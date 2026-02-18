ATP Doha, il programma di giovedì 19 febbraio: Alcaraz-Khachanov alle 17.30, Sinner a seguire

Giornata ricca al Qatar Open, con i quarti di finale pronti a definire il quadro del weekend. Il programma di giovedì 19 febbraio a Doha, partendo dal nostro Jannik Sinner, propone sfide di alto livello sia in singolare sia in doppio, con grande attenzione rivolta ai match serali.

Center Court: quarti a Doha per Sinner

Si comincia alle 13:00 italiane con un match di peso tra Stefanos Tsitsipas e [5] Andrey Rublev, una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato equilibrio e intensità, tra due giocatori capaci di imporsi con il proprio ritmo da fondo.

A seguire toccherà a [8] Jiri Lehecka contro Arthur Fils, altro match interessante tra due profili in una situazione particolare per motivi diversi, entrambi dotati di grande potenza e attitudine offensiva.

Non prima delle 17:30 italiane spazio al primo grande appuntamento serale: [1] Carlos Alcaraz sfida [7] Karen Khachanov. Lo spagnolo arriva dalla vittoria su Royer, mentre il russo rappresenta un banco di prova più solido dal punto di vista fisico e tattico. A chiudere il programma sarà [6] Jakub Mensik contro [2] Jannik Sinner. L’azzurro, dopo la prova convincente contro Popyrin, affronta un avversario giovane e pericoloso, capace di giocare senza particolari pressioni.

Grandstand 1

Alle 13:00 italiane spazio al doppio con Julian Cash / Lloyd Glasspool contro Quentin Halys / Pierre-Hugues Herbert. Non prima delle 15:00 italiane riflettori puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, impegnati contro la coppia Harri Heliovaara / Henry Patten.

Una giornata che promette qualità, con le prime due teste di serie impegnate nella sessione serale e l’Italia protagonista sia in singolare sia in doppio. Doha entra nella fase decisiva del torneo.