Sinner: “Le sconfitte sono solo un momento. Non mi monto la testa quando vinco”

Jannik Sinner trova un secondo turno da sogno all’ATP 500 di Doha, giocando un gran tennis e tenendo lontano un Popyrin in ottime condizioni, bravissimo dal canto suo a fare il possibile per giocare alla pari…con scarso successo. Ora Sinner affronterà Mensik ai quarti di finale. Qui le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Le domande a Sinner in italiano

D. Rispondi molto indietro: è una cosa che stai cercando di cambiare?

JANNIK SINNER: “Devo cambiare un attimino il punto di riferimento. Ha sbagliato qualcosa al servizio che ha dato l’opportunità di rispondere di più. Potevo rispondere un po’ meglio sulla seconda. È stato un test molto difficile oggi. Sono riuscito a trovare una soluzione, quindi va bene. Domani cerchiamo di alzare il livello perché devo alzarlo se voglio andare più avanti possibile“

D. Popyrin giocava parecchio bene stasera, tirava botte soprattutto di dritto, non era facile controllarlo. 30 anni fa qui Pete Sampras ha perso un incontro che nessuno si aspettava con l’attuale direttore del torneo Alami. Quando entri in campo in queste partite, quanto hai fiducia in te stesso? Ripensi a quando hai avuto 16 palle break non sfruttate contro Djokovic? Alcune Djokovic è stato bravo, altre meno tu. Ti restano in testa solo quando ci lavori prima della partita o anche durante?

JANNIK SINNER: “No, onestamente sono partite già giocate, quindi non ci penso più. Sono partite difficili, qui nessuno te le regala. Cerco solo di dare il meglio, di migliorarmi. Questo per me è sempre stato la chiave: essere il giocatore più forte possibile. A volte ci riusciamo e va tutto bene, a volte dobbiamo trovare un’altra soluzione, come oggi uscire dalla zona di comfort. È andato bene“

D. Una curiosità sulle emozioni. Per te dura di più la gioia per una grande vittoria o il dispiacere per una grande sconfitta?

JANNIK SINNER: “Onestamente va tutto sul bilanciamento nella vita in generale. Questo sport mi ha regalato momenti bellissimi, emozioni che non pensavo esistessero, ma anche tanti momenti difficili. Fa tutto parte dello sport. Alla fine cerchiamo di crescere, di tenere il tennis con un modo molto tranquillo. Spero che sia una ricetta per andare più lungo possibile. Nei momenti alti non mi monto la testa, nei momenti bassi non mi dico che non so più giocare a tennis“

Le domande in inglese

Jannik, come ti sei sentito oggi sul campo?

JANNIK SINNER: “Ovviamente molto felice. È un avversario molto pericoloso, con un ottimo servizio. Ho faticato un po’ nel secondo set, commettendo alcuni errori, ma può succedere. Ovviamente sono molto felice di essere passato al turno successivo“.

D. Partita incredibile oggi, livello incredibile. Per me la parte migliore del tuo gioco e del tuo approccio alla carriera è che impari davvero molto dalle sconfitte difficili. Ad esempio, dopo il Roland Garros, altri giocatori potrebbero impiegare mesi, a volte anni, a volte la loro carriera viene compromessa da sconfitte così difficili. Ma poi, due settimane dopo, giochi in modo incredibile a Wimbledon e vinci il titolo. Alla fine dell’anno vinci le Finals. Quindi vorrei chiederti, dopo un’altra dura sconfitta all’Australian Open, come affronti queste sconfitte e come impari da esse? Torni indietro e rivedi la partita, cerchi di capire dove hai sbagliato, fisicamente, mentalmente, in quale parte del tuo gioco?

JANNIK SINNER: “Il mio approccio al tennis è che viviamo anche una vita normale. Credo che viviamo situazioni, momenti ed emozioni. Lo stesso vale per il tennis. Abbiamo momenti fantastici e momenti difficili. Abbiamo momenti tristi e momenti felici. È solo un episodio, giusto? Quando subisco delle sconfitte difficili, per me è solo un momento. La cosa migliore è sempre vincere, ma non si può sempre vincere. Credo di avere una squadra fantastica alle mie spalle. Ho una famiglia, che è molto più importante di qualsiasi altra cosa.

Metto il tennis al primo posto, a prescindere da tutto. È una mia scelta, ed è quella che farò sempre, fino a quando non smetterò di giocare. Spero di poter giocare ancora per molti anni. Ma questo non significa che non viviamo le emozioni. Dopo le sconfitte difficili cerco di riflettere e capire cosa posso migliorare. Alla fine, quando finirò la mia carriera, non voglio avere rimpianti per non aver fatto qualcosa in più. Se il mio potenziale è vincere questo, va bene. Se vinco di più, va bene. Voglio solo massimizzare il mio potenziale e vedere fino a dove posso arrivare“.

D. Come pensi che andrà la prossima partita contro Jakub? C’è qualcosa di oggi che ti fa pensare: “Ok, domani devo fare meglio questo o quello”?

JANNIK SINNER: “Ogni giorno è diverso, quindi vediamo cosa succederà. Ovviamente voglio migliorare. Ho commesso un paio di errori nel secondo set, ma è normale, non si può sempre giocare al meglio. Non vedo l’ora. È un avversario e un giocatore con cui non ci siamo mai allenati insieme, quindi è anche qualcosa di completamente nuovo per me. Un giocatore di grande talento. È molto forte fisicamente e ha un ottimo colpo da entrambi i lati. Sarà una partita molto, molto difficile. Ma vediamo cosa succederà“

D. Abbiamo visto che nel secondo set hai cambiato posizione in risposta e che hai mescolato il tuo tennis con alcuni servizi e volée. Abbiamo visto che hai usato sempre più spesso il drop shot. Secondo te, come può una partita come questa aiutarti a costruire lo slancio per le prossime partite di questo torneo?

JANNIK SINNER: “Sì, ovviamente cerchiamo di capire cosa funziona bene su questa superficie. Ho cercato di variare un po’ il gioco in risposta. Oggi non mi sentivo molto bene sulla linea di fondo. Ecco perché a volte ho inserito il drop shot, cercando di uscire dallo scambio. Sì, voglio dire, è sicuramente un aspetto che sto cercando di migliorare, o che mi propongo di migliorare. Credo che siamo sulla strada giusta. Ovviamente c’è ancora molto margine di miglioramento, ma oggi è stata una giornata molto positiva, ora vediamo cosa ci riserva domani“