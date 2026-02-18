Fils conferma la collaborazione con Ivanisevic: “Un campione e un grande allenatore”

Non è passata inosservata la presenza di Goran Ivanisevic nell’angolo di Arthur Fils a Doha. Il francese è al rientro a tempo pieno sul circuito dopo mesi di lontananza dalle competizioni a causa di un delicato infortunio alla schiena. Per riprendere la corsa verso i vertici del tennis, il 21enne, attuale numero 40 del mondo, si affida a un super coach del calibro di Ivanisevic.

Al termine della partita contro Quentin Halys, Fils conferma la collaborazione con l’allenatore croato: “Un grande campione, vincitore di uno Slam e coach di molti campioni. Mi sta aiutando in questa stagione, ci proveremo“.

“Penso sia un bene, forse è la cosa migliore per me avere qualcuno con la sua esperienza da coach e da giocatore. Quindi sono davvero contento che si sia unito al team in questo lungo viaggio” spiega Arthur.

Ivanisevic si rimette in gioco con Fils

Nella sua carriera da allenatore, Ivanisevic si è distinto soprattutto per il sodalizio con Novak Djokovic, durato quasi cinque anni.

Dopo l’addio al 24 volte campione Slam, il croato ha allenato a singhiozzi. Il destino gli ha messo sulla strada due situazioni particolari con cui avere a che fare.

A fine 2024 ha sostituito Stefano Vukov sulla panchina di Elena Rybakina, ma il reintegro del discusso coach della kazaka ha messo fine alla collaborazione.

La scorsa estate Goran ha provato a unirsi al team di Stefanos Tsitsipas, ma, dopo appena poche settimane, i due hanno deciso di separarsi, non senza strascichi polemici. L’ingombrante figura di papà Apostolos pare avere un ruolo di spicco nell’allontanamento di Ivanisevic.

Adesso per il campione di Wimbledon 2001 c’è un altro caso complesso da trattare. Fils è universalmente riconosciuto come uno dei talenti da attenzionare, ma l’infortunio alla schiena ha interrotto sul più bello la sua crescita. Il rientro, specialmente dopo così tanti mesi, è una fase delicata, che richiede pazienza e accortezza.