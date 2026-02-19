ATP Doha: un solido Rublev non dà scampo a Tsitsipas e centra la semifinale

[5] A. Rublev b. S. Tsitsipas 6-3 7-6(2)

Non riesce a Stefanos Tsitsipas la doppietta ai danni di tennisti nati come lui negli anni Novanta: dopo la felice rimpatriata con Daniil Medveded negli ottavi di finale, il secondo russo gli risulta indigesto e gli causa l’uscita dal Qatar Exxonmobil Open. Ha vinto Andrey Rublev, dei due il più solido, non a caso quello che è sino ad ora riuscito a contenere la propria discesa in classifica, e quello che nel corso del match aggiusta meglio le magagne mostrate nella prima fase, una su tutte il servizio.

Rublev cresce fino a rendere sterile ogni iniziativa in contrattacco del greco, il quale peraltro finisce anch’esso per difendere nel secondo set con maggiore efficacia la propria battuta, ma non dà mai l’impressione di poter capovolgere l’andamento dell’incontro. Per il greco è comunque il ritorno ai quarti di finale, evento che non si vedeva dallo scorso aprile a Barcellona (e poco prima anche a Montecarlo), mentre Rublev centra la seconda semifinale del 2026 dopo quella di Hong-Kong contro Musetti, nonché la cinquantesima in carriera: il bilancio per lui è 30-19 e con lui a festeggiare la numero 50 ci sarà Khachanov oppure Alcaraz.

Primo set: scambi divertenti, Rublev è più solido e vince al nono game

Tsitsipas si danna l’anima durante il sesto game per recuperare il break subito nel suo secondo turno alla battuta ma quattro palle-game sul servizio di Rublev scappano via nonostante il dinamismo e l’aggressività che il greco sa sfoggiare nella circostanza. Stefanos risponde bene e sollecita il russo sulla seconda palla, ma a parti invertite Andrey lavora altrettanto bene e si merita il vantaggio che lo porta sul 4-3 con la battuta a disposizione.

La fragilità di entrambi i servizi di scorta movimenta le vicende tennistiche del primo set; Rublev deve affrontare la palla-break del 4-4 perché l’atleta ateniese, pur steccando un rovescio in mezzo al campo, punge con entrambi i fondamentali e in una occasione tocca la riga rendendo vano il passo indietro del russo in recupero. Il ragazzo moscovita si abbandona al suo consueto soliloquio ma allo stesso tempo accentua la spinta con il dritto e anche in questo caso cancella la minaccia.

Il numero 5 del seeding, pur faticando quando viene messo sotto pressione, appare più sicuro nei colpi e nella condotta di gara, mentre Tsitsipas non riesce ad attaccare la rete con continuità: dopo otto game entrambi si sono approssimati al net per cinque volte, un dato sorprendente considerando le rispettive propensioni al gioco nei dintorni della rete. Il tennista greco deve assolutamente alzare la resa con il secondo servizio ma la soluzione al problema tarda a venire perché anche nel nono game Rublev lo aggredisce e gli toglie la battuta per il 6-3 che chiude la prima frazione.

Secondo set: maggiore equilibrio ma Rublev si impone nettamente nel tie-break

Nove errori non forzati per Stefanos, di cui ben sei con il dritto, e zero su cinque nelle palle-break; Tsitsi disputa un game iniziale con buonissima diligenza e manovrando a oltranza con il rovescio tagliato ma evidentemente la soluzione non è di qualità tale da disturbare l’avversario, che risponde sempre con prontezza e si aggiudica il primo turno al servizio.

Rublev sembra poter contare su una ottima condizione atletica, che gli consente di destreggiarsi in recupero e anche se deve cambiare direzione di corsa, Tsitsipas comunque riesce a coprirsi un po’ meglio con la seconda palla e si porta sul 2-3 senza break ma con la consapevolezza che il suo contendente ha preso a servire e a comandare nei propri game con maggiore risolutezza: alla pausa sul 4-3 Andrey non ha mai concesso più di due punti per game alla battuta e vanta una resa della seconda palla vicina all’80%.

Stefanos non graffia più in ribattuta ma anche lui si fa stentoreo con il colpo di inizio gioco e in generale gli scambi si accorciano e il gioco si fa più scheletrico rispetto al primo set; in particolare Tsitsi, forse poco speranzoso di ottenere qualcosa di buono in risposta, sembra concentrarsi esclusivamente nei giochi in cui colpisce per primo, in attesa di possibili cali del rivale. Il calo non arriva e i duellanti approdano al tie-break, non prima che Tsitsipas impatti magnificamente un rovescio lungolinea, soluzione degna del suo trascorso di top ten.

Al cambio di campo Rublev guida già per 4-2 e per quanto si vede lo jeu decisif conferma la maggior concretezza del tennista russo, che sa meglio dell’avversario essere incudine per poi riprendere a spingere. Andrey si porta sul 6-2 con un servizio che supera i 200 chilometri all’ora e chiude la partita alla prima palla-gara.

A. Fils b. [8] J. Lehecka 6-3 6-3

Arthur Fils rende l’ennesima prova della sua condizione psicofisica ottimale sconfiggendo con un doppio 6-3 la testa di serie numero otto Jiri Lehecka. Il francese può raggiungere con i suoi colpi velocità di crociera troppo alte per il ceco, principalmente con il dritto ma anche con il rovescio, con il quale sa rompere lo scambio in cross per affidarsi al lungolinea.

I giocatori si somigliano abbastanza dal punto di vista tennistico ma Fils è più rapido e preciso, svolgendo ogni compito meglio di quanto non faccia il rivale e guidando spesso il palleggio da fondo, fino all’epilogo a suo favore.

Per Arthur quella di sabato sarà così la dodicesima semifinale in carriera (bilancio 5-6), la prima di un 2026 che annovera anche i quarti di Montpellier: il francese si candida così per un ruolo da protagonista nei prossimi tornei sul duro.

Il match

Lehecka assomma sei occasioni per aggiudicarsi il secondo e il terzo game, quattro delle quali sono palle-break, di cui tre consecutive: il possibile 2-1 in suo favore sfuma perché Fils dice sempre di no e scrive il 3-0 che dà corpo al reale predominio che sta esercitando con l’esuberanza del proprio dritto. Il francese sa trovare sempre l’angolo giusto per spostare l’equilibrio del palleggio nella sua direzione, il tennista ceco non dispone di una soluzione altrettanto efficace e soccombe spesso quando lo scambio si prolunga.

Il francese sale fino al 5-1 e potrebbe siglare il 6-1 se non sfumassero per lui due palle-break, ma la chiusura arriva al termine del game successivo. Fils toglie in apertura di seconda partita ancora una volta la battuta al rivale ma non presta la dovuta attenzione al game seguente, lasciando l’iniziativa al ceco che gli rende subito lo sgarbo.

Lehecka serve con maggiore frequenza la prima battuta (10 punti percentuali in più, da 65 a 75) nel primo scorcio di frazione e frena l’invadenza del giovane francese, che non trasforma la palla-break del possibile 2-1. Sembra ci siano le condizioni per un prosieguo di match sotto il segno dell’equilibrio ma sul 2-2 Lehecka, forse illuso dalla situazione di punteggio più confortevole, si distrae pasticcia per quattro scambi consecutivi: dritto lunghissimo, rovescio in corridoio, palla corta in rete e altro backhand che, portato in cross, sorvola la riga che introduce al couloir.

È il break del 3-2 per il tennista transalpino, che torna tenere a bada il rivale sulla propria battuta e con un break nel nono gioco duplica il primo 6-3 e mette in frigo il risultato in un’ora e mezzo.