ATP Doha, Alcaraz non perde più: batte Fils in 50 minuti e mette in bacheca il trofeo n. 26 della carriera

[1] C. Alcaraz b. A. Fils 6-2 6-1

Carlos Alcaraz ha detto di non voler assaporare il sapore della sconfitta. E se, con il completamento del Career Grand Slam, l’obiettivo primario del suo 2026 si è trasformato nel vincere più trofei possibili, il ruolino di marcia di queste prime settimane di stagione è imperante. Con la dodicesima vittoria dell’anno – tredicesima per gli amanti delle esibizioni – il numero 1 del mondo si laurea campione del Qatar ExxonMobil Open, battendo Arthur Fils in 50 minuti con il punteggio di 6-2 6-1.

Nella prima finale che lo vede contrapposto a un giocatore più giovane – Carlitos non ha ancora ceduto il passo a tennisti più piccoli di lui in 12 incroci, di cui tre contro Fils – lo spagnolo è ingiocabile per due set: imprime allo scambio un ritmo che il suo avversario non può contrastare e tira fuori dal cilindro alcune soluzioni di gran classe, soprattutto sottorete. 18 vincenti e 9 errori non forzati sono il bottino ottenuto da Alcaraz, che al servizio perde solamente cinque punti in tutto il match.

L’epilogo amaro – con 3 vincenti e 19 gratuiti – non cancella l’ottima settimana di Fils, che, live ranking alla mano, risale al numero 33. Al terzo torneo dopo il rientro da otto mesi di infortunio, festeggia la quinta finale della carriera, la prima sotto gli occhi attenti del nuovo coach Goran Ivanisevic.

Il titolo di Doha è per Alcaraz il numero 26 di una bacheca scintillante, il nono ATP 500. Inoltre, il murciano inanella la trentesima vittoria di fila sul cemento outdoor: l’ultimo giocatore a sconfiggerlo su questa superficie rimane David Goffin, quando al Master 1000 di Miami lo scorso anno aveva aperto un momento di crisi nell’annata del fuoriclasse di El Palmar, che si è risollevato subito, centrando dodici finali nei successivi tredici tornei. Con questo successo, Alcaraz allunga in classifica su Jannik Sinner, distanziato adesso di 3150 punti.

Andrey Rublev si conferma l’ultimo tennista ad aver vinto un torneo quando in tabellone compaiono sia Sinner che Alcaraz – Master 1000 Madrid 2024.

Primo set: Alcaraz è ingiocabile, Fils non può niente

Inizia subito in salita la sua quinta finale ATP Fils, che deve cedere la battuta a freddo nel game che inaugura la partita. Al francese non basta il 15-30: Alcaraz si apre bene il campo con il rovescio e incrocia con il diritto per mettere a segno il terzo punto consecutivo che gli vale il break. Carlos ribadisce il vantaggio tenendo il servizio a 0 e in pochi minuti il transalpino si ritrova sotto di 2-0. Nonostante riesca a smuovere il punteggio (2-1), nel quinto gioco il fenomeno di El Palmar si procura due chance del doppio break con una risposta profonda. Arthur è ben intenzionato a rimanere attaccato al parziale e, con grande carattere, si salva con una smorzata delicata e una prima vincente. Tuttavia, i pericoli non sono ancora terminati. Alla terza occasione Alcaraz fa 4-1: stavolta il tentativo di dropshot da parte di Fils si spegne in rete. Al momento di sigillare il set, Carlitos non si lascia condizionare dai problemi incontrati nel corso del match contro Andrey Rublev e, con un game dal tennis frizzante da parte di entrambi – lo spagnolo conferma tutta la propria prodezza nei pressi della rete con una demi-volée su in passante fulminante di Fils e altre belle soluzioni al volo – chiude per 6-2. Le difficoltà del francese sono corroborate dai soli quattro punti conquistati in risposta, condensati nel quarto e nell’ottavo gioco.

Secondo set: Fils si dispera, Alcaraz sugella il dominio

Un primo set rapido e a senso unico costringe Fils all’immediata reazione, se vuole dare un senso a questa finale. Tuttavia, i due errori seguiti da un diritto poderoso da parte di Alcaraz condannano il francese a fronteggiare tre palle break. A Carlos basta la prima per fare gara di testa anche in questo parziale. Il numero 40 del mondo prova ad accelerare da fondocampo, ma termina per strappare con i propri fondamentali e accumulare errori. Così, il 7 volte campione Slam si arrampica sul 3-0 con un rovescio lungolinea che fa esplodere la frustrazione del suo avversario, svuotato di energie fisiche e mentali. Sul 4-0 Fils toglie lo 0 del computo dei game, evitando il bagel. Tuttavia, sul 5-1 Arthur cede per la quinta volta il turno di servizio: al primo match point Alcaraz mette a segno l’ennesimo vincente di diritto per rimpinguare il palmares con il 26esimo torneo della carriera.