ATP Doha, Alcaraz: “L’obiettivo è vincere più tornei possibili. Non voglio provare il sapore della sconfitta”

Dopo le settimane di pausa post Australian Open, Carlos Alcaraz temeva di faticare a ritrovare subito quel ritmo partita necessario. Eppure l’esordio contro Arthur Rinderknech ha detto il contrario. Il numero 1 del mondo è tornato alle competizioni all‘ATP 500 di Doha, scegliendo di saltare Rotterdam, dove difendeva i 500 punti della vittoria, con una prestazione convincente.

In conferenza stampa post match, il fenomeno di Murcia ha analizzato la sua prova contro una grande versione di Rinderknech, sottolineando come sia essenziale per lui leggere i vari momenti degli incontri. Realizzato l’obiettivo del 2026 – e forse di una vita – ovvero il completamento del Career Grand Slam con il trionfo di Melbourne, il rischio di un appagamento pare non attraversare la mente di Carlitos, che si è già posto nuovi traguardi per questa stagione.

D: Carlos, come ti sei sentito là fuori nel primo incontro?

CARLOS ALCARAZ: “Penso che sia stato un livello davvero alto. È sempre un incubo giocare il primo turno contro Rinderknech, a dire il vero. Però credo che abbiamo disputato ottimi scambi. Sono semplicemente felice per il modo in cui ho giocato oggi. È stato un primo turno positivo e spero di continuare così anche nel prossimo”

D: Non hai mai perso contro di lui, ma chiaramente il suo gioco è un po’ fastidioso per il tuo. Puoi spiegare perché riesce a metterti in situazioni un po’ scomode?

CARLOS ALCARAZ: “Penso che tutte le nostre partite siano sempre molto combattute. Direi che è semplicemente una questione di tennis. Ogni volta che ho giocato contro di lui è stato tutto una questione di tennis. Ha un gioco davvero, direi fastidioso. Perché con il servizio cerca sempre di venire a rete. È molto alto e a rete copre gran parte del campo, quindi è davvero difficile trovare il passante. La sua palla arriva molto piatta, quindi a volte è complicato controllarla.

Ci sono molte cose che rendono il suo gioco davvero difficile da affrontare e da controllare. Sembra che tu debba correre tanto e difendere bene se vuoi avere delle opportunità contro di lui. Penso che in ogni partita che ho giocato contro di lui io abbia difeso piuttosto bene, abbia fatto ottimi passanti e il servizio è un’arma importante. Sono felice di esserci riuscito, ed è per questo che è davvero, o almeno per me, molto difficile ogni volta che lo affronto”

D: Quando giochi certe partite, c’è la storia in palio, tantissima storia in palio. Ogni volta che giochi contro Jannik, ovviamente ogni partita significa molto. La finale dell’Australian Open, questa volta contro Djokovic, era un match che avrebbe potuto cambiare per sempre la storia del tennis. Per fortuna, ogni volta sembri riuscire a spuntarla, soprattutto quando le partite vanno al quinto set, fino all’ultimo punto. Come ti prepari mentalmente per incontri del genere? Pensi a cosa potrebbe succedere se perdi, oppure a cosa potrebbe succedere se vinci? Come affronti eventi così importanti?



CARLOS ALCARAZ: “Prima di tutto cerco semplicemente di pensare per cosa sto giocando. È la prima cosa. Ovviamente è una finale, è una partita molto importante contro un giocatore molto forte e importante. Ma credo che la cosa più importante sia fissare degli obiettivi per il match, capire cosa vuoi fare. Individuare le debolezze dell’altro giocatore e cercare di attaccare un po’ di più da quel lato.



Ovviamente ci sono momenti nella partita in cui senti la pressione. Senti che devi fare qualcosa in quel preciso momento se vuoi andare avanti nel punteggio. Cerchi di sentirti a tuo agio. Direi che una delle cose più importanti è proprio sentirsi a proprio agio nella situazione. Non importa se stai attraversando un momento difficile nel match o se stai giocando un punto decisivo in una partita così importante: devi sentirti comodo in quella situazione. Devi accettare quel momento e cercare di esprimere il tuo miglior tennis.

È questo che penso sempre. Mi dico: sono nato per questi momenti e voglio dimostrare alla gente, proprio in questi momenti, che sono uno dei migliori”

D: L’altro giorno hai detto che eri impaziente di vedere quanto sarebbe stata calorosa l’accoglienza qui per il tuo ritorno. Cosa ne pensi dell’atmosfera?

CARLOS ALCARAZ: “È stata fantastica. Non era tutto esaurito, ma il pubblico è stato straordinario. Sono davvero grato e felice per il sostegno e per le persone che sono venute a vedere la partita. So che in questo momento è Ramadan, quindi probabilmente è più difficile per la gente venire ai match. Però sono contento di aver visto tante persone presenti all’evento e alla partita. Spero che nei prossimi incontri ci sia di nuovo un pubblico così grandioso e incredibile”

D: Il tuo obiettivo per l’anno era vincere l’Australian Open e completare il Career Grand Slam. Ora ci sei riuscito. Quali sono i tuoi obiettivi per il resto della stagione?

CARLOS ALCARAZ: “Ci sono ancora tanti Masters 1000, ci sono altri tre Slam, le ATP Finals, la Coppa Davis. Ci sono tante cose importanti per me. Sto semplicemente cercando di prepararmi nel miglior modo possibile per questi eventi.



Cercherò di non avere troppe sconfitte quest’anno. Proverò a vincere il maggior numero possibile di tornei. Questo è il mio obiettivo. Sono davvero ambizioso. Non voglio perdere. Non voglio provare quella sensazione della sconfitta. Ma soprattutto, per me si tratta di fissare degli obiettivi sul modo in cui voglio giocare, sulle cose che voglio davvero migliorare e cercare di inseguire tutto questo, sentendo che sto facendo le cose nel modo giusto”

D: Volevo chiederti quanto sei soddisfatto della tua prestazione e, allo stesso tempo, quale combinazione di fattori ti ha portato alla vittoria in questo match?

CARLOS ALCARAZ: “Sono passate alcune settimane dall’ultima partita ufficiale che ho giocato. Sono davvero molto felice di come mi sono allenato. Venendo qui e tornando a competere, pensavo che forse mi sarei sentito un po’ fuori ritmo, un po’ fuori dalla sensazione della competizione. Invece sono contento di tutto quello che ho fatto oggi. È stata una partita difficile, ma sono riuscito a superarla. Ho cercato semplicemente di fare le cose che dovevo fare e che il mio allenatore mi aveva detto di fare. Penso di aver fatto tutto davvero bene. Ci sono alcune cose che voglio migliorare per il prossimo turno, ma nel complesso sono felice”