolizione della segregazione razziale nelle scuole pubbliche negli anni ’60, diventando la prima studentessa di colore a frequentare la scuola pubblica a Delray Beach, in Florida. “Mia nonna è un’attivista. Questa è letteralmente la mia vita. Non ho problemi a rispondere a domande difficili”, ha aggiunto la talentuosa tennista americana.