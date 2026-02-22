ATP Dubai, qualificazioni: Nardi eliminato da Carreno Busta. Mpetshi Perricard accede al main draw

Chiuso il capitolo del Qatar ExxonMobil Open che ha visto trionfare il solito Carlitos Alcaraz, il circuito fa tappa a Dubai, dove si sono ufficialmente concluse le qualificazioni per il main draw.

L’ultimo turno del tabellone cadetto del Dubai Duty Free Tennis Championships ha messo in scena sfide di pregiata fattura, a partire dalla complicata rimonta realizzata dal bombardiere Giovanni Mpetshi Perricard, che ha dovuto faticare non poco per guadagnarsi un posto tra i big di Dubai. Il gigante francese è partito in svantaggio nello scontro con l’inglese Jan Choinski – n. 124 del mondo – impostosi con lo score di 6-4 nel primo parziale. La seconda testa di serie delle qualificazioni ha poi ripristinato le gerarchie alzando il ritmo, trovando il break a metà del secondo parziale, dove ha beffato il britannico, pareggiando poi il conto dei set. Nonostante l’abbrivio acquisito, il francese ha atteso il tiebreak per siglare il k.o ai danni di Choinski, definitivamente eliminato dal torneo arabo. Altrettanto serrato il match tra Struff e Virtanen, ma terminato con un esito inatteso.

Il finlandese ha infatti sconfitto in rimonta il numero 4 del seeding, nato a Warstein. Virtanen torna in un tabellone principale del circuito maggiore dopo quasi 8 mesi dall’ultima volta, quando partecipò al ‘250 di ‘s-Hertogenbosch battendo Etcheverry al debutto. Anche Quentin Halys si aggiunge alla lista dei francesi approdati in main draw. Il numero tre del tabellone cadetto ha superato in quasi due ore di match l’avversario kazako Alexander Shevchenko, ma è una sconfitta che passa praticamente in sordina, così come quella di Jan-Lennard Struff, poiché entrambi sono stati ripescati da lucky loser, e sfideranno rispettivamente Khachanov e Bublik al primo turno.

Chi invece termina ufficialmente la sua spedizione a Dubai è, purtroppo, l’azzurro Luca Nardi. Il pesarese ha lottato per due ore e cinquantotto minuti contro l’ex top 10 Pablo Carreno Busta, che ha avuto la meglio al tiebreak del set decisivo. Il ventiduenne italiano era riuscito a guadagnare il vantaggio di un parziale, ma la rimonta inflitta dall’iberico ha reso tutto vano. Con lo score di 6-7 6-4 7-6, Carreno Busta sbarca in main draw, dove affronterà uno scomodo cliente come Denis Shapovalov.