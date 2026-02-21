ATP

ATP Dubai, il tabellone: Auger-Aliassime n° 1, si rivede Draper. Presenti Medvedev e Bublik

I tennisti cechi pescano male con Mensik accoppiato a Hurkacz e Lehecka contro Fils. Il campione in carica Tsitsipas esordirà con Humbert

Di Manuel Ventriglia
Jack Draper (foto X @the_LTA)
Jack Draper - qualifiers Coppa Davis 2026 (foto X @the_LTA)

In attesa di capire chi tra Carlos Alcaraz e Arthur Fils solleverà il trofeo all’ATP 500 di Doha, l’altra competizione in Medio Oriente scalda i motori diramando un main draw di tutto rispetto. Con nessun azzurro in gara (in attesa di sapere se Luca Nardi passerà le qualificazioni), l’ATP 500 di Dubai può vantare la presenza di 7 giocatori nella top-20. Con Felix Auger Aliassime a guidare il seeding, ed un grande ritorno su tutti: quello di Jack Draper. Il classe 2001 era ai box dalla sfida, mai iniziata, di secondo turno dello scorso US Open contro Zizou Bergs. Dopo aver dato il suo apporto in Coppa Davis contro la Norvegia, il britannico è pronto a tornare nel circuito maggiore. E lo farà attendendo un qualificato o un lucky loser.

ATP Dubai: Medvedev pesca Shang

Attesa che coinvolgerà anche le teste di serie numero 2 e 7, ovvero Alexander Bublik e Karen Khachanov. Il leader del tabellone, invece, già conosce il nome dell’avversario che lo terrà a battesimo: Zhizhen Zhang. Un altro tennista cinese, così come il connazionale, che sfrutterà il ranking protetto è Juncheng Shang che troverà dall’altro lato della rete Daniil Medvedev (3). Andrey Rublev, testa di serie numero 5 e uscito con l’onore delle armi nella semifinale di Doha con Alcaraz, sfiderà Valentin Royer.

Jakub Mensik (6), sconfitto da Fils a Doha, pesca male nel sorteggio ed esordirà a Dubai contro Hubert Hurkacz in un match che promette scintille. Urna che non sorride neanche all’altro ceco in gara Jiri Lehecka (8), accoppiato proprio con Fils in attesa di capire se il francese si sottoporrà a questo tour de force. Un altro incrocio interessante è quello che coinvolge il campione in carica. Stefanos Tsitsipas, attuale numero 30 al mondo, esordirà contro Ugo Humbert con cui è sotto nei precedenti 3-1. Wild card concessa a Stan Wawrinka che affronterà Benjamin Hassan.

