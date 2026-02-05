Coppa Davis, Gran Bretagna – Norvegia 2-0: successo del rientrante Draper, vince anche Norrie

Gran Bretagna – Norvegia 2-0

J. Draper (GBR) b. V. Durasovic (NOR) 6-2 6-2

C. Norrie (GBR) b. N. Budkov Kjaer (NOR) 6-4 6-4

Gran Bretagna a un solo punto dall’espugnare la Nadderud Arena di Oslo in virtù dei successi di Draper e Norrie che la portano avanti 2-0 sulla Norvegia che, priva di Casper Ruud, si è affidata ai singolaristi Durasovic e Budkov Kjaer. Venerdì si riprende con il doppio che nelle qualificazioni torna a essere disputato sicuramente (l’Italia ha vinto l’Insalatiera 2025 senza mai giocarlo) e che potrebbe chiudere la contesa, visto che i britannici schierano i numeri 2 e 3 del ranking, Glasspool e Cash. In caso di sorpresa, seguiranno i due singolari a cominciare dalla sfida tra numeri 1.

Un’ora esatta di gioco è stata sufficiente a Jack Draper per dare il punto alla Gran Bretagna contro la Norvegia a Oslo nel primissimo match del primo round di qualificazioni. L’avversario, il n. 313 ATP Viktor Durasovic, non è stato in grado di offrire un’adeguata resistenza al ventiquattrenne mancino inglese che si è preso la vittoria per 6-2 6-2.

La differenza di classifica tra i due è stata rispettata in campo, con i dubbi che riguardavano essenzialmente le condizioni fisiche di Draper per l’infortunio al braccio che lo ha tormentato per mesi. L’ultimo match disputato è stato allo US Open, (forfait al secondo turno) dopo un’assenza che durava da Wimbledon.

Il match

Jack ha scelto di iniziare in risposta e brekkato al terzo gioco approfittando di tre gratuiti dell’avversario e piazzando un passantone bimane. Da quel momento, Draper è sempre rimasto avanti, strappando di nuovo la battuta norvegese al turno successivo, mentre Durasovic è riuscito ad arrivare a “30” in risposta solo nell’ultimo game del primo parziale.

Nulla cambia nel secondo set: il britannico n. 4 del mondo parte forte, 4-0 (trasformate tutte le palle break), e Durasovic che fatica a tenere il palleggio. Forse Draper sente un po’ l’emozione servendo per il match e concede per la prima volta la parità, poi chiude alla seconda occasione.

La sfida di Draper

Esordio dunque positivo per Jack e il suo braccio protetto dalla fascia compressiva. Il prossimo incontro è previsto venerdì contro il numero 1 della squadra norvegese, che non è Casper Ruud (appena diventato papà) bensì il diciannovenne Nicolai Budkov Kjaer, n. 133 del ranking.

La vera sfida di Draper, appena iniziata, “sarà tornare dov’ero”. Il dove era a un passo dal diventare il più credibile avversario di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz – classe 1987 esclusi, ovviamente.

Cameron Norrie – Coppa Davis 2026 (foto via Twitter @DavisCup)

Anche Cameron Norrie vince in due set, 6-4 6-4, pur ritrovandosi a rimontare Nicolai Budkov Kjaer nella seconda frazione. Una palla break per parte nel primo parziale e solo Norrie la trasforma. Budkov Kjaer l’ha vista sfumare al quarto game sul servizio slice a uscire del mancino britannico, tentando un lungolinea complicato, mentre Cameron ha approfittato di un gratuito per andare a servire per il set, compito eseguito senza difficoltà.

In svantaggio nell seconda partita, Cam gioca un ottimo game di risposta sul 2-4 muovendo bene la palla e recupera il break. Con l’inerzia dalla sua parte, pianta un paio di dritti in parallelo che lasciano fermo Budkov Kjaer e sale 5-4 e servizio. Piccolo brivido con il 30-40 salvato dall’ace alla T prima di chiudere rubber e giornata. Si ricomincia venerdì alle 16 con il doppio.