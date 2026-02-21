ATP Dubai, qualificazioni: Nardi c’è, ora il duello con Carreno Busta

[8] L. Nardi b. M. Trungelliti 2-6 6-2 7-6 (di Manuel Ventriglia)

Potrebbe essere l’unica speranza azzurra al Dubai Duty Free Championships. Luca Nardi soffre, forse più del dovuto, ma continua a sperare nel main draw del secondo torneo di categoria 500 in Medio Oriente. Il pesarese parte male, ma grazie a una bella rimonta batte Marco Trungelliti con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(3) in poco più di due ore di gioco molto combattute. Identiche le statistiche al servizio per entrambi gli sfidanti con 8 ace e 7 doppi falli a testa. L’argentino inizia meglio prendendosi il primo turno di servizio dell’avversario e, neutralizzando in totale tre chance di aggancio, scrive 6-2 brekkando nuovamente nell’ottavo gioco. Il nativo di Pesaro, con maggior dominio, restituisce il punteggio incassato nel primo set nel parziale successivo e allunga la sfida. Nel tie break del terzo esce fuori la maggior qualità dell’azzurro che chiude 7-5 e si prepara alla sfida con Pablo Carreno Busta per accedere al tabellone principale.

Gli altri match di qualificazione

(di Jenny Rosmini)

Il primo turno di qualificazione a Dubai ha regalato risultati netti e qualche sorpresa interessante, delineando già possibili incroci molto intriganti nel turno successivo.

Halys solido, ora sfida Shevchenko

Quentin Halys, testa di serie n.3, ha superato con autorità C. O’Conner per 6-3 6-4, mostrando un servizio efficace e grande controllo negli scambi da fondo. Il francese affronterà ora Alexander Shevchenko, che ha regolato l’esperto Nikoloz Basilashvili 7-6(1) 6-4. Shevchenko, testa di serie n.5, ha fatto la differenza nel tie-break del primo set, indirizzando un match equilibrato.

Struff domina, Virtanen sorprende

Prestazione senza appello per Jan-Lennard Struff (n.4 del seeding), che ha lasciato appena un game ad A. Al Janahi: 6-0 6-1 in meno di un’ora. Il tedesco affronterà Otto Virtanen, autore di una prova convincente contro la testa di serie n.7 Aleksandar Vukic, battuto 6-2 6-2. Virtanen ha imposto ritmo e solidità, centrando una delle vittorie più sorprendenti di giornata.

Perricard avanti, Choinski lo aspetta

Il potente Giovanni Mpetshi Perricard (n.2 del tabellone) ha dominato il primo set contro Shintaro Mochizuki (6-1), prima di chiudere al tie-break il secondo 7-6(4). Il francese conferma così le sue ambizioni di accesso al main draw.

Ad attenderlo ci sarà Jan Choinski, che ha eliminato la testa di serie n.6 Jesper de Jong con il punteggio di 6-1 7-6(4), mostrando grande solidità nei momenti chiave.

Carreno Busta elimina la testa di serie n.1

Colpo di rilievo firmato Pablo Carreno Busta, che ha sconfitto la testa di serie n.1 Botic Van de Zandschulp 6-3 6-2 con una prestazione ordinata e concreta. Lo spagnolo dovrà ora vedersela con l’azzurro Luca Nardi, in un confronto che si preannuncia equilibrato e tecnico.