Italiani in campo venerdì 20 febbraio: Berrettini e Cobolli favoriti a Rio de Janeiro e Delray Beach

Venerdì 20 febbraio saranno due gli italiani impegnati in altrettanti incontri del circuito maggiore. Flavio Cobolli scenderà in campo sul cemento statunitense, mentre Matteo Berrettini giocherà sulla terra rossa brasiliana. Entrambi gli incontri saranno visibili in tv su Sky Sport, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

M. Berrettini – I. Buse

Matteo Berrettini sfiderà da favorito Ignacio Buse ai quarti di finale del Rio Open presented by Claro. Nell’ATP 500 carioca i due daranno vita al loro primo scontro diretto, che inizierà non prima delle 23 italiane. Il vincente di questa partita sfiderà in semifinale Alejandro Tabilo o Thiago Agustin Tirante.

Il 29enne azzurro, sino ad ora, ha sconfitto nel torneo Tomas Barrios Vera e Dusan Lajovic. Nonostante non abbia aspettative altissime, ha detto di sentirsi bene fisicamente. Spera quindi di sfatare il tabù che lo ha visto uscire sconfitto dagli ultimi sei quarti di finale disputati nel circuito maggiore. Non raggiunge infatti un penultimo atto dal titolo vinto a Kitzbuhel a luglio 2024. Proverà quindi a qualificarsi per la sua 23esima semifinale ATP, la decima sul rosso e la prima a Rio de Janeiro, dato che nel 2022 venne fermato ai quarti da Carlos Alcaraz (allora 29esimo in classifica, mentre Matteo era numero 6 oltre che primo favorito del torneo). Un successo permetterebbe al romano di avvicinarsi alla top 50.

Il 21enne peruviano invece ha dovuto fare i conti con due tennisti di casa. Giocando un ottimo tennis è riuscito a superare prima Igor Marcondes e poi l’idolo del pubblico Joao Fonseca. Disputerà il suo secondo quarto di finale nel circuito maggiore, lui che nella passata stagione si issò sino alla semifinale nel 250 di Gstaad sempre su terra rossa. Numero 91 nella graduatoria mondiale, il sudamericano è già sicuro di ottenere il best ranking dal prossimo lunedì (ora è 74 virtuale). Un’ulteriore vittoria, però, lo farebbe schizzare addirittura sino alla 65esima posizione in classifica.

[3] F. Cobolli – [Q] C. Wong

Partirà con i favori del pronostico anche Flavio Cobolli, terza testa di serie al Delray Beach Open. Ai quarti del 250 statunitense il tennista romano sfiderà per la prima volta in carriera Coleman Wong. Il match inizierà non prima delle 19 italiane. Chi avrà la meglio sfiderà in semifinale Casper Ruud o Sebastian Korda.

Il 23enne azzurro ha finalmente ritrovato il successo dopo un inizio di stagione complicato. La vittoria su Terence Atmane gli ha permesso di accedere al turno dei migliori otto di questo torneo. Ora il numero 20 del mondo tenterà di qualificarsi per la sua quinta semifinale ATP, la seconda su cemento dopo l’ultimo atto raggiunto (e perso) a Washington nel 2024. Dovrà però uscire indenne dal match con Wong, che segnerebbe peraltro la sua prima vittoria stagionale contro un tennista fuori dalla top 100, dato che il suo bilancio attuale recita 0 affermazioni e 3 insuccessi.

Dal lato opposto, il 21enne di Hong Kong sta vivendo una settimana da urlo. Superate le qualificazioni con due successi non banali su Yoshito Nishioka e Tristan Schoolkate, Wong nel tabellone principale ha regolato prima Nuno Borges e poi il tennista di casa Brandon Nakashima. Prenderà parte al suo secondo quarto di finale ATP in carriera; il primo lo ha strappato poche settimane fa sul duro outdoor di Hong Kong (ha perso con Lorenzo Musetti). Proverà quindi ad approdare per la prima volta in un penultimo atto del circuito maggiore. Non dovesse riuscirci, potrà comunque consolarsi con il best ranking di numero 124. Un successo – il suo secondo su un top 20 dopo quello su Ben Shelton a Miami nel 2025 – però lo catapulterebbe a ridosso della top 100.

Italiani in campo venerdì 20 febbraio